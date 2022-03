Et zammı açıklaması: Çok uzun kuyruklar oluşuyordu, bu nedenle biz fiyatı artırdık

https://tr.sputniknews.com/20220323/et-zammi-aciklamasi-cok-uzun-kuyruklar-olusuyordu-bu-nedenle-biz-fiyati-artirdik-1054965999.html

Et ve Süt Kurumu, et fiyatlarında yüzde 48 zam yaptı. Yapılan zamla 1 kg kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya, 1 kg kuşbaşının fiyatı da 62.50 liradan 92 liraya kadar çıktı. Bu fiyat artışının serbest piyasadaki fiyatları da yukarı çekeceği belirtildi.Dünya Gazetesi‘nde Ali Ekber Yıldırım'a konuşan Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun piyasanın yüzde 66 daha ucuza et sattıkları için uzun kuyruklar oluştuğunu bu zammın kaçınılmaz hale geldiğini söyledi. Osman Uzun yapılan zamlarla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Bizim fiyatlar çok düşüktü, piyasanın yüzde 66 daha altında bir fiyatımız vardı. Bu nedenle çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle biz fiyatı artırdık ama yine de piyasaya göre yüzde 15 daha düşük bir fiyat var. Karkas etin fiyatı 80 lira olmuş bizim 56 liradan kıyma satmamız zaten mümkün değildi”

