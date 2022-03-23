https://tr.sputniknews.com/20220323/medvedev-abd-30-yildir-rusyayi-bolme-ve-yikma-planlari-yapiyor-1054980997.html

Medvedev: ABD, 30 yıldır Rusya'yı bölme ve yıkma planları yapıyor

Medvedev: ABD, 30 yıldır Rusya'yı bölme ve yıkma planları yapıyor

ABD'nin son 30 yıldır oynadığı 'vasat ve ilkel oyunun' hedefinin Rusya olduğunu kaydeden Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev... 23.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-23T14:26+0300

2022-03-23T14:26+0300

2022-03-23T14:31+0300

ukrayna krizi

rusya

abd

dmitriy medvedev

savaş

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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna'ya yönelik askeri harekat sonrası Batılı ülkelerin Moskova'ya uyguladığı baskıyı değerlendirdi.Telegram hesabından yaptığı açıklamada ABD'nin 2. Dünya Savaşı'ndan sonra iyi stratejistler çıkaramadığını, kendi gelirleri, toprakları, planları söz konusu değilse, gelecekte ne olacağına çok fazla ilgi göstermediğini belirten Medvedev, ABD'li yöneticilerin Ortadoğu'ya girerken 3 aylık bir planları dahi olmadığını ve bunu gizlemediklerini söyledi.Medvedev, "Son 30 yıl boyunca vasat ve ilkel oyunun hedefi Rusya oldu. Rusya'nın aşağılanması, kısıtlanması, sarsılması, bölünmesi ve yıkılması gerektiğini düşündüler. Bu, yakın gelecekte Avrupa'da ve genel olarak dünyada nasıl bir yankı uyandıracak? Önemli değil. Hiç kimse bunu düşünmedi bile. Rusya'yı yıkmak gibi bir taktik görev varsa, uzun vadeli stratejiye ne gerek var ki?" ifadelerini kullandı.'Rusya, ABD'yi bunayanların son sığınağı değil, güçlü ve zeki bir ülke olarak görmek istiyor'Rusya'nın ABD'nin bu planlarına asla izin vermeyeceğinin altını çizen Medvedev, "Anavatanımızın sonunu isteyen Amerikan müesses nizamının aksine Rusya, ABD'yi kademeli bir şekilde bunayanların son sığınağı değil, güçlü ve zeki bir ülke olarak görmek istiyor" dedi.

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