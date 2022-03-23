https://tr.sputniknews.com/20220323/istanbulda-hastane-asansorunde-mahsur-kalan-10-kisi-duvari-kirarak-kurtuldu-1054977021.html

İstanbul'da hastane asansöründe mahsur kalan 10 kişi duvarı kırarak kurtuldu

İstanbul'da hastane asansöründe mahsur kalan 10 kişi duvarı kırarak kurtuldu

İstanbul'da Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin asansöründe iddialara göre 45 dakikaya yakın mahsur kalan yaklaşık 10 kişi, kendi imkanlarıyla... 23.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-23T12:46+0300

2022-03-23T12:46+0300

2022-03-23T12:46+0300

türkiye

asansör

istanbul

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/17/1054976763_0:0:990:557_1920x0_80_0_0_6feb5ca98f29f365d37423ebdacbdf47.jpg

İstanbul'da Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün saat 15.00 sıralarında yaklaşık 10 kişi asansörde mahsur kaldı. İddialara göre, bu durumdan bina yönetiminin uzun süre haberi olmadı. Asansörün içindekiler 45 dakikaya yakın yardım bekledi. Ancak yardım gelmeyince asansörün üstündeki duvarı kırıp büyük bir delik açtılar.Açılan deliği fark edenler, merdiven getirdi. Mahsur kalanlar teker teker o delikten dışarı çıkarak merdivenle inmeye başladı. Çevredekiler de inmelerine yardım etti. Yaşananları hasta yakınları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntüleri çekenler, kendilerinin bina yönetimini arayıp haber verdiklerini dile getirdi.Öte yandan, bir hafta önce bakım yapan asansör firması görevlilerinin asansör için 'kullanılabilir' onayı verdikleri öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20220312/depremde-hasar-goren-binada-uzerine-asansor-dusen-kisi-hayatini-kaybetti-1054665179.html

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

asansör, istanbul, türkiye