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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220323/kadirovdan-zelenskiye-yuzunu-rusyaya-cevir-cagrisi-1054985204.html
Kadirov’dan Zelenskiy’e ‘yüzünü Rusya’ya çevir’ çağrısı
Kadirov’dan Zelenskiy’e ‘yüzünü Rusya’ya çevir’ çağrısı
Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e tarihe barış yapıcı olarak geçmek için... 23.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-23T16:27+0300
2022-03-23T16:27+0300
ukrayna krizi
ramzan kadirov
ukrayna
vladimir zelenskiy
rusya
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Telegram kanalı üzerinden Ukrayna liderine seslenen Kadirov, “Karakter zayıflığı ve basiretsizliği nedeniyle iç tehdit ve dışarıdan kışkırtıcılar, ülkenin sorunları ve yabancı Batı ideolojisi ile baş edemeyen bir başkan olarak tarihe geçmek istemiyorsan, bu danışmanları vatan haini olarak kurşuna dizmelisin. Seni geleceği olmayan fikirlerle pompalamalarına izin verme, ayık kafayla düşün. Rusya’ya yüzünü çevir ve kendi halkını kurtaran bir barış yapıcı olarak tarihe geçeceksin” ifadelerini kullandı.Zelenskiy'e Ukrayna'dan kaçmasını öneren danışmanları ‘düşmanı için bile istemeyeceğini’ kaydeden Kadirov, Ukrayna liderine komşu ülke yönetimlerinin tavsiyelerine kulak vermeye çağırdı: “Rusya ile birlikte Ukrayna'yı Banderacı, neo-Nazi, Azov, ayrıca sözde İçkeryalı, Vahabi ve Ortadoğu'dan göç eden teröristler şeklindeki çeşitli ayaktakımından temizle, ardından birlikte aşırıcılardan temizlenmiş bir devlet inşa edin, Amerikan ve NATO kuklası olmayı bırak, kendi demir görüşüne sahip güçlü iradeli bir başkan ol.”Çeçen lider, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tüm bu durumun senin için tamamen anlaşılmaz olduğu senden belli oluyor, bu nedenle Rusya Devlet Başkanı V.V. Putin ile görüşerek, tüm önerilerini kabul et ve nihayet bu sorunu barışçıl yoldan çöz. Vladimir Vladimiroviç'in koşulları karşılıklı olarak faydalı ve verimli. Unutma ki liderimiz her zaman Batı'nın kirli siyasetinin kurbanı olan ülkeleri destekliyor ve onları stratejik müttefik yapıyor. Ukrayna'yı destekleyecek.”Kadirov ayrıca, Zelenskiy'e Çeçenistan’da sığınma hakkı verilmesi önerisiyle Putin'e başvurmaya hazır olduğunu da ifade etti.
https://tr.sputniknews.com/20220323/putinden-talimat-hasim-ulkelere-rus-gazi-sadece-ruble-ile-satilacak-1054983064.html
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ramzan kadirov, ukrayna, vladimir zelenskiy, rusya

Kadirov’dan Zelenskiy’e ‘yüzünü Rusya’ya çevir’ çağrısı

16:27 23.03.2022
© Sputnik / Sergey Guneev / Fotoğraf bankasına girRamzan Kadirov
Ramzan Kadirov - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2022
© Sputnik / Sergey Guneev
/
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Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e tarihe barış yapıcı olarak geçmek için yüzünü Rusya'ya çevirmeye çağırdı.
Telegram kanalı üzerinden Ukrayna liderine seslenen Kadirov, “Karakter zayıflığı ve basiretsizliği nedeniyle iç tehdit ve dışarıdan kışkırtıcılar, ülkenin sorunları ve yabancı Batı ideolojisi ile baş edemeyen bir başkan olarak tarihe geçmek istemiyorsan, bu danışmanları vatan haini olarak kurşuna dizmelisin. Seni geleceği olmayan fikirlerle pompalamalarına izin verme, ayık kafayla düşün. Rusya’ya yüzünü çevir ve kendi halkını kurtaran bir barış yapıcı olarak tarihe geçeceksin” ifadelerini kullandı.
Zelenskiy'e Ukrayna'dan kaçmasını öneren danışmanları ‘düşmanı için bile istemeyeceğini’ kaydeden Kadirov, Ukrayna liderine komşu ülke yönetimlerinin tavsiyelerine kulak vermeye çağırdı: “Rusya ile birlikte Ukrayna'yı Banderacı, neo-Nazi, Azov, ayrıca sözde İçkeryalı, Vahabi ve Ortadoğu'dan göç eden teröristler şeklindeki çeşitli ayaktakımından temizle, ardından birlikte aşırıcılardan temizlenmiş bir devlet inşa edin, Amerikan ve NATO kuklası olmayı bırak, kendi demir görüşüne sahip güçlü iradeli bir başkan ol.”
Çeçen lider, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tüm bu durumun senin için tamamen anlaşılmaz olduğu senden belli oluyor, bu nedenle Rusya Devlet Başkanı V.V. Putin ile görüşerek, tüm önerilerini kabul et ve nihayet bu sorunu barışçıl yoldan çöz. Vladimir Vladimiroviç'in koşulları karşılıklı olarak faydalı ve verimli. Unutma ki liderimiz her zaman Batı'nın kirli siyasetinin kurbanı olan ülkeleri destekliyor ve onları stratejik müttefik yapıyor. Ukrayna'yı destekleyecek.”
Kadirov ayrıca, Zelenskiy'e Çeçenistan’da sığınma hakkı verilmesi önerisiyle Putin'e başvurmaya hazır olduğunu da ifade etti.
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