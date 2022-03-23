https://tr.sputniknews.com/20220323/izmirde-taksi-ucretlerine-zam-1054970664.html

İzmir’de taksi ücretlerine zam

İzmir’de taksi ücretlerine zam

Akaryakıt fiyatlarına art ardına gelen zamların ardından İzmir'de toplu taşımanın ardından taksi ücretleri de zamlandı. 23.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-23T10:02+0300

2022-03-23T10:02+0300

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türkiye

taksi

izmir

zam

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İzmir Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) onaylanan yeni tarifeye göre taksi açılış ücreti 4,5 TL’den 6 TL’ye, kilometre başına ücret 5,5 TL’den 9 TL’ye, indi-bindi ücreti ise 13 TL’den 20 TL’ye yükseldi.Yeni tarife 24 Mart Perşembe gününden itibaren yürürlüğe girecek.Toplu ulaşım zammıİzmir’de 20 Mart'ta toplu ulaşım ücreti de yüzde 38 zamlandı. 4,7 liralık tam biniş ücreti, 6,5 liraya çıkarıldı. 120 dakika içindeki ilk aktarma ücreti 1,2 lira, ikinci aktarma ücreti 90 kuruş olarak belirlendi. Yeni tarifede öğrenci biniş ücreti de 1,64 liradan 2,2 liraya yükseltilirken, öğretmen ve 60 yaş biniş ücretiyse 4,06 liradan 5,6 liraya çıkarıldı. Öğrenci, öğretmen ve 60 yaş kartlarının, ilk binişten sonraki 120 dakika içinde aktarma ücretlerinden muaf tutulması uygulaması da devam edecek.

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taksi, izmir, zam