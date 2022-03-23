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Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı başladı
Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı başladı
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı. 23.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-23T16:05+0300
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politika
türkiye
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
mgk
milli güvenlik kurulu (mgk)
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı başladı.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, basına kapalı gerçekleşiyor.
https://tr.sputniknews.com/20220127/mgk-toplantisi-sona-erdi-toplanti-4-saat-45-dakika-surdu-1053206739.html
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türkiye, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, mgk, milli güvenlik kurulu (mgk)

Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı başladı

16:05 23.03.2022
© AAMilli Güvenlik Kurulu Toplantısı başladı
Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2022
© AA
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Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı başladı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, basına kapalı gerçekleşiyor.
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
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