'Kuş Oteli' Hersek Lagünü'nde kuş türü sayısı 240'a yükseldi

© İHA Alana ‘Önemli kuş alanı’ (ÖKA) statüsünü kazandıran karagagalı sumru başta olmak üzere, uzunbacak, poyrazkuşu, yeşilbaş ördek gibi kuşların alanda üremesinin önemine değinen Bülbül, şu bilgileri verdi: "Yaz ördeği çıkrıkçın ve alanda üreyen kuşlardan poyrazkuşunun alana bu yıl oldukça yüksek sayıda gelmesi bizleri sevindirdi. Hersek Lagünü'nde üreyen diğer kuş türlerinin de bu günlerde alanda yer almasını beklemekteyiz. Altınova Belediyesi ve ilgili kuruluşlarla gönüllü doğaseverlerin katkılarıyla Hersek Lagünü kuşların rahat ettiği yer olarak anılmaya devam edecektir. Lagün, yerleşik kuşların olduğu kadar göçmen kuşların da beslenme, barınma ve üreme ihtiyaçlarına cevap vermekte. Düzenli yapılan gözlem çalışmalarıyla kuş çeşitliliği artmakta, alan, yurt içi ve yurt dışı kuş gözlemcilerinin odağı haline gelmektedir. Son yapılan gözlemlerle Hersek Lagünü'ndeki kuş türü sayısı 240'a çıkmıştır. Bu sayı da Türkiye sınırları içinde gözlenen kuş türünün yarısına yakındır."