Kılıçdaroğlu: Haklısın Erdoğan, biz Ali Cengiz oyunlarını bilmeyiz

"Yıllar yılı bu millete yalan söyleyip oy devşirip yıllar geçtikten sonra benim söylediği noktaya gelip evet biz bunu devletin kasasından ödeyeceğiz deyip itiraf eden adamın o koltukta bir saniye dahi oturmaması lazım. Vallahi benim kafam bu işlere basmaz biz böyle Ali Cengiz oyunlarını nereden bilelim. Şeytana pabucunu ters giydiriyorlar!"