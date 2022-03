https://tr.sputniknews.com/20220323/iki-kardesin-16-milyar-tllik-vurgun-sorusturmasi-istanbulda-devam-edecek-1054968802.html

İki kardeşin 16 milyar TL'lik vurgun soruşturması İstanbul'da devam edecek

İki kardeşin 16 milyar TL’lik vurgun soruşturması İstanbul'da devam edecek

23.03.2022

Samsun'da iki kardeşin bir bankanın milyarlarca lirasını kendi hesaplarına aktarmasına ilişkin soruşturma İstanbul’a uzandı. Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütecek. Dijital bankacılık için büyük zaaf niteliğindeki bu olayın anlaşılmasının ardından Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Şüphelilerin ifadeleri Samsun Emniyet Müdürlüğü’nde alındı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde ifade veren kardeşler daha sonra savcılığa sevk edildi. İfadelerinin ardından da her hafta gelip polis karakolunda imza vermek şartıyla serbest bırakıldılar.Ancak soruşturma bitmedi. Bankanın avukatları savcılığa başvurarak bankanın merkezi İstanbul’da olduğu için İstanbul’da suç duyurusu yapıldığını, bu sebeple soruşturmanın İstanbul’da devam etmesini talep etti. Dosyayı inceleyen savcılık yetkisizlik kararıyla soruşturmayı İstanbul’a devretti. Bu nedenle Samsun’da başlayan soruşturma İstanbul’da devam ediyor. Banka ise güvenlik açığını bulmaya çalışıyor.Silah dedeninmişŞüpheliler polis kontrolünde silahla yakalanmış, bu silahı da “Çok paramız olduğundan güvenlik için taşıyoruz” diye açıklamışlardı. Ardından da hesaplarındaki parayı telefon ekranından polise gösterince, polis şüphelenip karakola kardeşleri götürmüş ve kardeşler her şeyi anlatınca olay böyle ortaya çıkmıştı. Soruşturmadaki detaylara göre polisler savcıya durumu bildirince, savcı gözaltı talimatı verdi ve paranın kaynağının araştırılmasını istedi. Ayrıca banka da bu adli süreçten haberdar edildi. Şüphelilerin yakalanmasına sebep olan silahın da dedelerine ait çok eski bir silah olduğu anlaşıldı.'Hemen BMW aldım'Hürriyet'ten Musa Kesler'e konuşan Emre Gezek, iki günde milyarlarca lirayı hesaplarına 'tesadüfen' nasıl aktardığını şöyle anlatmıştı: “Kardeşim Recep ile hesabı ortak kullanıyorduk. Yine mobil bankacılıktan giriş yaptım. Hesapta para yoktu. Yatırım hesabına baktım. Hisse senedi hesabından ‘para çek’ yazan mönüden para çekmek istedim. Miktar yazma kısmı çıktı. Kafama göre miktar yazdım. Her yazdığım miktar mevduat hesabına geçti. 60-70 kez bu işlemi tekrarladım. Her defasında talebim gerçekleşti. Bu paralarla hemen cep telefonu aldım. Ardından bir galeriden BMW almak için 300 bin lira havale yaptım. ATM’den 40 bin lira nakit çektim. Akşam yine hesaba girdim. Sabah yaptığım gibi para çekmek istedim ancak ret verdi. Gece saat 01.00 sıralarında hesaba yine girdim. Hisse senedi ‘para çek’ mönüsünden 7.000.000.000 (7 milyar) yazdım, ‘çek’ diye tıkladım. ‘Onaylanmıştır’ dedi. Yazdığım miktar mevduat hesabıma bakiye olarak geçti. İki defa çekim talebinde bulundum. Hesabıma iki sefer para yattı. Önce yaptığım çekimlerle birlikte hesabımda toplam 16.000.000.000 (16 milyar) para oldu.”RECEP ve Emre Gezek kardeşlerin özel bir bankanın yatırım hesabından 16 milyar TL’yi hesaplarına geçirdiğini, Hürriyet dün gündeme taşımıştı. Samsun’da bir akaryakıt istasyonunda çalışan Recep Gezek (26), kendi adına açtığı hesabı ağabeyi Emre Gezek ile ortak kullanıyordu. İki kardeş özel bir bankanın yatırım hesabından milyarlarca lirayı kendi hesaplarına aktardı. İki günde 70’e yakın işlem ile toplam 16 milyar lirayı hesaplarına aktaran iki kardeş önce cep telefonu, sonra da araba aldı. Ardından da bütün akrabalarına “Borcu, sıkıntısı olan bize gelsin” diyerek haber gönderdi. Bazı akrabalarının da borçlarını ödedi. Ardından bir polis kontrolünde tesadüfen yakalandılar.

