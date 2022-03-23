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Eski ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright 84 yaşında öldü
Eski ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright 84 yaşında öldü
ABD'nin ilk kadın Dışişleri Bakanı Madeleine Albright 84 yaşında yaşamını yitirdi. 23.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-23T23:51+0300
2022-03-23T23:49+0300
dünya
abd
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Albright'ın ailesi tarafından yapılan açıklamada, eski dışişleri bakanının yakalandığı kansere yenik düştüğü belirtildi.Eski ABD Başkanı Bill Clinton tarafından 1993'te önce ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği görevine atanan Albright, ardından da 1997-2001 yılları arasında dışişleri bakanı olarak görev yapmıştı.1937'de Çekoslovakya'nın Prag şehrinde Yahudi bir ailede doğan ve 11 yaşında ABD'ye göç eden Albright, görevi sırasında NATO'nun genişlemesini ve eski Yugoslavya'ya askeri müdahale yapılmasını güçlü şekilde teşvik etmişti.Albright'ın, ABD Televizyonundaki "60 Dakika" programında, sunucunun Irak'a uygulanan ambargo sonucu Hiroşima'dan daha fazla, yarım milyon çocuğun öldüğü, buna değip değmediği sorusuna verdiği "Bu çok zor bir seçimdi ancak bu bedele değdiğini düşünüyorum" şeklindeki cevabı dünyada tepkilere neden olmuştu.
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Eski ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright 84 yaşında öldü

23:51 23.03.2022
© AP Photo / Zach GibsonFormer Secretary of State Madeleine Albright (File)
Former Secretary of State Madeleine Albright (File) - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2022
© AP Photo / Zach Gibson
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ABD'nin ilk kadın Dışişleri Bakanı Madeleine Albright 84 yaşında yaşamını yitirdi.
Albright'ın ailesi tarafından yapılan açıklamada, eski dışişleri bakanının yakalandığı kansere yenik düştüğü belirtildi.
Eski ABD Başkanı Bill Clinton tarafından 1993'te önce ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği görevine atanan Albright, ardından da 1997-2001 yılları arasında dışişleri bakanı olarak görev yapmıştı.
1937'de Çekoslovakya'nın Prag şehrinde Yahudi bir ailede doğan ve 11 yaşında ABD'ye göç eden Albright, görevi sırasında NATO'nun genişlemesini ve eski Yugoslavya'ya askeri müdahale yapılmasını güçlü şekilde teşvik etmişti.
Albright'ın, ABD Televizyonundaki "60 Dakika" programında, sunucunun Irak'a uygulanan ambargo sonucu Hiroşima'dan daha fazla, yarım milyon çocuğun öldüğü, buna değip değmediği sorusuna verdiği "Bu çok zor bir seçimdi ancak bu bedele değdiğini düşünüyorum" şeklindeki cevabı dünyada tepkilere neden olmuştu.
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