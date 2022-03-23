https://tr.sputniknews.com/20220323/fransiz-totalenergies-ceosu-rusyanin-avrupaya-dogalgaz-tedariki-gerekli-1054985508.html

Fransız TotalEnergies CEO'su: Rusya'nın Avrupa'ya doğalgaz tedariki gerekli

Fransız TotalEnergies CEO'su: Rusya'nın Avrupa'ya doğalgaz tedariki gerekli

Fransız petrol ve gaz şirketi TotalEnergies'in CEO'su Patrick Pouyanne, Avrupa'da Rus gazının ikamesinin olmadığını ve AB'nin bu olmadan yoluna devam... 23.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-23T16:48+0300

2022-03-23T16:48+0300

2022-03-23T16:48+0300

ukrayna krizi

rusya

fransa

total

petrol

doğalgaz

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TotalEnergies'in CEO'su Patrick Pouyanne, Rusya'ya yönelik yaptırımlar kapsamında doğalgaz ve petrol alımının kesilmesi yönündeki tartışmaları değerlendirdi.RTL radyosuna demeç veren Pouyanne, "Rus petrolünü ve dizel yakıtını ikame etmenin yolunu biliyorum ama gaz nasıl olur bilmiyorum. Rus gazı ihracatını durdurmaya karar verirsem, onun yerini ne alabilir bilmiyorum. Rus gazı olmadan Avrupa ekonomisinin bir kısmı çökecek" dedi.Doğalgazın Avrupa için önemli olduğuna vurgu yapan Pouyanne, "Avrupa Rusya'dan gaz tedarikini durdurursa, 2023 kışında ciddi sorunlarla karşı karşıya kalacak" ifadelerini kullandı.Yetkili, TotalEnergies'in, şirketin rakiplerinin sözleşmelerden doğan yükümlülükler nedeniyle Rusya'daki faaliyetlerini sürdürmesi nedeniyle Rus pazarını tamamen terk etme niyetinde olmadığına işaret etti.Pouyanne, "Hayır bunu yapmayacağım ve gerekçesini de açıklayacağım. Bugün Rusya'da herhangi bir operasyonum yok ama yaklaşık 13 milyar dolarlık fabrika yatırımım var. Fakat mesele parayla değil, bu tesislerin benim çekilmeme rağmen çalışmaya devam edecek olması ve Rusların fabrikaları yönetmede iyi olmasıyla ilgili" diye konuştu.Dün Total Energies, Ukrayna'daki durum nedeniyle Rusya'dan petrol ve petrol ürünleri satın almaya son vereceğini duyurmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220321/novak-abd-ve-ingilterenin-rus-petrolu-almaktan-vazgecmesi-rusyayi-cok-fazla-etkilemedi-1054920332.html

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