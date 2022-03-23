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https://tr.sputniknews.com/20220323/japon-turisti-bicaklayan-saldirgan-cezaevinden-ciktigi-gun-pompali-tufekle-saldiri-duzenledi-1054971624.html
Japon turisti bıçaklayan saldırgan, cezaevinden çıktığı gün pompalı tüfekle saldırı düzenledi
Japon turisti bıçaklayan saldırgan, cezaevinden çıktığı gün pompalı tüfekle saldırı düzenledi
Japonya'dan bisikletiyle dünya turuna çıkan turisti kamp yaptığı Elazığ'da bıçaklayan şahıs, cezaevinden çıkar çıkmaz gece saatlerinde yolda ilerleyen birini... 23.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-23T10:33+0300
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Elazığ'da yaşayan M.Z.Y., Olgunlar Mahallesi'nde sokakta yürüdüğü sırada bir anda pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Bacağına gelen saçmalar sonrası yaralanan M.Z.Y. çevredekilerden yardım istedi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.Olay yerinde hızlıca çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin 9 suç kaydı bulunan D.B. olduğunu tespit etti. Polisin şüpheli şahsı yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.Öte yandan şüpheli D.B.’nin 13 Eylül 2021'de 12 yıldır dünya turunda olan ve Sivrice ilçesinde kamp yapan Japon turist Shogan Kameda’yı dişlerini fırçaladığı sırada bıçaklayan şahıs olduğu öğrenildi. Tutuklanan şüphelinin kısa süre önce cezaevinden çıktığı kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20210914/elazigda-japon-turisti-bicaklayan-supheli-tutuklandi-1048889153.html
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elazığ, türkiye, yaralama

Japon turisti bıçaklayan saldırgan, cezaevinden çıktığı gün pompalı tüfekle saldırı düzenledi

10:33 23.03.2022
© İHA / KAMİL CANKILIÇJapon turisti bıçaklayan saldırgan, cezaevinden çıktığı gün pompalı tüfekle saldırı düzenledi
Japon turisti bıçaklayan saldırgan, cezaevinden çıktığı gün pompalı tüfekle saldırı düzenledi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2022
© İHA / KAMİL CANKILIÇ
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Japonya'dan bisikletiyle dünya turuna çıkan turisti kamp yaptığı Elazığ'da bıçaklayan şahıs, cezaevinden çıkar çıkmaz gece saatlerinde yolda ilerleyen birini pompalı tüfekle vurarak yaraladı. 19 yaşındaki şüphelinin 9 suç kaydı olduğu öğrenildi.
Elazığ'da yaşayan M.Z.Y., Olgunlar Mahallesi'nde sokakta yürüdüğü sırada bir anda pompalı tüfekle saldırıya uğradı.
Bacağına gelen saçmalar sonrası yaralanan M.Z.Y. çevredekilerden yardım istedi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinde hızlıca çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin 9 suç kaydı bulunan D.B. olduğunu tespit etti. Polisin şüpheli şahsı yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
Öte yandan şüpheli D.B.’nin 13 Eylül 2021'de 12 yıldır dünya turunda olan ve Sivrice ilçesinde kamp yapan Japon turist Shogan Kameda’yı dişlerini fırçaladığı sırada bıçaklayan şahıs olduğu öğrenildi. Tutuklanan şüphelinin kısa süre önce cezaevinden çıktığı kaydedildi.
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