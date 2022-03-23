Türkiye
SON DAKİKA| Nestle Rusya’dan KitKat ve Nesquik markalarını çekiyor
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220323/hazine-ve-maliye-bakanligindan-kur-korumali-mevduat-aciklamasi-1054980368.html
Hazine Bakanlığı: Yabancı para mevduatının toplam mevduat içindeki payı 10 puandan fazla azalmıştır
Hazine Bakanlığı: Yabancı para mevduatının toplam mevduat içindeki payı 10 puandan fazla azalmıştır
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kur korumalı mevduat hesaba ilişkin yaptığı açıklamada, "Kur korumalı mevduatın hayata geçirilmesiyle yabancı para mevduatının... 23.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-23T14:07+0300
2022-03-23T14:08+0300
ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104046/04/1040460463_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_025759864779a50e5838c4c1f9ad11a8.jpg
Hazine ve Maliye Bakanlığı twitter hesabından kur korumalı mevduata ilişkin açıklama yayımladı. Hazine'den yapılan açıklamada "Kur korumalı mevduatın hayata geçirilmesiyle yabancı para mevduatının toplam mevduat içindeki payı 10 puandan fazla azalmıştır" dendi.Yapılan açıklamada ayrıca kur korumalı mevduatın milli paraya olan güveni kuvvetlendirildiğine dikkat çekilirken, ticari kredilerde düşüş gözlendiği ifade edildi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104046/04/1040460463_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_041932939944572df7e52371b6e57095.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hazine ve maliye bakanlığı

Hazine Bakanlığı: Yabancı para mevduatının toplam mevduat içindeki payı 10 puandan fazla azalmıştır

14:07 23.03.2022 (güncellendi: 14:08 23.03.2022)
© AAHazine ve Maliye Bakanlığı
Hazine ve Maliye Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2022
© AA
Abone olGoogle news
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kur korumalı mevduat hesaba ilişkin yaptığı açıklamada, "Kur korumalı mevduatın hayata geçirilmesiyle yabancı para mevduatının toplam mevduat içindeki payı 10 puandan fazla azalmıştır" ifadelerine yer verdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı twitter hesabından kur korumalı mevduata ilişkin açıklama yayımladı. Hazine'den yapılan açıklamada "Kur korumalı mevduatın hayata geçirilmesiyle yabancı para mevduatının toplam mevduat içindeki payı 10 puandan fazla azalmıştır" dendi.
Yapılan açıklamada ayrıca kur korumalı mevduatın milli paraya olan güveni kuvvetlendirildiğine dikkat çekilirken, ticari kredilerde düşüş gözlendiği ifade edildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала