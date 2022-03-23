https://tr.sputniknews.com/20220323/milli-guvenlik-kurulu-toplantisi-basladi-1054984184.html
Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı başladı
Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı başladı
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı. 23.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-23T16:05+0300
2022-03-23T16:05+0300
2022-03-23T16:05+0300
politika
türkiye
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
mgk
milli güvenlik kurulu (mgk)
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı başladı.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, basına kapalı gerçekleşiyor.
https://tr.sputniknews.com/20220127/mgk-toplantisi-sona-erdi-toplanti-4-saat-45-dakika-surdu-1053206739.html
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türkiye, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, mgk, milli güvenlik kurulu (mgk)
Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı başladı
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Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı başladı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, basına kapalı gerçekleşiyor.