https://tr.sputniknews.com/20220323/erzurum-kars-ardahan-igdir-ve-agrida-292-yerlesimin-yolu-kardan-kapandi-1054973615.html

Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı'da 292 yerleşimin yolu kardan kapandı

Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı'da 292 yerleşimin yolu kardan kapandı

Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ile Ağrı'da 292 yerleşim yerine kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Kars'ta kapalı yolların ulaşıma açılması için... 23.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-23T11:32+0300

2022-03-23T11:32+0300

2022-03-23T11:32+0300

türkiye

erzurum

kars

kar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0d/1054687379_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_eda3eb023d185c3e90f11307250744f1.jpg

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü Erzurum'da, aralıklarla devam eden kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu.

türkiye

erzurum

kars

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

erzurum, kars, kar