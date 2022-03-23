https://tr.sputniknews.com/20220323/fransiz-totalenergies-ceosu-rusyanin-avrupaya-dogalgaz-tedariki-gerekli-1054985508.html
Fransız TotalEnergies CEO'su: Rusya'nın Avrupa'ya doğalgaz tedariki gerekli
Fransız TotalEnergies CEO'su: Rusya'nın Avrupa'ya doğalgaz tedariki gerekli
Fransız petrol ve gaz şirketi TotalEnergies'in CEO'su Patrick Pouyanne, Avrupa'da Rus gazının ikamesinin olmadığını ve AB'nin bu olmadan yoluna devam... 23.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-23T16:48+0300
2022-03-23T16:48+0300
2022-03-23T16:48+0300
ukrayna krizi
rusya
fransa
total
petrol
doğalgaz
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TotalEnergies'in CEO'su Patrick Pouyanne, Rusya'ya yönelik yaptırımlar kapsamında doğalgaz ve petrol alımının kesilmesi yönündeki tartışmaları değerlendirdi.RTL radyosuna demeç veren Pouyanne, "Rus petrolünü ve dizel yakıtını ikame etmenin yolunu biliyorum ama gaz nasıl olur bilmiyorum. Rus gazı ihracatını durdurmaya karar verirsem, onun yerini ne alabilir bilmiyorum. Rus gazı olmadan Avrupa ekonomisinin bir kısmı çökecek" dedi.Doğalgazın Avrupa için önemli olduğuna vurgu yapan Pouyanne, "Avrupa Rusya'dan gaz tedarikini durdurursa, 2023 kışında ciddi sorunlarla karşı karşıya kalacak" ifadelerini kullandı.Yetkili, TotalEnergies'in, şirketin rakiplerinin sözleşmelerden doğan yükümlülükler nedeniyle Rusya'daki faaliyetlerini sürdürmesi nedeniyle Rus pazarını tamamen terk etme niyetinde olmadığına işaret etti.Pouyanne, "Hayır bunu yapmayacağım ve gerekçesini de açıklayacağım. Bugün Rusya'da herhangi bir operasyonum yok ama yaklaşık 13 milyar dolarlık fabrika yatırımım var. Fakat mesele parayla değil, bu tesislerin benim çekilmeme rağmen çalışmaya devam edecek olması ve Rusların fabrikaları yönetmede iyi olmasıyla ilgili" diye konuştu.Dün Total Energies, Ukrayna'daki durum nedeniyle Rusya'dan petrol ve petrol ürünleri satın almaya son vereceğini duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220321/novak-abd-ve-ingilterenin-rus-petrolu-almaktan-vazgecmesi-rusyayi-cok-fazla-etkilemedi-1054920332.html
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Fransız TotalEnergies CEO'su: Rusya'nın Avrupa'ya doğalgaz tedariki gerekli
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Fransız petrol ve gaz şirketi TotalEnergies'in CEO'su Patrick Pouyanne, Avrupa'da Rus gazının ikamesinin olmadığını ve AB'nin bu olmadan yoluna devam edemeyeceğini söyledi.
TotalEnergies'in CEO'su Patrick Pouyanne, Rusya'ya yönelik yaptırımlar kapsamında doğalgaz ve petrol alımının kesilmesi yönündeki tartışmaları değerlendirdi.
RTL radyosuna demeç veren Pouyanne, "Rus petrolünü ve dizel yakıtını ikame etmenin yolunu biliyorum ama gaz nasıl olur bilmiyorum. Rus gazı ihracatını durdurmaya karar verirsem, onun yerini ne alabilir bilmiyorum. Rus gazı olmadan Avrupa ekonomisinin bir kısmı çökecek" dedi.
Doğalgazın Avrupa için önemli olduğuna vurgu yapan Pouyanne, "Avrupa Rusya'dan gaz tedarikini durdurursa, 2023 kışında ciddi sorunlarla karşı karşıya kalacak" ifadelerini kullandı.
Yetkili, TotalEnergies'in, şirketin rakiplerinin sözleşmelerden doğan yükümlülükler nedeniyle Rusya'daki faaliyetlerini sürdürmesi nedeniyle Rus pazarını tamamen terk etme niyetinde olmadığına işaret etti.
Pouyanne, "Hayır bunu yapmayacağım ve gerekçesini de açıklayacağım. Bugün Rusya'da herhangi bir operasyonum yok ama yaklaşık 13 milyar dolarlık fabrika yatırımım var. Fakat mesele parayla değil, bu tesislerin benim çekilmeme rağmen çalışmaya devam edecek olması ve Rusların fabrikaları yönetmede iyi olmasıyla ilgili" diye konuştu.
Dün Total Energies, Ukrayna'daki durum nedeniyle Rusya'dan petrol ve petrol ürünleri satın almaya son vereceğini duyurmuştu.