https://tr.sputniknews.com/20220323/gazeteci-erdal-saglam-bakan-nebatinin-gorevden-alinacagi-yerine-simsekin-gelecegi-konusuluyor-1054967076.html
Gazeteci Erdal Sağlam: Bakan Nebati'nin görevden alınacağı, yerine Şimşek'in geleceği konuşuluyor
Gazeteci Erdal Sağlam: Bakan Nebati'nin görevden alınacağı, yerine Şimşek'in geleceği konuşuluyor
Cumhuriyet yazarı Erdal Sağlam katıldığı bir canlı yayında Ankara kulislerinde konuşulan çarpıcı bir bilgiyi paylaştı. Sağlam, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin... 23.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-23T04:27+0300
2022-03-23T04:27+0300
2022-03-23T04:27+0300
türkiye
hazine ve maliye bakanlığı
mehmet şimşek
nureddin nebati
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/13/1054031233_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_d134d5a342abcedbb01fc2d5591ed41a.jpg
KRT TV'de yayınlanan "Yakından Bakınca" programına konuk olan Cumhuriyet yazarı Erdal Sağlam, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'de bir telaş olduğunu, hesapların da bunu gösterdiğini söyledi.Bakan Nebati'nin görevden alınacağının konuşulduğunu iddia eden Sağlam, "Zaten Bakan Nebati'nin her gün ortalığa çıkıp konuşması hayra alamet değildi zaten. Bu tür söylentilerle de birleşince olmaz değil yani" dedi.'Kulislerde Mehmet Şimşek konuşuluyor'Sağlam, Bakan Nebati'nin yerine Mehmet Şimşek'in gelmesi ile bir politika değişikliğinin yaşanıp yaşanmayacağını bilmediğini söyledi.Şimşek ile Bakan Nebati'yi karşılaştıran Sağlam, "Mehmet Şimlek'in kredibilitesi Nureddin Nebati ile kıyaslanmaz. Piyasalar tarafından sevilen birisidir." dedi.Sağlam, şu ifadeleri kullandı:
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/13/1054031233_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_fcda4c4a5a64e5bbcbb2a1b2daed5eb0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hazine ve maliye bakanlığı, mehmet şimşek, nureddin nebati
Gazeteci Erdal Sağlam: Bakan Nebati'nin görevden alınacağı, yerine Şimşek'in geleceği konuşuluyor
Abone ol
Cumhuriyet yazarı Erdal Sağlam katıldığı bir canlı yayında Ankara kulislerinde konuşulan çarpıcı bir bilgiyi paylaştı. Sağlam, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin görevden alınacağının konuşulduğunu söyledi.
KRT TV'de yayınlanan "Yakından Bakınca" programına konuk olan Cumhuriyet yazarı Erdal Sağlam, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'de bir telaş olduğunu, hesapların da bunu gösterdiğini söyledi.
Bakan Nebati'nin görevden alınacağının konuşulduğunu iddia eden Sağlam, "Zaten Bakan Nebati'nin her gün ortalığa çıkıp konuşması hayra alamet değildi zaten. Bu tür söylentilerle de birleşince olmaz değil yani" dedi.
'Kulislerde Mehmet Şimşek konuşuluyor'
Sağlam, Bakan Nebati'nin yerine Mehmet Şimşek'in gelmesi ile bir politika değişikliğinin yaşanıp yaşanmayacağını bilmediğini söyledi.
Şimşek ile Bakan Nebati'yi karşılaştıran Sağlam, "Mehmet Şimlek'in kredibilitesi Nureddin Nebati ile kıyaslanmaz. Piyasalar tarafından sevilen birisidir." dedi.
Sağlam, şu ifadeleri kullandı:
"İki gündür bir haber dolaşıyor. Nebati'nin gidip Mehmet Şimşek'in geleceği konuşuluyor. Şimşek istemiyor ancak zorluyorlar. Nebati'nin her gün çıkıp konuşması hayra alamet değil. Şimşek gelirse politika değişikliği olacak mı? Göreceğiz."