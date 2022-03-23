https://tr.sputniknews.com/20220323/mgk-bildirisi-montro-titizlikle-uygulanacak-1054990742.html

MGK Bildirisi: Montrö titizlikle uygulanacak

MGK Bildirisi: Montrö titizlikle uygulanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) ulusal ve bölgesel güvenlik gündemiyle Beştepe'de toplandı. Toplantı sonrası... 23.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-23T19:27+0300

2022-03-23T19:27+0300

2022-03-23T19:43+0300

politika

milli güvenlik kurulu (mgk)

recep tayyip erdoğan

beştepe

ukrayna krizi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı, yaklaşık 3 saat 45 dakika sürdü.Toplantı sonrası yayımlanan MGK Bildirisi'nde şu ifadeler yer aldı: "Türkiye'nin Karadeniz'de barış ve istikrarın idamesi için Montrö'nün uygulanması yanında ara buluculuk ve kolaylaştırıcılık çabalarını sürdüreceği belirtilmiştir" "İki ülke sorunlarının Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü gözetilerek kalıcı şekilde çözülmesi çabalarının artırılmasına ihtiyaç duyulduğu kaydedilmiştir""Türkiye'nin Karadeniz'in kuzeyinde yaşanan gelişmelerdeki dengeli duruşu, küresel ve bölgesel barış gayretinin ne derece isabetli olduğu son gelişmelerle görülmüştür"

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milli güvenlik kurulu (mgk), recep tayyip erdoğan, beştepe, ukrayna krizi