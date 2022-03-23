https://tr.sputniknews.com/20220323/lubnan-icisleri-bakani-beyruttaki-elektrik-santralinde-bulunan-patlayici-maddeler-icin-uyardi-1054997103.html
Lübnan İçişleri Bakanı, Beyrut'taki elektrik santralinde bulunan patlayıcı maddeler için uyardı
Lübnan İçişleri Bakanı, Beyrut'taki elektrik santralinde bulunan patlayıcı maddeler için uyardı
Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi'nin, başkent Beyrut'un kuzeyindeki Ez-Zuk bölgesinde yer alan elektrik santralindeki patlayıcı maddeler konusunda uyarıda... 23.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-23T23:50+0300
2022-03-23T23:50+0300
2022-03-23T23:50+0300
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İçişleri Bakanı Mevlevi, kabine toplantısında bakanlar kuruluna konuya ilişkin bir güvenlik raporu sundu.Raporda, Ez-Zuk Termik Santrali'nde tesisin işletilmesinde kullanılan aralarında Trisodyum Fosfat'ın da yer aldığı son kullanma tarihi geçmiş ve kötü depolanmış tehlikeli kimyasallar bulunduğu belirtildi.Güvenlik personeli eksikliği ve santrali çevreleyen çitlerdeki açıklıklar nedeniyle tesiste güvenlik zafiyeti bulunduğuna dikkat çekilen raporda şu ifadelere yer verildi:Yerel medyada yer alan haberlerde de, Mevlevi'nin kabine toplantısında söz konusu malzemelerin Beyrut Liman'ında patlamaya neden olan maddelerden daha tehlikeli olabileceği konusunda uyardığı dile getirildi.Ordu santralin güvenliğini sağlaması için görevlendirildiLübnan Enformasyon Bakanı Ziyad el Mekkari'de kabine toplantısının ardından hükümetin konunun incelenmesi ve Santralin güvenliğinin sağlanması için orduyu görevlendirdiğini duyurdu.Beyrut Limanı'ndaki patlamaBeyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.Patlamada 200'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaralanan 6 bini aşkın kişinin 1000'den fazlası engelli hale gelmiş, 300 bin kişi de yerinden olmuştu.Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.
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lübnan, beyrut, patlama
Lübnan İçişleri Bakanı, Beyrut'taki elektrik santralinde bulunan patlayıcı maddeler için uyardı
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Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi'nin, başkent Beyrut'un kuzeyindeki Ez-Zuk bölgesinde yer alan elektrik santralindeki patlayıcı maddeler konusunda uyarıda bulunduğu bildirildi.
İçişleri Bakanı Mevlevi, kabine toplantısında bakanlar kuruluna konuya ilişkin bir güvenlik raporu sundu.
Raporda, Ez-Zuk Termik Santrali'nde tesisin işletilmesinde kullanılan aralarında Trisodyum Fosfat'ın da yer aldığı son kullanma tarihi geçmiş ve kötü depolanmış tehlikeli kimyasallar bulunduğu belirtildi.
Güvenlik personeli eksikliği ve santrali çevreleyen çitlerdeki açıklıklar nedeniyle tesiste güvenlik zafiyeti bulunduğuna dikkat çekilen raporda şu ifadelere yer verildi:
"Hidrojen ve yakıt tanklarının yanında söz konusu patlayıcı maddelerin bulunması, herhangi bir sabotaj veya terör saldırısına maruz kalması durumunda hayati bir yerleşim bölgesinin ortasında büyük bir patlamaya yol açabilir."
Yerel medyada yer alan haberlerde de, Mevlevi'nin kabine toplantısında söz konusu malzemelerin Beyrut Liman'ında patlamaya neden olan maddelerden daha tehlikeli olabileceği konusunda uyardığı dile getirildi.
Ordu santralin güvenliğini sağlaması için görevlendirildi
Lübnan Enformasyon Bakanı Ziyad el Mekkari'de kabine toplantısının ardından hükümetin konunun incelenmesi ve Santralin güvenliğinin sağlanması için orduyu görevlendirdiğini duyurdu.
Beyrut Limanı'ndaki patlama
Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.
Patlamada 200'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaralanan 6 bini aşkın kişinin 1000'den fazlası engelli hale gelmiş, 300 bin kişi de yerinden olmuştu.
Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.