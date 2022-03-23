https://tr.sputniknews.com/20220323/dogal-gaz-destek-odemeleri-basladi-1054969659.html

Doğal gaz destek ödemeleri başladı

Doğal gaz destek ödemeleri başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteğinde ödemelerin başladığını açıkladı. 23.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-23T09:21+0300

2022-03-23T09:21+0300

2022-03-23T09:21+0300

türkiye

doğalgaz

ödeme

derya yanık

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere sağlanan kömür yardımının yanı sıra hayata geçirilen doğalgaz yardımı kapsamındaki ödemelere ilişkin bilgi verdi.Doğalgaz Tüketim Desteğine başvuruların 18 Şubat tarihi itibariyle başladığını belirten Bakan Yanık, “Başvuruda bulunan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızca hak sahipliği onaylanan 230 bin hanemize senelik desteğimizin birinci taksiti olarak toplamda 80,5 milyon TL’lik destek verdik” dedi.

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doğalgaz, ödeme, derya yanık