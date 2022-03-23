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https://tr.sputniknews.com/20220323/gulseren-budayicioglu-kirmizi-odadaki-tuna-karakterinin-gercek-kimligini-paylasti-1054976624.html
Gülseren Budayıcıoğlu, Kırmızı Oda'daki 'Tuna' karakterinin gerçek kimliğini paylaştı
Gülseren Budayıcıoğlu, Kırmızı Oda'daki 'Tuna' karakterinin gerçek kimliğini paylaştı
Gülseren Budayıcıoğlu, Kırmızı Oda'daki 'Tuna' karakterinin gerçek kimliğini sosyal medya hesabından "Çok sevdiğim sekreterim ve can arkadaşım Tuna" sözleriyle... 23.03.2022, Sputnik Türkiye
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gülseren budayıcıoğlu
yaşam
kimlik
kırmızı oda
dizi
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Kırmızı Oda'nın yazarı Gülseren Budayıcıoğlu, dizide yer alan 'Tuna' karakterinin gerçek kimliğini paylaştı.Budayıcıoğlu Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Tuna Ünsal'ın fotoğrafını takipçilerine sundu.Buğdaycıoğlu paylaşımında, "Bu da benim çok sevdiğim sekreterim ve can arkadaşım Tuna. Onunla çok uzun yıllarımız beraber geçti. Kitaplarımda, kitaplardan televizyonlara uyarlanan dizilerimde hep onu, onunla olan güzel arkadaşlığımızı anlattım sizlere. Gözleri hep hayat dolu, cıvıl cıvıl bakan Tunam, seni çok seviyorum..." ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211118/gulseren-budayicioglu-seans-ucretiyle-ilgili-konustu-sosyal-medyada-yer-alan-fiyatlar-dogru-degil-1050921698.html
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gülseren budayıcıoğlu, kimlik, kırmızı oda, dizi

Gülseren Budayıcıoğlu, Kırmızı Oda'daki 'Tuna' karakterinin gerçek kimliğini paylaştı

12:41 23.03.2022 (güncellendi: 12:45 23.03.2022)
© İHAGülseren Budayıcıoğlu
Gülseren Budayıcıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2022
© İHA
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Gülseren Budayıcıoğlu, Kırmızı Oda'daki 'Tuna' karakterinin gerçek kimliğini sosyal medya hesabından "Çok sevdiğim sekreterim ve can arkadaşım Tuna" sözleriyle paylaştı.
Kırmızı Oda'nın yazarı Gülseren Budayıcıoğlu, dizide yer alan 'Tuna' karakterinin gerçek kimliğini paylaştı.
Budayıcıoğlu Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Tuna Ünsal'ın fotoğrafını takipçilerine sundu.
Buğdaycıoğlu paylaşımında, "Bu da benim çok sevdiğim sekreterim ve can arkadaşım Tuna. Onunla çok uzun yıllarımız beraber geçti. Kitaplarımda, kitaplardan televizyonlara uyarlanan dizilerimde hep onu, onunla olan güzel arkadaşlığımızı anlattım sizlere. Gözleri hep hayat dolu, cıvıl cıvıl bakan Tunam, seni çok seviyorum..." ifadelerini kullandı.
Gülseren Budayıcıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2021
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