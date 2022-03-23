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Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası'nda ikinci kez şampiyon oldu
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası'nda ikinci kez şampiyon oldu
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası final müsabakasında deplasmanda karşı karşıya geldiği MTV Stuttgart’ı setlerde 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Daha önce bir... 23.03.2022, Sputnik Türkiye
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2022-03-23T01:20+0300
spor
avrupa voleybol konfederasyonu (cev)
cev
şampiyon
eczacıbaşı dynavit
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Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası Finali rövanş karşılaşmasında deplasmanda Alman ekibi Allianz MTV Stuttgart ile karşı karşıya geldi.İlk karşılaşmayı evinde 3-1 kazanmayı başaran Eczacıbaşı, deplasmanda da rakibini aynı skorla mağlup ederek kupayı müzesine götürmeyi başardı. CEV Kupası’nı 2018 yılının ardından ikinci kez kazanma başarısı gösteren Eczacıbaşı, kulüp tarihinin de 80'inci kupasını kazandı. Karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşayan turuncu-beyazlı ekip, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Eczacıbaşı Dynavit Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, çok mutlu olduklarını belirterek, "80'inci yılda 80'inci kupa geldi, çok mutluyuz. Bu takımın daha fazlasına layık olduğunu düşünüyorum. Çok güzel bir dönem geçirdik. Geçen senelerimizde biraz düşüş yaşadık ama bu sene harika bir dönem geçirdik. Bizim kadınlarımız başkadır, müthiştir. Bunu sonuna kadar hak ediyorlar" dedi. Eczacıbaşı Dynavit Kulübü Başkan Yardımcısı Osman Erdal Karamercan ise, "Bu çok anlamlı oldu. Bu yıl bizim 80'inci yılımız. Bu aldığımız kupa da 80'inci kupa. Spor kulübü olarak bizim hem camiamıza hem de tüm Türkiye'ye armağan olsun" şeklinde konuştu.
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avrupa voleybol konfederasyonu (cev), cev, şampiyon, eczacıbaşı dynavit

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası'nda ikinci kez şampiyon oldu

01:12 23.03.2022 (güncellendi: 01:20 23.03.2022)
© DHAEczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası'nda şampiyon oldu
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası'nda şampiyon oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2022
© DHA
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Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası final müsabakasında deplasmanda karşı karşıya geldiği MTV Stuttgart’ı setlerde 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Daha önce bir kez CEV Kupası’nı müzesine götüren Eczacıbaşı ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşadı.
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası Finali rövanş karşılaşmasında deplasmanda Alman ekibi Allianz MTV Stuttgart ile karşı karşıya geldi.
İlk karşılaşmayı evinde 3-1 kazanmayı başaran Eczacıbaşı, deplasmanda da rakibini aynı skorla mağlup ederek kupayı müzesine götürmeyi başardı. CEV Kupası’nı 2018 yılının ardından ikinci kez kazanma başarısı gösteren Eczacıbaşı, kulüp tarihinin de 80'inci kupasını kazandı.
Karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşayan turuncu-beyazlı ekip, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.
Eczacıbaşı Dynavit Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, çok mutlu olduklarını belirterek, "80'inci yılda 80'inci kupa geldi, çok mutluyuz. Bu takımın daha fazlasına layık olduğunu düşünüyorum. Çok güzel bir dönem geçirdik. Geçen senelerimizde biraz düşüş yaşadık ama bu sene harika bir dönem geçirdik. Bizim kadınlarımız başkadır, müthiştir. Bunu sonuna kadar hak ediyorlar" dedi.
Eczacıbaşı Dynavit Kulübü Başkan Yardımcısı Osman Erdal Karamercan ise, "Bu çok anlamlı oldu. Bu yıl bizim 80'inci yılımız. Bu aldığımız kupa da 80'inci kupa. Spor kulübü olarak bizim hem camiamıza hem de tüm Türkiye'ye armağan olsun" şeklinde konuştu.
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