Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220323/istanbulda-hastane-asansorunde-mahsur-kalan-10-kisi-duvari-kirarak-kurtuldu-1054977021.html
İstanbul'da hastane asansöründe mahsur kalan 10 kişi duvarı kırarak kurtuldu
İstanbul'da hastane asansöründe mahsur kalan 10 kişi duvarı kırarak kurtuldu
İstanbul'da Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin asansöründe iddialara göre 45 dakikaya yakın mahsur kalan yaklaşık 10 kişi, kendi imkanlarıyla... 23.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-23T12:46+0300
2022-03-23T12:46+0300
türkiye
asansör
istanbul
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/17/1054976763_0:0:990:557_1920x0_80_0_0_6feb5ca98f29f365d37423ebdacbdf47.jpg
İstanbul'da Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün saat 15.00 sıralarında yaklaşık 10 kişi asansörde mahsur kaldı. İddialara göre, bu durumdan bina yönetiminin uzun süre haberi olmadı. Asansörün içindekiler 45 dakikaya yakın yardım bekledi. Ancak yardım gelmeyince asansörün üstündeki duvarı kırıp büyük bir delik açtılar.Açılan deliği fark edenler, merdiven getirdi. Mahsur kalanlar teker teker o delikten dışarı çıkarak merdivenle inmeye başladı. Çevredekiler de inmelerine yardım etti. Yaşananları hasta yakınları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntüleri çekenler, kendilerinin bina yönetimini arayıp haber verdiklerini dile getirdi.Öte yandan, bir hafta önce bakım yapan asansör firması görevlilerinin asansör için 'kullanılabilir' onayı verdikleri öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220312/depremde-hasar-goren-binada-uzerine-asansor-dusen-kisi-hayatini-kaybetti-1054665179.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/17/1054976763_0:0:990:743_1920x0_80_0_0_168d06b013b465bd577e40960b1163bb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
asansör, istanbul, türkiye

İstanbul'da hastane asansöründe mahsur kalan 10 kişi duvarı kırarak kurtuldu

12:46 23.03.2022
© DHAİstanbul'da hastane asansöründe mahsur kalan 10 kişi duvarı kırarak kurtuldu
İstanbul'da hastane asansöründe mahsur kalan 10 kişi duvarı kırarak kurtuldu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2022
© DHA
Abone olGoogle news
İstanbul'da Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin asansöründe iddialara göre 45 dakikaya yakın mahsur kalan yaklaşık 10 kişi, kendi imkanlarıyla asansörün üstündeki duvarı kırarak açtıkları delikten çıktı.
İstanbul'da Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün saat 15.00 sıralarında yaklaşık 10 kişi asansörde mahsur kaldı. İddialara göre, bu durumdan bina yönetiminin uzun süre haberi olmadı. Asansörün içindekiler 45 dakikaya yakın yardım bekledi. Ancak yardım gelmeyince asansörün üstündeki duvarı kırıp büyük bir delik açtılar.
Açılan deliği fark edenler, merdiven getirdi. Mahsur kalanlar teker teker o delikten dışarı çıkarak merdivenle inmeye başladı. Çevredekiler de inmelerine yardım etti. Yaşananları hasta yakınları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntüleri çekenler, kendilerinin bina yönetimini arayıp haber verdiklerini dile getirdi.
Öte yandan, bir hafta önce bakım yapan asansör firması görevlilerinin asansör için 'kullanılabilir' onayı verdikleri öğrenildi.
Depremde hasar gören binada üzerine asansör düşen kişi hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2022
TÜRKİYE
Depremde hasar gören binada üzerine asansör düşen kişi hayatını kaybetti
12 Mart, 17:41
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала