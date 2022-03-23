https://tr.sputniknews.com/20220323/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1054969747.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar güne 14.82 seviyelerinde, Euro/TL ise 16.35 liradan başladı. 23.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-23T09:25+0300

2022-03-23T09:25+0300

2022-03-23T09:25+0300

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Döviz fiyatlarında yatay seyir sürüyor. Dolar/TL 14.82'nin euro/TL ise 16.35'in üzerinde işlem görüyor.Dolar endeksi, 98,5 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi 1,1027'den alıcı buluyor.Öte yandan ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell'ın mayıs ayında 50 baz puanlık faiz artışına işaret ettiği konuşmasının ardından Fed yetkilileri de faiz artışını destekleyici açıklamalarda bulundu.Fed mart toplantısında faizi 25 baz puan artırmış, daha fazla artış sinyali vermişti. Fed en son 2000 yılında 50 baz puan büyüklüğünde bir faiz artışına gitmişti.Çeyrek altın ne kadar?Altında da yatay seyir sürüyor. Altının gram fiyatı 913 liradan işlem görüyor.Çeyrek altın 1.494 lira, Cumhuriyet altını da 5.959 liradan satılıyor.Altının ons fiyatı ise 1.924 dolardan işlem görüyor.

https://tr.sputniknews.com/20220322/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1054938786.html

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