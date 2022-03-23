https://tr.sputniknews.com/20220323/iran-disisleri-bakani-abdullahiyandan-sama-ziyaret-1054986500.html

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'dan Şam'a ziyaret

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'dan Şam'a ziyaret

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindeki heyet, Suriye'nin başkenti Şam'a ziyarette bulundu. 23.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-23T17:08+0300

2022-03-23T17:08+0300

2022-03-23T17:08+0300

dünya

suriye

iran

esad

hüseyin emir abdullahiyan

görüşme

şam

ziyaret

resmi ziyaret

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Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Şam'a ziyaret gerçekleştiren İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, rejimin Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile görüştü.Havalimanında Mikdad tarafından karşılanan İranlı Bakan Abdullahiyan, basına yaptığı açıklamada, Suriye'deki yönetime desteklerini yineledi.'Aynı hendekteyiz'Abdullahiyan, "Aynı hendekteyiz. İki ülke arasındaki stratejik ilişkiler en iyi koşullardan geçmektedir. Burada iki ülkenin siyasi ve ekonomik alanlardaki çıkarlarını görüşeceğiz" dedi.İran basınının bildirdiğine göre, Abdullahiyan ve beraberindeki heyet, ilerleyen saatlerde Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile görüşmesinin ardından resmi temaslarda bulunmak üzere Lübnan'a geçecek.İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan son aylarda Suriye'ye üçünü ziyaretini gerçekleştirdi.

https://tr.sputniknews.com/20220318/esad-suriye-krizi-basladigindan-bu-yana-ilk-kez-baeyi-ziyaret-etti-1054863994.html

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