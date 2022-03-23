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Doğal gaz destek ödemeleri başladı
Doğal gaz destek ödemeleri başladı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteğinde ödemelerin başladığını açıkladı. 23.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-23T09:21+0300
2022-03-23T09:21+0300
türkiye
doğalgaz
ödeme
derya yanık
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere sağlanan kömür yardımının yanı sıra hayata geçirilen doğalgaz yardımı kapsamındaki ödemelere ilişkin bilgi verdi.Doğalgaz Tüketim Desteğine başvuruların 18 Şubat tarihi itibariyle başladığını belirten Bakan Yanık, “Başvuruda bulunan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızca hak sahipliği onaylanan 230 bin hanemize senelik desteğimizin birinci taksiti olarak toplamda 80,5 milyon TL’lik destek verdik” dedi.
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doğalgaz, ödeme, derya yanık

Doğal gaz destek ödemeleri başladı

09:21 23.03.2022
© AADoğal gazı yakmayan komşuya kötü haber
Doğal gazı yakmayan komşuya kötü haber - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2022
© AA
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteğinde ödemelerin başladığını açıkladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere sağlanan kömür yardımının yanı sıra hayata geçirilen doğalgaz yardımı kapsamındaki ödemelere ilişkin bilgi verdi.
Doğalgaz Tüketim Desteğine başvuruların 18 Şubat tarihi itibariyle başladığını belirten Bakan Yanık, “Başvuruda bulunan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızca hak sahipliği onaylanan 230 bin hanemize senelik desteğimizin birinci taksiti olarak toplamda 80,5 milyon TL’lik destek verdik” dedi.
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