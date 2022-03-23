https://tr.sputniknews.com/20220323/gazeteci-erdal-saglam-bakan-nebatinin-gorevden-alinacagi-yerine-simsekin-gelecegi-konusuluyor-1054967076.html

Gazeteci Erdal Sağlam: Bakan Nebati'nin görevden alınacağı, yerine Şimşek'in geleceği konuşuluyor

Gazeteci Erdal Sağlam: Bakan Nebati'nin görevden alınacağı, yerine Şimşek'in geleceği konuşuluyor

Cumhuriyet yazarı Erdal Sağlam katıldığı bir canlı yayında Ankara kulislerinde konuşulan çarpıcı bir bilgiyi paylaştı. Sağlam, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin... 23.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-23T04:27+0300

2022-03-23T04:27+0300

2022-03-23T04:27+0300

türkiye

hazine ve maliye bakanlığı

mehmet şimşek

nureddin nebati

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KRT TV'de yayınlanan "Yakından Bakınca" programına konuk olan Cumhuriyet yazarı Erdal Sağlam, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'de bir telaş olduğunu, hesapların da bunu gösterdiğini söyledi.Bakan Nebati'nin görevden alınacağının konuşulduğunu iddia eden Sağlam, "Zaten Bakan Nebati'nin her gün ortalığa çıkıp konuşması hayra alamet değildi zaten. Bu tür söylentilerle de birleşince olmaz değil yani" dedi.'Kulislerde Mehmet Şimşek konuşuluyor'Sağlam, Bakan Nebati'nin yerine Mehmet Şimşek'in gelmesi ile bir politika değişikliğinin yaşanıp yaşanmayacağını bilmediğini söyledi.Şimşek ile Bakan Nebati'yi karşılaştıran Sağlam, "Mehmet Şimlek'in kredibilitesi Nureddin Nebati ile kıyaslanmaz. Piyasalar tarafından sevilen birisidir." dedi.Sağlam, şu ifadeleri kullandı:

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hazine ve maliye bakanlığı, mehmet şimşek, nureddin nebati