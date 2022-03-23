Kılıçdaroğlu: Ankara’da oturup kanun teklifi vermekle sorun çözülmez
11:09 23.03.2022 (güncellendi: 11:59 23.03.2022)
© AACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
© AA
Şehit aileleri ve gazilerle buluşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Ankara'da oturup kanun teklifi vermekle sorun çözülmez. Önce sorunu yaşayanı dinlemeniz lazım" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da Şehit Aileleri ve Gaziler Buluşması’na katıldı. "Şehitlerimiz ve aileleri için siyaset kurumu bana göre elinden geleni yapmadı” diyen Kılıçdaroğlu, 8 maddelik çözüm paketi açıkaldı.
Kılıçdaroğlu şunları söyledi:
– Çok sayıda şehit ailemiz var. Zaman zaman yasalar çıkarıyoruz. Gazilerimiz var aynı şekilde. Yaşıyorlar ama bedenlerinden bir parça veriyorlar. Onların haklarını, hukuklarını gerçekten teslim ediyor muyuz?
– Şehit şehittir aralarında ayrımcılık olmaz. Gazi gazidir ayrımcılık olmaz. Bütün bunların tamamının belli bir çerçeve içinde ele alınıp sorunun çözülmesi lazım. Biz bunu yapabilirsek görevimizi yerine getirmiş oluruz.
'Önce sorun yaşayanı dinlememiz lazım'
– Ankara’da oturup kanun teklifi vermekle bu sorun çözülmez. Önce sorunu yaşayanı dinlemeniz lazım. Bugüne kadar pek çok kanun çıktı ama her seferinde çıkan kanunda bir eksiklik, yanlışlık oldu. Her çıkan kanun bir grubun sorununu çözerken diğer grupları mağdur etti. Bu konuda biz çaba harcadık. Hazırladığımız kanun teklifini bütün derneklere gönderdik. Kanun teklifimiz kabul etmedi ama arkasını bırakmış değiliz.
– Şehit Yakınları ve Gaziler Yüksek Kurulu’nun kurulması lazım. O kurul görüşecek ve size cevap yazacak.
– Şehit yakınları ve gaziler arasında ayrımcılık var. Bunun kalkması lazım. Kore gazileri var. Kore’ye gittiler, bu ülke için. “Üçüncü sınıf evlat muamelesi görüyoruz” diyorlar. Ayrımcılık yaparsanız, toplumu ayrıştırırsınız. Ayrımcılığa son veren kanun teklifini hazırladık. Parlamentoda reddedildi.
– Şehitlerin anne-babalarına bağlanan aylıkların en düşük memur aylığına eşitlenmesi lazım. Bunun kural olarak uygulanması lazım.
'Bir devlet bu kadar çaresiz olamaz'
– 18 yaşından büyük ve öğrenci olmayan şehit evlatları var. İşsizler ve biz onlara sahip çıkmıyoruz devlet olarak. Bu devletin ayıbıdır. Niye 1-2 kişi? Milyonlarca çalışan var devlette. Şehidimizin, gazilerimizin evlatları varsa ve işsizse devletin alıp istihdam etmesi lazım.
– Eğitimin bütün süreçlerinde şehit yakınlarının ve gazilerin evlatlarının masraflarının devlet tarafından karşılanması lazım. Eğitim masrafı dediğiniz milyarlarca para değil.
– Gaziye bir protez vermişler bir süre sonra bozuluyor. Yenisini alacak, elli dereden su getiriyorlar. Bu insan gazi ya, sıradan bir insan değil. Bu ülkenin bayrağı, vatanı için mücadele etti. Bir devlet bu kadar çaresiz olamaz.
Şehit Aileleri ve Gaziler Buluşması #Ankara https://t.co/SoH3hemsq3— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 23, 2022
8 maddelik çözüm paketi
Bizim devlette bir muhatabımız yok diyorlar. Bizim bir merkezimin olması lazım diyorlar. Bunun için Şehit Yakınları ve Gaziler Yüksek Kurulu'nun kurulması lazım. O kurul görüşecek ve size cevap yazacak. Birinci nokta önce devletin içinde bağımsız çalışan bir kurumun oluşturulmasıdır.
İkincisi Şehit yakınları ve gaziler arasında ayrımcılık var. Bunun kalkması lazım. Kore gazileri var. Kore'ye gittiler, bu ülke için. Üçüncü sınıf evlat muamelesi görüyoruz diyorlar. Ayrımcılık yaparsanız toplumu ayrıştırırsınız. Ayrımcılığa son veren kanun teklifini hazırladık. Parlamentoda reddedildi. Benim boynuma borçtur ben bunu yapacağım.
Alınan aylıklar var. 121 lira mı ne bir aylık veriyorlar bir polis şehidimizin ailesine verilen aylık. İnanır gibi değil. Anne ve babalara bağlanan aylıkların en düşük memur aylığına eşitlenmesi lazım. Bunun kural olarak uygulanması lazım.
18 yaşından büyük olan ve öğrenci olmayan şehit evlatları var. Şehidimiz, gazimiz var. Onların evlatları var. İşsiz ve biz onlara sahip çıkmıyoruz devlet olarak. Bu devletin ayıbıdır. Niye 1-2 kişi? Milyonlarca çalışan var devlette. Şehidimizin, gazilerimizin evlatları varsa ve işsizse devletin alıp istihdam etmesi lazım. Bu insanlar bu ülkenin bekası için mücadele ettiler.
Eğitim konusunda da, eğer 18 yaşından küçük çocuk okuyorsa eğitimin bütün süreçlerinde şehit yakınlarının ve gazilerin evlatlarının masraflarının devlet tarafından karşılanması lazım. Eğitim masrafı dediğiniz milyarlarca para değil.
Gaziye bir protez vermişler bir süre sonra bozuluyor. Yenisini alacak 50 dereden su getiriyorlar. Bu insan gazi ya, sıradan bir insan değil. Bu ülkenin bayrağı, vatanı için mücadele etti. Bir devlet bu kadar çaresiz olamaz. O zaman devletin, 'En iyi sağlık imkanlarını milletvekiline sağlanıyor aynı imkanı şehit yakınları ve gazilere de sağlamamız lazım' demesi lazım. Benim sizden ricam bunları talep edin.
Başka bir acı olay daha var. Malul sayılmayan gaziler. Birine 'tırnağında bir şey olursa gazi yapacağım' diyorsunuz, öbürü vücudunda mermi taşıyor 'Hayır sen gazi değilsin' diyorlar. Niye değil? Bu işin objektif kuralını koymamız lazım.
Siyaset kurumunun günahı çok. Beşiktaş'ta terör saldırısı oldu 39'u polis 47 şehidimiz vardı. Kampanya açıldı paralar toplandı. Bir süre sonra bunlar unutuldu. Bu kardeşiniz unutmadı. Bir baktık paralar ödenmemiş. Bu siyaset kurumunun en büyük ayıplarından birisidir. Aynı şekilde 15 Temmuz gazileri için de paralar toplandı, vakıflar kuruldu. Vakfı bulamadık önce. Paralar nerede diye sorduk, hala paraların ne kadar olduğunu kimse bilmiyor. Siz dertlisiniz biliyorum ama ben de dertliyim. Çözeceğiz inşallah, birlikte çözeceğiz.
Ben helalleşmeden söz ettim. Artık kutuplaşmanın, kavga etmenin hiçbir faydası yok. Bu güzel ülkede hepimiz barış ve huzur içinde yaşayabiliriz. Kavga etmeden, ayrıştırmadan yapabiliriz. Herkesin huzur içinde yaşayabileceği bir Türkiye'yi inşa edebiliriz.
Az önce masada sitem de dinledim. 'CHP bugüne kadar bize yeterli ilgiyi göstermedi' dediler. Haklılar. Her insanın hatası olduğu gibi her kurumun da hatası olabilir. Eksiğimiz olabilir. Önemli olan hatayı tekrar etmemektir. Sadece kurum olarak partiler mi yapar hayır. Devleti yönetenler de hata yapabilirler. Onlar da yaptıkları hatadan ötürü yüzleşmesi en azından telafi etmesi lazım. Bunu yapacağız.
'Çok daha büyük zamlar gelecek'
Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Önümüzdeki süreçte çok daha büyük zamlar gelecek. Hep beraber bunu göreceğiz" dedi.
Kılıçdaroğlu’nun verdiği yanıtlar şöyle:
'Vahim bir açıklama'
(Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü’nün ‘kuyruklar oluşuyordu, bu yüzden zam yaptık’ açıklaması) Açıklama doğru bir açıklama değil, vahim bir açıklama. Sayın Genel Müdür, bunu nasıl söyledi, doğrusunu isterseniz ben de anlamış değilim. Ama mutfaklarda yangın olduğu belli, et fiyatlarına zam geleceği belli, defalarca söylendi, defalarca yazıldı, tarım uzmanları bunu defalarca söylediler. Her alanda pahalılık var, her alanda zam var. Gıda fiyatlarından tutun, yem fiyatlarına kadar her şeyde zam var. İktidarın yapacağı fazla bir şey yok. Aksi halde Et ve Süt Kurumu batacak. Batıran kim? İktidarın kendisi. Zammı yapan kim? İktidarın kendisi. Fatura kime çıkıyor? Vatandaşa çıkıyor.
'Bir an önce seçim sandığını getirsinler'
Vatandaşa asgari ücreti kısmen artırdılar. Üç ay sürdü. Üç ay sonra o asgari ücret pul oldu. Bu çerçevede bakıldığı zaman; politik bir görüş olarak da değil, samimi düşüncemi söyleyeyim. Artık bunlar; ülkeyi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni yönetemiyorlar. Yönetme güçleri, kapasiteleri, bilgileri yok. Dolayısıyla savrulup giden bir Türkiye var. Eğer bu ülkeye bir fayda getirmek istiyorlarsa, ‘bu ülkenin faydası için bir çabamız olsun’ diyorlarsa, bir an önce seçim sandığını getirsinler. Türkiye bunları aşmak zorundadır.
'Çok daha büyük zamlar gelecek'
Aksi halde gidiş, bugünleri aratacak bir gidiş olacak. Yani önümüzdeki süreçte çok daha büyük zamlar gelecek. Hep beraber bunu göreceğiz. Bunu aylardır söylüyorum, ‘Yapmayın, etmeyin. Ekonomi böyle yönetilmez’ diye. Bir avuç kişiye çalışıyorlar, Londra’daki tefeciler ve Kur Korumalı Mevduat’a dünyanın parasını veriyorlar. Vergiden muaf tutuyorlar. Öbür taraftan vatandaş gidip et kuyruğunda bekliyor.
'Açlık sınırı ücreti' desinler'
(Asgari ücretin altıncı aydan sonra yeniden güncellenmesi tartışması) Orada da çok karışık şeyler söyleniyor. Güncellenmesi lazım asgari ücretin. Asgari ücret, asgari ücret olmaktan çıktı zaten. Hangi asgari ücret? Açlık sınırının altında asgari ücret mi olur? ‘Açlık sınırı ücreti’, desinler. Onun bile altına düştü. Asgari ücretin hemen güncellenmesi lazım. Formalite budur zaten.
'Matematiği galiba iyi değil'
(Hazine ve Maliye Bakanı’nın ‘TL en düşük durumda, daha ineceği yer yok’ açıklaması) Matematiği galiba iyi değil. ‘En düşük seviyede’ diyor TL. Görmüyor mu bu kişi Allah aşkına? Ekonomiden, hayattan, gerçeklerden bu kadar kopuk bir kişiyi düşünemiyorum. Bunlar söylendiği zaman gülüp geçiyorum. Bunlar gerçekten devleti yönetemiyorlar. Savrulmuş vaziyetteler. Sorunlar yumağı içinde ne yapacaklarını bilmiyorlar. Sorulunca da nasıl cevap vereceklerini bilmiyorlar. Böyle bir gariplik yaşıyoruz."