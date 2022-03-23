Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220323/istanbulda-yasli-kadini-almayan-taksicilere-cezai-islem-uygulandi--1054965261.html
İstanbul’da yaşlı kadını almayan taksicilere cezai işlem uygulandı
İstanbul’da yaşlı kadını almayan taksicilere cezai işlem uygulandı
İstanbul Fatih’te hastaneden çıkan yaşlı kadını almayan taksicilere, polis ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı. Taksicilerin araçları 3 gün süre ile... 23.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-23T00:36+0300
2022-03-23T00:36+0300
taksici
türkiye
trafikten men
ceza
yaşlı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/17/1050117262_0:76:1200:751_1920x0_80_0_0_85d0b892342942b86482605803ff3c62.jpg
Fatih Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinin acil kapısında hastaneden çıkarak evine gitmek için taksiye binmek isteyen yaşlı kadını taksiciler yolcu olarak almadı.Bir süre sonra ise bir taksi durdu ancak yaşlı kadının gideceği yeri öğrenince yoluna devam etti.İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre yaşanan olayların ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, taksi sürücülerinin H.T. ve İ.D. isimli şahıslar olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmaların ardından duraklarına giden polis ekipleri taksici H.T. ve İ.D.’yi yakalayarak cezai işlem uyguladı. Taksicilerin araçları 3 gün süre ile trafikten men edilirken, ruhsatları ise İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri tarafından askıya alındığı öğrenildi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/17/1050117262_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_e40b67949fe0db46a6471048e200a96f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
taksici, trafikten men, ceza, yaşlı

İstanbul’da yaşlı kadını almayan taksicilere cezai işlem uygulandı

00:36 23.03.2022
© İHAİstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri tarafından Fatih, Aksaray’da, taksilere yönelik denetim gerçekleştirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri tarafından Fatih, Aksaray’da, taksilere yönelik denetim gerçekleştirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2022
© İHA
Abone olGoogle news
İstanbul Fatih’te hastaneden çıkan yaşlı kadını almayan taksicilere, polis ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı. Taksicilerin araçları 3 gün süre ile trafikten men edilirken, ruhsatları ise askıya alındı.
Fatih Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinin acil kapısında hastaneden çıkarak evine gitmek için taksiye binmek isteyen yaşlı kadını taksiciler yolcu olarak almadı.
Bir süre sonra ise bir taksi durdu ancak yaşlı kadının gideceği yeri öğrenince yoluna devam etti.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre yaşanan olayların ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, taksi sürücülerinin H.T. ve İ.D. isimli şahıslar olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmaların ardından duraklarına giden polis ekipleri taksici H.T. ve İ.D.’yi yakalayarak cezai işlem uyguladı.
Taksicilerin araçları 3 gün süre ile trafikten men edilirken, ruhsatları ise İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri tarafından askıya alındığı öğrenildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала