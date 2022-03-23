https://tr.sputniknews.com/20220323/cumhurbaskani-yardimcisi-oktay-koronavirus-salgini-doneminde-sanatcilarimizin-yaninda-olduk--1054993931.html

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Koronavirüs salgını döneminde sanatçılarımızın yanında olduk

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Koronavirüs salgını döneminde sanatçılarımızın yanında olduk

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Son iki yıldır tüm insanlıkla ülkemizi de etkileyen koronavirüs salgını döneminde sanatçılarımızın ve sanat... 23.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-23T21:07+0300

2022-03-23T21:07+0300

2022-03-23T21:07+0300

türkiye

sanatçı

fuat oktay

kültür & sanat

anadolu

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kültür ve Turizm Bakanlığı 2021 Özel Ödülleri Töreni'nde konuşan Oktay, sözlerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek başladı.Kültür ve Turizm Bakanlığının 2021 yılı özel ödüllerine layık görülen, Afyonkarahisar Klasik Müzik ve Caz Derneğini, Türk Edebiyatı Vakfını ve Türk Kültürüne Hizmet Vakfı'nı kutladığını belirten Oktay, Türkiye'nin ve şehirlerinin kültür ve sanat hayatına yaptıkları katkıları için teşekkür etti.Fuat Oktay, bu üç kuruluşun uzun yıllar Türkiye'nin kültür havzasının daha da serpilmesi gayesiyle önemli çalışmalara imza attıklarını dile getirerek, Türkiye'nin tanıtımı yanında kültür ve sanat erbabının yetişmesi için de gayret sarf ettiklerini söyledi. Oktay, şöyle devam etti:'Milletimizin çok yönlü, köklü, zengin ve renkli bir kültürel hazinesi vardır'Milletleri yaşatan, zamanın yıkıcı etkileri karşısında ayakta tutan köklerin, kültür ve sanat alanındaki derinlik olduğuna işaret eden Oktay, "Binlerce yıllık tarihi olan milletimizin çok yönlü, köklü, zengin ve renkli bir kültürel hazinesi vardır." diye konuştu.Zaman ilerledikçe gelişen bu kültür hazinesinin, yaşadıkları onca saldırıya ve yıkıma rağmen, asırlarca Türk toplumlarının var olmasını sağladığını anlatan Oktay, "Selçuklu ve Osmanlı başta olmak üzere tarih boyunca kurduğumuz devletlerin günümüze ulaşan izlerini, kültürümüzün ve medeniyetimizin yeryüzüne vurulmuş mühürleri olarak görüyoruz." ifadesini kullandı. Oktay, bu anlayışla bir taraftan tarihten süzülüp gelen kadim kültür-sanat birikimine sahip çıkarken, diğer taraftan da modern sanat dallarını ihmal etmediklerini söyledi.Sanat ve sanatçılar arasında ayrım yapmadan güzeli, kaliteyi ve başarıyı desteklemenin çabası içinde olduklarını dile getiren Oktay, şöyle konuştu:Tüm bunların yanı sıra tiyatrodan operaya, musikiden klasik müziğe kadar geniş bir yelpazede ülkenin altyapı eksikliklerini giderdiklerinin altını çizen Oktay, Devlet Tiyatrolarındaki sahne sayısının 23'den 82'ye, desteklenen özel tiyatro sayısının 59'dan 428'e yükseldiğini aktardı. Oktay, 2002 yılından bu yana 88 adet yurt içi, 79 adet yurt dışı kültür varlığı sergisi düzenlendiğini bildirdi.Türkiye'nin UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine en çok unsur kaydettiren ilk 5 ülke arasına girdiğini belirten Oktay, şunları ifade etti:'Bölgemizde yaşanan yıkımlar yürekleri dağlamaktadır'"Bizi biz yapan, diğer toplumlardan farklı kılan, yaşanan bunca badireye rağmen ayakta tutan gücü çok iyi anlamak ve çok iyi kavramak gerekiyor." diyen Oktay, kültür ve sanat alanının toplumda birlik ve beraberliğe dayanak oluşturması bakımından son derece kritik olduğunu belirtti.Bir taraftan küresel boyutta yayılan tektipleşme eğilimi, bir taraftan yaşanan insani krizlerin hem kültürel değerleri hem de kültürel mirası tehdit ettiğini aktaran Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:Kültürel değerlerin fiziki olarak yok edilmesinin yanı sıra popüler kültürün etkisiyle aşınmaya uğradığını da dile getiren Oktay, "Aynılaşma, kadim medeniyet birikimimizin üzerini bir kül gibi örtmekte ve gözü gönlü kapalı bir taklitçilik furyası toplumu sarmaktadır. Oysa ihtiyacımız olan, kendi değerlerimizle birlikte yenilikçi adımlar atabileceğimiz yapılardır. Hece şiirini canlı tutarken divan şiirinden vazgeçemeyiz. Türkülerimizi muhafaza ederken Türk Sanat Müziği'ni arka planda bırakamayız. NFT'ler üzerinde tasarlanacak teknolojik eserleri konuşurken bakır, kilim, hat, tezhip gibi geleneksel sanatları unutamayız." değerlendirmesini yaptı.Kültür ve sanat eserlerinin, her birinin diğerini de besleyen, diğerini de ayakta tutan birer kıymet olduğuna işaret eden Oktay, şunları kaydetti:

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sanatçı, fuat oktay, kültür & sanat, anadolu