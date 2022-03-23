Türkiye
SON DAKİKA| Polonya İç Güvenlik Ajansı: Casusluk şüphelisi 45 Rus diplomatın sınır dışı edilmesini talep ettik
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220323/erzurum-kars-ardahan-igdir-ve-agrida-292-yerlesimin-yolu-kardan-kapandi-1054973615.html
Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı'da 292 yerleşimin yolu kardan kapandı
Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı'da 292 yerleşimin yolu kardan kapandı
Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ile Ağrı'da 292 yerleşim yerine kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Kars'ta kapalı yolların ulaşıma açılması için... 23.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-23T11:32+0300
2022-03-23T11:32+0300
türkiye
erzurum
kars
kar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0d/1054687379_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_eda3eb023d185c3e90f11307250744f1.jpg
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü Erzurum'da, aralıklarla devam eden kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu.
türkiye
erzurum
kars
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0d/1054687379_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_d5ef3a6bb03e4cc0d322dda728cd8acd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
erzurum, kars, kar

Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı'da 292 yerleşimin yolu kardan kapandı

11:32 23.03.2022
© AA12 ilde eğitime kar engeli
12 ilde eğitime kar engeli - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2022
© AA
Abone olGoogle news
Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ile Ağrı'da 292 yerleşim yerine kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Kars'ta kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışmalar sürdürülüyor.
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü Erzurum'da, aralıklarla devam eden kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала