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https://tr.sputniknews.com/20220323/louis-vouittonin-v-ve-zli-yeni-aksesuarlari-sosyal-medyada-gundem-oldu-operasyon-destegi-1054981708.html
Rusya'nın operasyonuna destek mi?: Louis Vuitton'ın 'V' ve 'Z'li yeni aksesuarları gündem oldu
Rusya'nın operasyonuna destek mi?: Louis Vuitton'ın 'V' ve 'Z'li yeni aksesuarları gündem oldu
Fransız moda şirketi Louis Vuitton (LV), yeni mücevher koleksiyonunu tanıtmasının ardından, Rusya'nın Ukrayna'da devam eden askeri operasyonunu desteklediği... 23.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-23T15:05+0300
2022-03-23T15:27+0300
yaşam
louis vuitton
ukrayna
mücevher
satış
harf
rusya
ukrayna krizi
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Louis Vuitton yeni 'Volt' koleksiyonunun tanıtımını yaptı. Koleksiyondaki aksesuarlar arasında çeşitli kolyeler, bilezikler, küpeler ve yüzükler yer alıyor. Her bir unisex parçanın merkezinde, 'L' ve 'V' harflerinin iç içe geçmiş tasarımı bulunuyor.Birçok kullanıcının övgüsünü alan aksesuarlar, şirketin resmi Instagram hesabında paylaşıldıktan sonra birçok kullanıcının tepkisini çekti. Çoğu kullanıcı ise Rusya'nın Donbass operasyonunda kullandığı 'V' ve 'Z' harflerini içerdiği için ürünleri satın almak istedi. Yorumlar arasında, 'gelmiş geçmiş en iyi tasarımı' gibi sözlerele ürünleri öven ve sembolleri 'özel operasyon desteği' olarak yorumlayanlar da yer aldı.Birçok yorum, Rusya'nın harekatını yürütürken harflerin kullanılmasını doğru bulmadı. Bir kullanıcı, şirketin 'bundan sorumlu olanın pazarlama ve halkla ilişkiler olduğu' fikrini öne sürerken, bu kişilerin 'maaşlarını Ukrayna'ya bağışlayabileceklerini' söyledi. Bazıları ise 'bir daha asla LV satın almayacağını' yazdı.Birçok sosyal medya kullanıcısı ise şirketi suçlayanlara karşılık 'kampanyaların ve yeni koleksiyonların piyasaya çıkış tarihinden bir yıl önce tasarlandığını' hatırlattı. Bu nedenle semboller veya harflerin Ukrayna'daki operasyonun zaman çizelgesiyle bağlantılı olamayacağı öne sürüldü.Şirketten yapılan açıklamada, harflerin ve sembollerin, markanın başharflerine işaret ettiğine vurgu yapıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220323/reuters-rus-tass-haber-ajansini-icerik-saglama-servisinden-cikardi-1054980560.html
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louis vuitton, ukrayna, mücevher, satış, harf, rusya, ukrayna krizi

Rusya'nın operasyonuna destek mi?: Louis Vuitton'ın 'V' ve 'Z'li yeni aksesuarları gündem oldu

15:05 23.03.2022 (güncellendi: 15:27 23.03.2022)
© Fotoğraf : YouTube / Louis VuittonLouis Vuitton
Louis Vuitton - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2022
© Fotoğraf : YouTube / Louis Vuitton
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Fransız moda şirketi Louis Vuitton (LV), yeni mücevher koleksiyonunu tanıtmasının ardından, Rusya'nın Ukrayna'da devam eden askeri operasyonunu desteklediği iddiasıyla sosyal medyada bazı kullanıcıların tepkisini çekti. Bazı kullanıcılar ise aksesuarlar için 'gelmiş geçmiş en iyi tasarım' gibi yorumlar yaptı.
Louis Vuitton yeni 'Volt' koleksiyonunun tanıtımını yaptı. Koleksiyondaki aksesuarlar arasında çeşitli kolyeler, bilezikler, küpeler ve yüzükler yer alıyor. Her bir unisex parçanın merkezinde, 'L' ve 'V' harflerinin iç içe geçmiş tasarımı bulunuyor.
Birçok kullanıcının övgüsünü alan aksesuarlar, şirketin resmi Instagram hesabında paylaşıldıktan sonra birçok kullanıcının tepkisini çekti.
Çoğu kullanıcı ise Rusya'nın Donbass operasyonunda kullandığı 'V' ve 'Z' harflerini içerdiği için ürünleri satın almak istedi. Yorumlar arasında, 'gelmiş geçmiş en iyi tasarımı' gibi sözlerele ürünleri öven ve sembolleri 'özel operasyon desteği' olarak yorumlayanlar da yer aldı.
Birçok yorum, Rusya'nın harekatını yürütürken harflerin kullanılmasını doğru bulmadı. Bir kullanıcı, şirketin 'bundan sorumlu olanın pazarlama ve halkla ilişkiler olduğu' fikrini öne sürerken, bu kişilerin 'maaşlarını Ukrayna'ya bağışlayabileceklerini' söyledi. Bazıları ise 'bir daha asla LV satın almayacağını' yazdı.
Birçok sosyal medya kullanıcısı ise şirketi suçlayanlara karşılık 'kampanyaların ve yeni koleksiyonların piyasaya çıkış tarihinden bir yıl önce tasarlandığını' hatırlattı. Bu nedenle semboller veya harflerin Ukrayna'daki operasyonun zaman çizelgesiyle bağlantılı olamayacağı öne sürüldü.
Şirketten yapılan açıklamada, harflerin ve sembollerin, markanın başharflerine işaret ettiğine vurgu yapıldı.
Rus haber ajansı TASS - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2022
Ukrayna krizi
Reuters, Rus TASS haber ajansını içerik sağlama servisinden çıkardı
14:11
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