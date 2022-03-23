https://tr.sputniknews.com/20220323/kulis-suleyman-soylu-secim-yasasi-teklifindeki-secmen-kutugu-duzenlemesine-itiraz-etti-1054969361.html
Kulis: Süleyman Soylu, Seçim Yasası teklifindeki 'seçmen kütüğü' düzenlemesine itiraz etti
Kulis: Süleyman Soylu, Seçim Yasası teklifindeki 'seçmen kütüğü' düzenlemesine itiraz etti
AK Parti ve MHP’nin TBMM’ye sunduğu Seçim Yasası teklifine iktidar cephesinden ilk itirazın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan geldiği belirtildi. Soylu'nun... 23.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-23T08:37+0300
2022-03-23T08:37+0300
2022-03-23T08:37+0300
politika
ak parti
süleyman soylu
seçim
seçim yasası
mhp
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/16/1050080280_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_84afa3a6c4fc3e8c2947c6b850b9569d.jpg
Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Soylu’nun “seçmen kütüklerinin düzenlenmesinde son bir yıl yerine, altı ay önceki adresin dikkate alınmasını” önerdiği, “sürenin bir yıl olması halinde karışıklıkların çıkacağı uyarısında bulunduğu” kaydedildi. Seçmen kütüğünde bir yıl şartının getirilmesi halinde, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri’nin mevcut adresler üzerinden bu düzenlemeyi “2023 seçimlerine yetiştiremeyeceğine” de dikkat çeken Soylu’nun, bu madde üzerinde yeniden “tartışılmasını istediği” de ifade edildi. Soylu’nun bu isteği üzerine de AK Parti MYK’de teklifte yer alan söz konusu maddenin yeniden ele alındığı ve “son bir yıl yerine, altı ay önceki adresin dikkate alınması” yönünde görüş birliği oluştuğunun altı çizildi. İktidarın bu düzenlemeyi komisyon aşamasındayken getireceği vurgulandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/16/1050080280_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_11718132b5a4172a1563c22990b37aee.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ak parti, süleyman soylu, seçim, seçim yasası, mhp
Kulis: Süleyman Soylu, Seçim Yasası teklifindeki 'seçmen kütüğü' düzenlemesine itiraz etti
Abone ol
AK Parti ve MHP’nin TBMM’ye sunduğu Seçim Yasası teklifine iktidar cephesinden ilk itirazın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan geldiği belirtildi. Soylu'nun “seçmenin son bir yıl içerisinde sürekli bulunduğu adres” dikkate alınmasına yönelik düzenlemenin tekrar ele alınması talebinde bulunduğu iddia edildi.
Cumhuriyet'te yer alan haber
e göre, Soylu’nun “seçmen kütüklerinin düzenlenmesinde son bir yıl yerine, altı ay önceki adresin dikkate alınmasını” önerdiği, “sürenin bir yıl olması halinde karışıklıkların çıkacağı uyarısında bulunduğu” kaydedildi. Seçmen kütüğünde bir yıl şartının getirilmesi halinde, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri’nin mevcut adresler üzerinden bu düzenlemeyi “2023 seçimlerine yetiştiremeyeceğine” de dikkat çeken Soylu’nun, bu madde üzerinde yeniden “tartışılmasını istediği” de ifade edildi.
Soylu’nun bu isteği üzerine de AK Parti MYK’de teklifte yer alan söz konusu maddenin yeniden ele alındığı ve “son bir yıl yerine, altı ay önceki adresin dikkate alınması” yönünde görüş birliği oluştuğunun altı çizildi. İktidarın bu düzenlemeyi komisyon aşamasındayken getireceği vurgulandı.