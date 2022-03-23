https://tr.sputniknews.com/20220323/istanbulda-yasli-kadini-almayan-taksicilere-cezai-islem-uygulandi--1054965261.html

İstanbul’da yaşlı kadını almayan taksicilere cezai işlem uygulandı

İstanbul’da yaşlı kadını almayan taksicilere cezai işlem uygulandı

İstanbul Fatih’te hastaneden çıkan yaşlı kadını almayan taksicilere, polis ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı. Taksicilerin araçları 3 gün süre ile... 23.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-23T00:36+0300

2022-03-23T00:36+0300

2022-03-23T00:36+0300

taksici

türkiye

trafikten men

ceza

yaşlı

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Fatih Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinin acil kapısında hastaneden çıkarak evine gitmek için taksiye binmek isteyen yaşlı kadını taksiciler yolcu olarak almadı.Bir süre sonra ise bir taksi durdu ancak yaşlı kadının gideceği yeri öğrenince yoluna devam etti.İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre yaşanan olayların ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, taksi sürücülerinin H.T. ve İ.D. isimli şahıslar olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmaların ardından duraklarına giden polis ekipleri taksici H.T. ve İ.D.’yi yakalayarak cezai işlem uyguladı. Taksicilerin araçları 3 gün süre ile trafikten men edilirken, ruhsatları ise İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri tarafından askıya alındığı öğrenildi.

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taksici, trafikten men, ceza, yaşlı