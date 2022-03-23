https://tr.sputniknews.com/20220323/cumhurbaskanligi-sozcusu-kalin-pakistan-ulusal-guvenlik-danismani-yusuf-ile-gorustu-1054993293.html

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Pakistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Yusuf ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Pakistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Yusuf ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Pakistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Moeed Yusuf ile görüştü. 23.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-23T20:45+0300

2022-03-23T20:45+0300

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türkiye

ibrahim kalın

pakistan

moeed yusuf

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Pakistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Moeed Yusuf arasında gerçekleşen görüşmede ikili ilişkiler, Ukrayna krizi, Afganistan'daki son gelişmeler ve bölgesel meseleler ele alındı. Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Türkiye ile dost ve kardeş ülke Pakistan arasındaki ikili ilişkilerin ele alındığı görüşmede siyasi, ekonomik ve askeri başta olmak üzere her alanda güçlü işbirliğinin devam edeceği belirtildi.Görüşmede Ukrayna’daki savaşın küresel güvenlik ve ekonomiye olan yansımaları konuşuldu. Ukrayna’daki insani krizin derinleşmesi konusunda duyulan endişe dile getirildi. Ukrayna ile Rusya Federasyonu arasında yürütülen müzakerelerde Türkiye’nin arabuluculuk çabalarının takdirle karşılandığı ifade edildi.Afganistan’daki mevcut durumun da değerlendirildiği görüşmede, ülkedeki siyasi ve ekonomik sorunların tüm bölgenin güvenliğini etkileyeceğine dikkat çekildi. Afganistan’da istikrar ve güven ortamının sağlanmasının önemine vurgu yapıldı."

türkiye

pakistan

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ibrahim kalın, pakistan, moeed yusuf