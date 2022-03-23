https://tr.sputniknews.com/20220323/hazine-ve-maliye-bakanligindan-kur-korumali-mevduat-aciklamasi-1054980368.html
Hazine Bakanlığı: Yabancı para mevduatının toplam mevduat içindeki payı 10 puandan fazla azalmıştır
Hazine Bakanlığı: Yabancı para mevduatının toplam mevduat içindeki payı 10 puandan fazla azalmıştır
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kur korumalı mevduat hesaba ilişkin yaptığı açıklamada, "Kur korumalı mevduatın hayata geçirilmesiyle yabancı para mevduatının... 23.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-23T14:07+0300
2022-03-23T14:07+0300
2022-03-23T14:08+0300
ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı twitter hesabından kur korumalı mevduata ilişkin açıklama yayımladı. Hazine'den yapılan açıklamada "Kur korumalı mevduatın hayata geçirilmesiyle yabancı para mevduatının toplam mevduat içindeki payı 10 puandan fazla azalmıştır" dendi.Yapılan açıklamada ayrıca kur korumalı mevduatın milli paraya olan güveni kuvvetlendirildiğine dikkat çekilirken, ticari kredilerde düşüş gözlendiği ifade edildi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
hazine ve maliye bakanlığı
Hazine Bakanlığı: Yabancı para mevduatının toplam mevduat içindeki payı 10 puandan fazla azalmıştır
14:07 23.03.2022 (güncellendi: 14:08 23.03.2022) Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kur korumalı mevduat hesaba ilişkin yaptığı açıklamada, "Kur korumalı mevduatın hayata geçirilmesiyle yabancı para mevduatının toplam mevduat içindeki payı 10 puandan fazla azalmıştır" ifadelerine yer verdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı twitter hesabından kur korumalı mevduata ilişkin açıklama yayımladı. Hazine'den yapılan açıklamada "Kur korumalı mevduatın hayata geçirilmesiyle yabancı para mevduatının toplam mevduat içindeki payı 10 puandan fazla azalmıştır" dendi.
Yapılan açıklamada ayrıca kur korumalı mevduatın milli paraya olan güveni kuvvetlendirildiğine dikkat çekilirken, ticari kredilerde düşüş gözlendiği ifade edildi.