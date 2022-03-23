https://tr.sputniknews.com/20220323/kulis-suleyman-soylu-secim-yasasi-teklifindeki-secmen-kutugu-duzenlemesine-itiraz-etti-1054969361.html

Kulis: Süleyman Soylu, Seçim Yasası teklifindeki 'seçmen kütüğü' düzenlemesine itiraz etti

Kulis: Süleyman Soylu, Seçim Yasası teklifindeki 'seçmen kütüğü' düzenlemesine itiraz etti

AK Parti ve MHP’nin TBMM’ye sunduğu Seçim Yasası teklifine iktidar cephesinden ilk itirazın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan geldiği belirtildi. Soylu'nun... 23.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-23T08:37+0300

2022-03-23T08:37+0300

2022-03-23T08:37+0300

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Soylu’nun “seçmen kütüklerinin düzenlenmesinde son bir yıl yerine, altı ay önceki adresin dikkate alınmasını” önerdiği, “sürenin bir yıl olması halinde karışıklıkların çıkacağı uyarısında bulunduğu” kaydedildi. Seçmen kütüğünde bir yıl şartının getirilmesi halinde, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri’nin mevcut adresler üzerinden bu düzenlemeyi “2023 seçimlerine yetiştiremeyeceğine” de dikkat çeken Soylu’nun, bu madde üzerinde yeniden “tartışılmasını istediği” de ifade edildi. Soylu’nun bu isteği üzerine de AK Parti MYK’de teklifte yer alan söz konusu maddenin yeniden ele alındığı ve “son bir yıl yerine, altı ay önceki adresin dikkate alınması” yönünde görüş birliği oluştuğunun altı çizildi. İktidarın bu düzenlemeyi komisyon aşamasındayken getireceği vurgulandı.

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