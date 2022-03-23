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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220323/lavrov-ukraynaya-baris-gucu-gonderme-adimi-rusya-ile-nato-arainda-savasa-neden-olacak-1054974144.html
Lavrov: Ukrayna ile müzakereler zorlu geçiyor, Kiev sürekli tutum değiştiriyor
Lavrov: Ukrayna ile müzakereler zorlu geçiyor, Kiev sürekli tutum değiştiriyor
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna'ya NATO barış gücü gönderme adımının Moskova ile ittifak arasında çatışma başlatabileceği konusunda uyarıda bulunarak... 23.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-23T11:46+0300
2022-03-23T12:12+0300
sergey lavrov
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
nato
müzakere
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya yönelik askeri harekat ve Kiev ile yürütülen müzakere sürecini değerlendirdi.Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü’nde konuşan Lavrov, “Batılı ülkeler arabuluculuk rolü oynamaya çalışıyor. Buna karşı değiliz, ancak yıllardır bahsettiğimiz kesinlikle net kırmızı çizgilerimiz var” dedi.‘Ukrayna ile görüşmeler zor ilerliyor, Kiev sürekli tutum değiştiriyor’“Görüşmeler başladı, ancak zor ilerliyor” diyen Lavrov, Ukrayna tarafının sürekli tutumunu değiştirdiğini, kendi tekliflerine karşı çıktığını ifade etti.Rus bakan, “Ukrayna’nın elini tutan tarafın ABD’li meslektaşlarımız olduğu izleniminden kurtulmak güç. Zira müzakere sürecinin hızlıca tamamlanması onların yararına değil. Ukrayna’yı silahla doldurmaya devam etmeyi umuyorlar. Görünüşe göre bizi de olabildiğince uzun süre askeri çatışma halinde tutmak istiyorlar” ifadelerini kullandı.‘Rusya Merkez Bankası’nın varlıklarının dondurulması hırsızlık’Öte yandan Lavrov, Rusya Merkez Bankası’nın varlıklarının dondurulmasının hırsızlık olduğunu ifade etti.
https://tr.sputniknews.com/20220323/kusturica-ukrayna-natonun-1999-yugoslavya-saldirisinin-ikinci-perdesidir-1054972834.html
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sergey lavrov, rusya, ukrayna, nato, müzakere

Lavrov: Ukrayna ile müzakereler zorlu geçiyor, Kiev sürekli tutum değiştiriyor

11:46 23.03.2022 (güncellendi: 12:12 23.03.2022)
© Sputnik / POOL / Fotoğraf bankasına girSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2022
© Sputnik / POOL
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Ayrıntılar geliyor
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna'ya NATO barış gücü gönderme adımının Moskova ile ittifak arasında çatışma başlatabileceği konusunda uyarıda bulunarak, "Ukrayna ile müzakereler zorlu geçiyor, Kiev sürekli tutum değiştiriyor" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya yönelik askeri harekat ve Kiev ile yürütülen müzakere sürecini değerlendirdi.
Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü’nde konuşan Lavrov, “Batılı ülkeler arabuluculuk rolü oynamaya çalışıyor. Buna karşı değiliz, ancak yıllardır bahsettiğimiz kesinlikle net kırmızı çizgilerimiz var” dedi.

‘Ukrayna ile görüşmeler zor ilerliyor, Kiev sürekli tutum değiştiriyor’

“Görüşmeler başladı, ancak zor ilerliyor” diyen Lavrov, Ukrayna tarafının sürekli tutumunu değiştirdiğini, kendi tekliflerine karşı çıktığını ifade etti.
Rus bakan, “Ukrayna’nın elini tutan tarafın ABD’li meslektaşlarımız olduğu izleniminden kurtulmak güç. Zira müzakere sürecinin hızlıca tamamlanması onların yararına değil. Ukrayna’yı silahla doldurmaya devam etmeyi umuyorlar. Görünüşe göre bizi de olabildiğince uzun süre askeri çatışma halinde tutmak istiyorlar” ifadelerini kullandı.

‘Rusya Merkez Bankası’nın varlıklarının dondurulması hırsızlık’

Öte yandan Lavrov, Rusya Merkez Bankası’nın varlıklarının dondurulmasının hırsızlık olduğunu ifade etti.
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