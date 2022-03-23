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https://tr.sputniknews.com/20220323/et-zammi-aciklamasi-cok-uzun-kuyruklar-olusuyordu-bu-nedenle-biz-fiyati-artirdik-1054965999.html
Et zammı açıklaması: Çok uzun kuyruklar oluşuyordu, bu nedenle biz fiyatı artırdık
Et zammı açıklaması: Çok uzun kuyruklar oluşuyordu, bu nedenle biz fiyatı artırdık
Et ve Süt Kurumu, et fiyatlarına yüzde 48 zam yaptığını duyurdu. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun, zamlara ilişkin “Bizim fiyatlar çok düşüktü, çok... 23.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-23T01:34+0300
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ekonomi
et
et ve süt kurumu (esk)
zam
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Et ve Süt Kurumu, et fiyatlarında yüzde 48 zam yaptı. Yapılan zamla 1 kg kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya, 1 kg kuşbaşının fiyatı da 62.50 liradan 92 liraya kadar çıktı. Bu fiyat artışının serbest piyasadaki fiyatları da yukarı çekeceği belirtildi.Dünya Gazetesi‘nde Ali Ekber Yıldırım'a konuşan Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun piyasanın yüzde 66 daha ucuza et sattıkları için uzun kuyruklar oluştuğunu bu zammın kaçınılmaz hale geldiğini söyledi. Osman Uzun yapılan zamlarla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Bizim fiyatlar çok düşüktü, piyasanın yüzde 66 daha altında bir fiyatımız vardı. Bu nedenle çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle biz fiyatı artırdık ama yine de piyasaya göre yüzde 15 daha düşük bir fiyat var. Karkas etin fiyatı 80 lira olmuş bizim 56 liradan kıyma satmamız zaten mümkün değildi”
https://tr.sputniknews.com/20220321/kirmizi-ete-yuzde-48-zam-1054930584.html
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et, et ve süt kurumu (esk), zam

Et zammı açıklaması: Çok uzun kuyruklar oluşuyordu, bu nedenle biz fiyatı artırdık

01:34 23.03.2022 (güncellendi: 01:38 23.03.2022)
© esk.gov.trEt ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2022
© esk.gov.tr
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Et ve Süt Kurumu, et fiyatlarına yüzde 48 zam yaptığını duyurdu. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun, zamlara ilişkin “Bizim fiyatlar çok düşüktü, çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle biz fiyatı artırdık” dedi.
Et ve Süt Kurumu, et fiyatlarında yüzde 48 zam yaptı. Yapılan zamla 1 kg kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya, 1 kg kuşbaşının fiyatı da 62.50 liradan 92 liraya kadar çıktı. Bu fiyat artışının serbest piyasadaki fiyatları da yukarı çekeceği belirtildi.
Dünya Gazetesi‘nde Ali Ekber Yıldırım'a konuşan Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun piyasanın yüzde 66 daha ucuza et sattıkları için uzun kuyruklar oluştuğunu bu zammın kaçınılmaz hale geldiğini söyledi. Osman Uzun yapılan zamlarla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:
“Bizim fiyatlar çok düşüktü, piyasanın yüzde 66 daha altında bir fiyatımız vardı. Bu nedenle çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle biz fiyatı artırdık ama yine de piyasaya göre yüzde 15 daha düşük bir fiyat var. Karkas etin fiyatı 80 lira olmuş bizim 56 liradan kıyma satmamız zaten mümkün değildi”
Kırmızı et - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2022
EKONOMİ
Kırmızı ete yüzde 48 zam
21 Mart, 22:22
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