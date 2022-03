https://tr.sputniknews.com/20220323/kilicdaroglu-ankarada-oturup-kanun-teklifi-vermekle-sorun-cozulmez-1054972400.html

Kılıçdaroğlu: Ankara’da oturup kanun teklifi vermekle sorun çözülmez

Kılıçdaroğlu: Ankara’da oturup kanun teklifi vermekle sorun çözülmez

Şehit aileleri ve gazilerle buluşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Ankara'da oturup kanun teklifi vermekle sorun çözülmez. Önce sorunu yaşayanı dinlemeniz lazım"... 23.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-23T11:09+0300

2022-03-23T11:09+0300

2022-03-23T11:59+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

şehit

gazi

chp

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0b/1052619691_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_43de68e8f2216932c8da4660ccce07c9.jpg

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da Şehit Aileleri ve Gaziler Buluşması’na katıldı. "Şehitlerimiz ve aileleri için siyaset kurumu bana göre elinden geleni yapmadı” diyen Kılıçdaroğlu, 8 maddelik çözüm paketi açıkaldı. Kılıçdaroğlu şunları söyledi:– Çok sayıda şehit ailemiz var. Zaman zaman yasalar çıkarıyoruz. Gazilerimiz var aynı şekilde. Yaşıyorlar ama bedenlerinden bir parça veriyorlar. Onların haklarını, hukuklarını gerçekten teslim ediyor muyuz?– Şehit şehittir aralarında ayrımcılık olmaz. Gazi gazidir ayrımcılık olmaz. Bütün bunların tamamının belli bir çerçeve içinde ele alınıp sorunun çözülmesi lazım. Biz bunu yapabilirsek görevimizi yerine getirmiş oluruz.'Önce sorun yaşayanı dinlememiz lazım'– Ankara’da oturup kanun teklifi vermekle bu sorun çözülmez. Önce sorunu yaşayanı dinlemeniz lazım. Bugüne kadar pek çok kanun çıktı ama her seferinde çıkan kanunda bir eksiklik, yanlışlık oldu. Her çıkan kanun bir grubun sorununu çözerken diğer grupları mağdur etti. Bu konuda biz çaba harcadık. Hazırladığımız kanun teklifini bütün derneklere gönderdik. Kanun teklifimiz kabul etmedi ama arkasını bırakmış değiliz.– Şehit Yakınları ve Gaziler Yüksek Kurulu’nun kurulması lazım. O kurul görüşecek ve size cevap yazacak.– Şehit yakınları ve gaziler arasında ayrımcılık var. Bunun kalkması lazım. Kore gazileri var. Kore’ye gittiler, bu ülke için. “Üçüncü sınıf evlat muamelesi görüyoruz” diyorlar. Ayrımcılık yaparsanız, toplumu ayrıştırırsınız. Ayrımcılığa son veren kanun teklifini hazırladık. Parlamentoda reddedildi.– Şehitlerin anne-babalarına bağlanan aylıkların en düşük memur aylığına eşitlenmesi lazım. Bunun kural olarak uygulanması lazım.'Bir devlet bu kadar çaresiz olamaz'– 18 yaşından büyük ve öğrenci olmayan şehit evlatları var. İşsizler ve biz onlara sahip çıkmıyoruz devlet olarak. Bu devletin ayıbıdır. Niye 1-2 kişi? Milyonlarca çalışan var devlette. Şehidimizin, gazilerimizin evlatları varsa ve işsizse devletin alıp istihdam etmesi lazım.– Eğitimin bütün süreçlerinde şehit yakınlarının ve gazilerin evlatlarının masraflarının devlet tarafından karşılanması lazım. Eğitim masrafı dediğiniz milyarlarca para değil.– Gaziye bir protez vermişler bir süre sonra bozuluyor. Yenisini alacak, elli dereden su getiriyorlar. Bu insan gazi ya, sıradan bir insan değil. Bu ülkenin bayrağı, vatanı için mücadele etti. Bir devlet bu kadar çaresiz olamaz.8 maddelik çözüm paketi'Çok daha büyük zamlar gelecek'Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Önümüzdeki süreçte çok daha büyük zamlar gelecek. Hep beraber bunu göreceğiz" dedi. Kılıçdaroğlu’nun verdiği yanıtlar şöyle:'Vahim bir açıklama'(Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü’nün ‘kuyruklar oluşuyordu, bu yüzden zam yaptık’ açıklaması) Açıklama doğru bir açıklama değil, vahim bir açıklama. Sayın Genel Müdür, bunu nasıl söyledi, doğrusunu isterseniz ben de anlamış değilim. Ama mutfaklarda yangın olduğu belli, et fiyatlarına zam geleceği belli, defalarca söylendi, defalarca yazıldı, tarım uzmanları bunu defalarca söylediler. Her alanda pahalılık var, her alanda zam var. Gıda fiyatlarından tutun, yem fiyatlarına kadar her şeyde zam var. İktidarın yapacağı fazla bir şey yok. Aksi halde Et ve Süt Kurumu batacak. Batıran kim? İktidarın kendisi. Zammı yapan kim? İktidarın kendisi. Fatura kime çıkıyor? Vatandaşa çıkıyor.'Bir an önce seçim sandığını getirsinler'Vatandaşa asgari ücreti kısmen artırdılar. Üç ay sürdü. Üç ay sonra o asgari ücret pul oldu. Bu çerçevede bakıldığı zaman; politik bir görüş olarak da değil, samimi düşüncemi söyleyeyim. Artık bunlar; ülkeyi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni yönetemiyorlar. Yönetme güçleri, kapasiteleri, bilgileri yok. Dolayısıyla savrulup giden bir Türkiye var. Eğer bu ülkeye bir fayda getirmek istiyorlarsa, ‘bu ülkenin faydası için bir çabamız olsun’ diyorlarsa, bir an önce seçim sandığını getirsinler. Türkiye bunları aşmak zorundadır.'Çok daha büyük zamlar gelecek'Aksi halde gidiş, bugünleri aratacak bir gidiş olacak. Yani önümüzdeki süreçte çok daha büyük zamlar gelecek. Hep beraber bunu göreceğiz. Bunu aylardır söylüyorum, ‘Yapmayın, etmeyin. Ekonomi böyle yönetilmez’ diye. Bir avuç kişiye çalışıyorlar, Londra’daki tefeciler ve Kur Korumalı Mevduat’a dünyanın parasını veriyorlar. Vergiden muaf tutuyorlar. Öbür taraftan vatandaş gidip et kuyruğunda bekliyor.'Açlık sınırı ücreti' desinler'(Asgari ücretin altıncı aydan sonra yeniden güncellenmesi tartışması) Orada da çok karışık şeyler söyleniyor. Güncellenmesi lazım asgari ücretin. Asgari ücret, asgari ücret olmaktan çıktı zaten. Hangi asgari ücret? Açlık sınırının altında asgari ücret mi olur? ‘Açlık sınırı ücreti’, desinler. Onun bile altına düştü. Asgari ücretin hemen güncellenmesi lazım. Formalite budur zaten.'Matematiği galiba iyi değil'(Hazine ve Maliye Bakanı’nın ‘TL en düşük durumda, daha ineceği yer yok’ açıklaması) Matematiği galiba iyi değil. ‘En düşük seviyede’ diyor TL. Görmüyor mu bu kişi Allah aşkına? Ekonomiden, hayattan, gerçeklerden bu kadar kopuk bir kişiyi düşünemiyorum. Bunlar söylendiği zaman gülüp geçiyorum. Bunlar gerçekten devleti yönetemiyorlar. Savrulmuş vaziyetteler. Sorunlar yumağı içinde ne yapacaklarını bilmiyorlar. Sorulunca da nasıl cevap vereceklerini bilmiyorlar. Böyle bir gariplik yaşıyoruz."

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kemal kılıçdaroğlu, şehit, gazi, chp