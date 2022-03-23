İBB Park ve Bahçeler Başkanlığı Müdürü: Beşiktaş’taki o ağaçlar 2007’den bu yana hasta
22:19 23.03.2022 (güncellendi: 22:21 23.03.2022)
İBB DAİRE BAŞKANI: BEŞİKTAŞ’TAKİ O AĞAÇLAR 2007’DEN BERİ HASTA. O GÜN DE KESİLDİ, BUGÜN DE… ÇARESİ YOK
İstanbul Çırağan Caddesi'nde yer alan koruma altındaki 112 adet çınar ağacının kesilmesiyle ilgili İBB Park ve Bahçeler Başkanlığı Müdürü Dr. Seçkin, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’nda açıklamalarda bulundu. Seçkin, "2018 yılında yapmış olduğumuz başvurunun neticesi iki yıl sonra geldi. Bu süreçte hastalık yayıldı’’ dedi.
İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan ünlü Çırağan Caddesi'nde bazı ağaçlar kesildi. 'Korumaya değer' konumda olan 112 çınar ağacının kesilmesine tepki gelirken belediye ağaçların kansere yakalandığını söyledi.
İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, kansere yakalandıkları belirtilerek kesinlen ağaçlar için İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında tutanak tutup, ceza kesti.
‘Ağaçlı yol’ olarak bilinen yoldaki çınar ağaçlarının kesilmesiyle ilgili Dr. Yasin Çağatay Seçkin’in açıklamaları şöyle:
İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, kansere yakalandıkları belirtilerek kesinlen ağaçlar için İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında tutanak tutup, ceza kesti.
‘Ağaçlı yol’ olarak bilinen yoldaki çınar ağaçlarının kesilmesiyle ilgili Dr. Yasin Çağatay Seçkin’in açıklamaları şöyle:
Öneri: ‘Ağaçların kesilmesi’
“2007 Yılında ağaçlardaki hastalıkla ilgili araştırma ve kurum kararıyla kesimler başlıyor. Araştırmalar neticesinde hastalığın adı ‘Çınar kanseri’ olarak anılıyor. Bugüne kadar bu konuyla ilgili çalışmaları araştırdığımız zaman bu hastalığın herhangi bir çözümü olmadığını öğrendik. Önerilen tek şey, canlı ya da kuru olmasına bakılmadan hastalığa yakalanan ağacın mümkün olan en kısa sürede alandan uzaklaştırılması çünkü bulaşıcı bir hastalık’’
‘Kesilen 73 ağacın yerine yeni ağaçların dikimini gerçekleştirdik’
‘’2013 yılına kadar İBB buradan 56 ağacı kesiyor ve dönüşümünü gerçekleştiriyor. Bu hastalığın tedavisi olmadığı gibi bulaşıcı etkisi de var. 2013 Yılından 2018 yılına kadar hastalık duraklamaya giriyor ve alanda hiçbir çalışma görmüyoruz. 2018 Yılında hastalık ilerliyor ve kuru ağaçların sayısı artıyor. 2018 Yılının Eylül ayında İBB, kurula başvuruda bulunuyor ve kurul hastalıkla ilgili araştırmalarına başlıyor. 2018 Yılındaki başvuru 2020 yılında neticeleniyor. Kesilen 112 ağacın 73 adedi rapor kararı neticesinde alandan kaldırılmasında bir sakınca olmadığı belirleniyor çünkü ağaçların kuruduğu ve tehlike arz ettiği ifade ediliyor. 2020 Yılında alana müdahale ettik. Bütün alanda bilgilendirmeler yaptık. Oradaki çınar dokusunu korumak istedik ama bu işin bilenlerine sorup öğrendiğimizde aldığımız yanıt ‘mümkünse alana tekrar çınar dikmeyin başka bir türe dönün, bu mantarın tehlikesini bertaraf edin’ oldu. İnönü Stadı’nın önündeki kuruyan çınarları dişbudak, Yıldız Korusu’na doğru kuruyan ağaçların yerine de Ihlamur ağaçları diktik. Makalelerde Batı çınarının bu hastalığa en dayanaklı olduğuna dair tespitler var. Orman Fakültesi’ndeki akademisyenlerle görüşmemizde bizlere, ‘mümkün olduğunca toprağı geniş açın, bu alanı havalandırın ve diğerlerine göre daha dayanıklı olduğu ifade edilen Batı çınarı ile yola devam edin denildi. 2020 Yılında kesilen 73 adet ağacın yerine yeni ağaçların dikimini gerçekleştirdik’’.
‘İtiraz edeceğiz’
‘’39 Ağacın kesilmesiyle ilgili Orman Bakanlığı’ndan onay almamızla ilgili bize iletilmiş bugüne kadar prosedür yok ve bundan önceki dönemlerde de öyle bir süreç yaşamadık. Alan, 2863 sayılı kanuna göre yönetilen bir alandır. İlk defa yapılmıyor bu işlem, o yüzden her seferinde aynı prosedür tekrarlanıyor. Orman Bakanlığı’nın kesmiş olduğu para cezası henüz elimize ulaşmadı ama gelince itirazımızı gerçekleştireceğiz. 2018 Yılında yapmış olduğumuz başvuru ve 2021 yılı başvuru sonucunun gelmesi arasında hastalık yayılıyor ve bu süreçte ilgili arkadaşlarımız bir tespit daha yapıyorlar ve 39 ağacın kuruduğu tespit ediliyor. Bu 39 ağaç için de başvurumuzu yapmıştık. Kurul yerinde incelemelerde bulunuyor ve ağaçların kesilmesi yönünde karar veriliyor. Yapılan tartışmalar bizi sekteye uğratıyor çünkü kurul üyeleri de çekinebilirler’’