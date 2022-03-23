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İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'dan Şam'a ziyaret
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'dan Şam'a ziyaret
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindeki heyet, Suriye'nin başkenti Şam'a ziyarette bulundu. 23.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-23T17:08+0300
2022-03-23T17:08+0300
dünya
suriye
iran
esad
hüseyin emir abdullahiyan
görüşme
şam
ziyaret
resmi ziyaret
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Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Şam'a ziyaret gerçekleştiren İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, rejimin Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile görüştü.Havalimanında Mikdad tarafından karşılanan İranlı Bakan Abdullahiyan, basına yaptığı açıklamada, Suriye'deki yönetime desteklerini yineledi.'Aynı hendekteyiz'Abdullahiyan, "Aynı hendekteyiz. İki ülke arasındaki stratejik ilişkiler en iyi koşullardan geçmektedir. Burada iki ülkenin siyasi ve ekonomik alanlardaki çıkarlarını görüşeceğiz" dedi.İran basınının bildirdiğine göre, Abdullahiyan ve beraberindeki heyet, ilerleyen saatlerde Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile görüşmesinin ardından resmi temaslarda bulunmak üzere Lübnan'a geçecek.İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan son aylarda Suriye'ye üçünü ziyaretini gerçekleştirdi.
https://tr.sputniknews.com/20220318/esad-suriye-krizi-basladigindan-bu-yana-ilk-kez-baeyi-ziyaret-etti-1054863994.html
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suriye, iran, esad, hüseyin emir abdullahiyan, görüşme, şam, ziyaret, resmi ziyaret

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'dan Şam'a ziyaret

17:08 23.03.2022
© SputnikHüseyin Emir Abdullahiyan
Hüseyin Emir Abdullahiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2022
© Sputnik
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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindeki heyet, Suriye'nin başkenti Şam'a ziyarette bulundu.
Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Şam'a ziyaret gerçekleştiren İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, rejimin Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile görüştü.
Havalimanında Mikdad tarafından karşılanan İranlı Bakan Abdullahiyan, basına yaptığı açıklamada, Suriye'deki yönetime desteklerini yineledi.

'Aynı hendekteyiz'

Abdullahiyan, "Aynı hendekteyiz. İki ülke arasındaki stratejik ilişkiler en iyi koşullardan geçmektedir. Burada iki ülkenin siyasi ve ekonomik alanlardaki çıkarlarını görüşeceğiz" dedi.
İran basınının bildirdiğine göre, Abdullahiyan ve beraberindeki heyet, ilerleyen saatlerde Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile görüşmesinin ardından resmi temaslarda bulunmak üzere Lübnan'a geçecek.
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan son aylarda Suriye'ye üçünü ziyaretini gerçekleştirdi.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın, Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) ziyaret ederek bu ülkenin Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emirliği’nin hükümdarı Muhammed bin Raşid el‑Mektum ile görüştüğü belirtildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2022
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