İBB Park ve Bahçeler Başkanlığı Müdürü: Beşiktaş’taki o ağaçlar 2007’den bu yana hasta 

‘’2013 yılına kadar İBB buradan 56 ağacı kesiyor ve dönüşümünü gerçekleştiriyor. Bu hastalığın tedavisi olmadığı gibi bulaşıcı etkisi de var. 2013 Yılından 2018 yılına kadar hastalık duraklamaya giriyor ve alanda hiçbir çalışma görmüyoruz. 2018 Yılında hastalık ilerliyor ve kuru ağaçların sayısı artıyor. 2018 Yılının Eylül ayında İBB, kurula başvuruda bulunuyor ve kurul hastalıkla ilgili araştırmalarına başlıyor. 2018 Yılındaki başvuru 2020 yılında neticeleniyor. Kesilen 112 ağacın 73 adedi rapor kararı neticesinde alandan kaldırılmasında bir sakınca olmadığı belirleniyor çünkü ağaçların kuruduğu ve tehlike arz ettiği ifade ediliyor. 2020 Yılında alana müdahale ettik. Bütün alanda bilgilendirmeler yaptık. Oradaki çınar dokusunu korumak istedik ama bu işin bilenlerine sorup öğrendiğimizde aldığımız yanıt ‘mümkünse alana tekrar çınar dikmeyin başka bir türe dönün, bu mantarın tehlikesini bertaraf edin’ oldu. İnönü Stadı’nın önündeki kuruyan çınarları dişbudak, Yıldız Korusu’na doğru kuruyan ağaçların yerine de Ihlamur ağaçları diktik. Makalelerde Batı çınarının bu hastalığa en dayanaklı olduğuna dair tespitler var. Orman Fakültesi’ndeki akademisyenlerle görüşmemizde bizlere, ‘mümkün olduğunca toprağı geniş açın, bu alanı havalandırın ve diğerlerine göre daha dayanıklı olduğu ifade edilen Batı çınarı ile yola devam edin denildi. 2020 Yılında kesilen 73 adet ağacın yerine yeni ağaçların dikimini gerçekleştirdik’’.