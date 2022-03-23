https://tr.sputniknews.com/20220323/erzurum-kars-ardahan-igdir-ve-agrida-292-yerlesimin-yolu-kardan-kapandi-1054973615.html
Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı'da 292 yerleşimin yolu kardan kapandı
Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı'da 292 yerleşimin yolu kardan kapandı
Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ile Ağrı'da 292 yerleşim yerine kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Kars'ta kapalı yolların ulaşıma açılması için... 23.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-23T11:32+0300
2022-03-23T11:32+0300
2022-03-23T11:32+0300
türkiye
erzurum
kars
kar
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Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü Erzurum'da, aralıklarla devam eden kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu.
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erzurum, kars, kar
Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı'da 292 yerleşimin yolu kardan kapandı
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Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ile Ağrı'da 292 yerleşim yerine kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Kars'ta kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışmalar sürdürülüyor.
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü Erzurum'da, aralıklarla devam eden kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu.