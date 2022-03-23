https://tr.sputniknews.com/20220323/kilicdaroglu-haklisin-erdogan-biz-ali-cengiz-oyunlarini-bilmeyiz-1054965048.html
Kılıçdaroğlu: Haklısın Erdoğan, biz Ali Cengiz oyunlarını bilmeyiz
Kılıçdaroğlu: Haklısın Erdoğan, biz Ali Cengiz oyunlarını bilmeyiz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Haklısın Erdoğan, biz Ali Cengiz oyunlarını bilmeyiz…" notuyla partisinin dünkü grup toplantısından bir kesit paylaştı. 23.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-23T00:23+0300
2022-03-23T00:23+0300
2022-03-23T00:23+0300
politika
türkiye
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
1915 çanakkale köprüsü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0f/1054733763_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_be21fa17d1ef2465ddf48af089a870b8.jpg
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yap-İşlet-Devret projelerinden bahsederken kendisi için "Bay Kemal'in kafası bu işlere basmaz, anlamaz bu işlerden" dediği videonun ardından şunları söyledi:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0f/1054733763_44:0:1111:800_1920x0_80_0_0_a37b43c175f52916b0dda4ee2c456946.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, 1915 çanakkale köprüsü
Kılıçdaroğlu: Haklısın Erdoğan, biz Ali Cengiz oyunlarını bilmeyiz
Abone ol
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Haklısın Erdoğan, biz Ali Cengiz oyunlarını bilmeyiz…" notuyla partisinin dünkü grup toplantısından bir kesit paylaştı.
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yap-İşlet-Devret projelerinden bahsederken kendisi için "Bay Kemal'in kafası bu işlere basmaz, anlamaz bu işlerden" dediği videonun ardından şunları söyledi:
"Yıllar yılı bu millete yalan söyleyip oy devşirip yıllar geçtikten sonra benim söylediği noktaya gelip evet biz bunu devletin kasasından ödeyeceğiz deyip itiraf eden adamın o koltukta bir saniye dahi oturmaması lazım. Vallahi benim kafam bu işlere basmaz biz böyle Ali Cengiz oyunlarını nereden bilelim. Şeytana pabucunu ters giydiriyorlar!"