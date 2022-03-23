Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220323/kilicdaroglu-haklisin-erdogan-biz-ali-cengiz-oyunlarini-bilmeyiz-1054965048.html
Kılıçdaroğlu: Haklısın Erdoğan, biz Ali Cengiz oyunlarını bilmeyiz
Kılıçdaroğlu: Haklısın Erdoğan, biz Ali Cengiz oyunlarını bilmeyiz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Haklısın Erdoğan, biz Ali Cengiz oyunlarını bilmeyiz…" notuyla partisinin dünkü grup toplantısından bir kesit paylaştı. 23.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-23T00:23+0300
2022-03-23T00:23+0300
politika
türkiye
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
1915 çanakkale köprüsü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0f/1054733763_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_be21fa17d1ef2465ddf48af089a870b8.jpg
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yap-İşlet-Devret projelerinden bahsederken kendisi için "Bay Kemal'in kafası bu işlere basmaz, anlamaz bu işlerden" dediği videonun ardından şunları söyledi:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0f/1054733763_44:0:1111:800_1920x0_80_0_0_a37b43c175f52916b0dda4ee2c456946.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, 1915 çanakkale köprüsü

Kılıçdaroğlu: Haklısın Erdoğan, biz Ali Cengiz oyunlarını bilmeyiz

00:23 23.03.2022
© AACHP TBMM Grup Toplantıs
CHP TBMM Grup Toplantıs - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2022
© AA
Abone olGoogle news
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Haklısın Erdoğan, biz Ali Cengiz oyunlarını bilmeyiz…" notuyla partisinin dünkü grup toplantısından bir kesit paylaştı.
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yap-İşlet-Devret projelerinden bahsederken kendisi için "Bay Kemal'in kafası bu işlere basmaz, anlamaz bu işlerden" dediği videonun ardından şunları söyledi:
"Yıllar yılı bu millete yalan söyleyip oy devşirip yıllar geçtikten sonra benim söylediği noktaya gelip evet biz bunu devletin kasasından ödeyeceğiz deyip itiraf eden adamın o koltukta bir saniye dahi oturmaması lazım. Vallahi benim kafam bu işlere basmaz biz böyle Ali Cengiz oyunlarını nereden bilelim. Şeytana pabucunu ters giydiriyorlar!"
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала