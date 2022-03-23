https://tr.sputniknews.com/20220323/japon-turisti-bicaklayan-saldirgan-cezaevinden-ciktigi-gun-pompali-tufekle-saldiri-duzenledi-1054971624.html

Japon turisti bıçaklayan saldırgan, cezaevinden çıktığı gün pompalı tüfekle saldırı düzenledi

Japon turisti bıçaklayan saldırgan, cezaevinden çıktığı gün pompalı tüfekle saldırı düzenledi

Japonya'dan bisikletiyle dünya turuna çıkan turisti kamp yaptığı Elazığ'da bıçaklayan şahıs, cezaevinden çıkar çıkmaz gece saatlerinde yolda ilerleyen birini... 23.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-23T10:33+0300

2022-03-23T10:33+0300

2022-03-23T10:33+0300

türkiye

elazığ

türkiye

yaralama

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/17/1054971389_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_5c4ed0595ac7658e1edf83092e7e53dc.jpg

Elazığ'da yaşayan M.Z.Y., Olgunlar Mahallesi'nde sokakta yürüdüğü sırada bir anda pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Bacağına gelen saçmalar sonrası yaralanan M.Z.Y. çevredekilerden yardım istedi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.Olay yerinde hızlıca çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin 9 suç kaydı bulunan D.B. olduğunu tespit etti. Polisin şüpheli şahsı yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.Öte yandan şüpheli D.B.’nin 13 Eylül 2021'de 12 yıldır dünya turunda olan ve Sivrice ilçesinde kamp yapan Japon turist Shogan Kameda’yı dişlerini fırçaladığı sırada bıçaklayan şahıs olduğu öğrenildi. Tutuklanan şüphelinin kısa süre önce cezaevinden çıktığı kaydedildi.

https://tr.sputniknews.com/20210914/elazigda-japon-turisti-bicaklayan-supheli-tutuklandi-1048889153.html

türkiye

elazığ

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

elazığ, türkiye, yaralama