https://tr.sputniknews.com/20220323/kazak-halterci-nijat-rahimova-dopingden-8-yil-men-cezasi-1054966528.html
Kazak halterci Nijat Rahimov'a dopingden 8 yıl men cezası
Kazak halterci Nijat Rahimov'a dopingden 8 yıl men cezası
Kazak halterci Nijat Rahimov, doping yaptığı gerekçesiyle olimpiyat şampiyonu unvanını kaybederken, spordan 8 yıl men cezası aldı. 23.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-23T02:43+0300
2022-03-23T02:43+0300
2022-03-23T02:43+0300
spor
kazakistan
rio 2016 olimpiyat oyunları
halter
doping
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Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nden (CAS) yapılan açıklamada, dört doping testinde başkasının idrar örneğini verdiği tespit edilen 28 yaşındaki sporcunun, 15 Mart 2016'dan itibaren elde ettiği tüm derecelerin silindiğini ve spordan 8 yıl men cezası aldığını duyurdu.Bu cezaların ardından Rahimov'un 2016 Rio Olimpiyatları'nda erkekler 77 kiloda kazandığı altın madalya, geçersiz sayıldı. Kazak sporcu, Rio 2016'da silkmedeki derecesiyle dünya rekoru da kırmıştı.Haziran 2013'te yine doping yaptığı gerekçesiyle spordan iki yıl men cezası alan Rahimov, 2015 yılında ise dünya şampiyonu olmuştu.
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kazakistan, rio 2016 olimpiyat oyunları, halter, doping
Kazak halterci Nijat Rahimov'a dopingden 8 yıl men cezası
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Kazak halterci Nijat Rahimov, doping yaptığı gerekçesiyle olimpiyat şampiyonu unvanını kaybederken, spordan 8 yıl men cezası aldı.
Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nden (CAS) yapılan açıklamada, dört doping testinde başkasının idrar örneğini verdiği tespit edilen 28 yaşındaki sporcunun, 15 Mart 2016'dan itibaren elde ettiği tüm derecelerin silindiğini ve spordan 8 yıl men cezası aldığını duyurdu.
Bu cezaların ardından Rahimov'un 2016 Rio Olimpiyatları'nda erkekler 77 kiloda kazandığı altın madalya, geçersiz sayıldı. Kazak sporcu, Rio 2016'da silkmedeki derecesiyle dünya rekoru da kırmıştı.
Haziran 2013'te yine doping yaptığı gerekçesiyle spordan iki yıl men cezası alan Rahimov, 2015 yılında ise dünya şampiyonu olmuştu.