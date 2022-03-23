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SON DAKİKA | MGK Bildirisi açıklandı: Türkiye Karadeniz'de barış ve istikrarın idamesi için çabalarını sürdürecek
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MGK Bildirisi: Montrö titizlikle uygulanacak
MGK Bildirisi: Montrö titizlikle uygulanacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) ulusal ve bölgesel güvenlik gündemiyle Beştepe'de toplandı. Toplantı sonrası... 23.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-23T19:27+0300
2022-03-23T19:43+0300
politika
milli güvenlik kurulu (mgk)
recep tayyip erdoğan
beştepe
ukrayna krizi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı, yaklaşık 3 saat 45 dakika sürdü.Toplantı sonrası yayımlanan MGK Bildirisi'nde şu ifadeler yer aldı: "Türkiye'nin Karadeniz'de barış ve istikrarın idamesi için Montrö'nün uygulanması yanında ara buluculuk ve kolaylaştırıcılık çabalarını sürdüreceği belirtilmiştir" "İki ülke sorunlarının Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü gözetilerek kalıcı şekilde çözülmesi çabalarının artırılmasına ihtiyaç duyulduğu kaydedilmiştir""Türkiye'nin Karadeniz'in kuzeyinde yaşanan gelişmelerdeki dengeli duruşu, küresel ve bölgesel barış gayretinin ne derece isabetli olduğu son gelişmelerle görülmüştür"
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milli güvenlik kurulu (mgk), recep tayyip erdoğan, beştepe, ukrayna krizi

MGK Bildirisi: Montrö titizlikle uygulanacak

19:27 23.03.2022 (güncellendi: 19:43 23.03.2022)
© AAMilli Güvenlik Kurulu Toplantısı başladı
Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) ulusal ve bölgesel güvenlik gündemiyle Beştepe'de toplandı. Toplantı sonrası yayımlanan MGK Bildirisi'nde, "Türkiye'nin Karadeniz'de barış ve istikrarın idamesi için Montrö'nün uygulanması yanında ara buluculuk çabalarının süreceği" belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı, yaklaşık 3 saat 45 dakika sürdü.

Toplantı sonrası yayımlanan MGK Bildirisi'nde şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye'nin Karadeniz'de barış ve istikrarın idamesi için Montrö'nün uygulanması yanında ara buluculuk ve kolaylaştırıcılık çabalarını sürdüreceği belirtilmiştir"

"İki ülke sorunlarının Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü gözetilerek kalıcı şekilde çözülmesi çabalarının artırılmasına ihtiyaç duyulduğu kaydedilmiştir"

"Türkiye'nin Karadeniz'in kuzeyinde yaşanan gelişmelerdeki dengeli duruşu, küresel ve bölgesel barış gayretinin ne derece isabetli olduğu son gelişmelerle görülmüştür"
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