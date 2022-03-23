https://tr.sputniknews.com/20220323/nft-satislari-bir-yilda-yuzde-21-bin-artti-1054977817.html
NFT satışları bir yılda yüzde 21 bin arttı
NFT satışları bir yılda yüzde 21 bin arttı
3 boyutlu teknoloji dünyası gün geçtikçe ilerlerken, değiştirilemez tokenler olarak bilinen NFT'lerin ününü her geçen gün artırdığı ortaya çıktı. Yapılan yeni... 23.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-23T13:05+0300
2022-03-23T13:05+0300
2022-03-23T13:08+0300
nft
yaşam
kripto para
artış
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/16/1052017019_0:192:752:615_1920x0_80_0_0_10d5e6288218e75e4fec8c3834ad4abb.jpg
Kripto para birimlerinin 2 trilyon dolarlık bir hacme ulaştığı günümüzde, gelişen teknolojiyle birlikte yeni pazarlar ortaya çıkmaya devam ediyor.NTV’nin aktardığına göre, değiştirilemez tokenler olarak bilinen NFT'ler her geçen gün ise ününü artırıyor.Yayımlanan yeni bir rapora göre, 2021 yılında NFT'lerin satışında 200'den fazla kat arttığı açıklandı.NFT veri şirketi Nonfungible.com'un raporuna göre, satışların bir yıl öncesinde gerçekleşen 82 milyon dolardan 2021'de yüzde 21 bin artışla 17.6 milyar doların üzerine çıktığı belirtildi.NFT'ler, bir blok zincirine veya dijital deftere kaydedilen sanat, oyun veya diğer yaratıcı ürünleri içeren dijital koleksiyonlar olarak düşünülebilecek benzersiz dijital varlıklardır.Son dönemde satışlarında patlama olduğu aktarılan NFT piyasasında geçtiğimiz yıl alıcı sayısı yaklaşık yüzde 3 bin artarken, satıcı sayısı yüzde 3 bin 669 yükseldi.Raporda ayrıca, NFT'lerin satılmadan önce 2021'de ortalama 48 gün tutulduğu, bir önceki yıl ise bu rakamın 156 gün olduğu tespit edildi.En değerli NFT’lerGeçen yıl, dijital sanatçı Beeple'ın bir kolajını temsil eden bir jeton, Christie's müzayede evinde 69 milyon dolarlık bedelle rekor fiyata satıldı.NFT'lerin en popüler kategorisi, 8.4 milyar dolar değerinde satış oluşturan koleksiyon ürünleriydi.Ethereum blok zincirindeki 10 bin dijital koleksiyondan oluşan Bored Ape Yacht Club gibi NFT koleksiyonları da popülaritesini artırırken, 7 günlük bir süre içerisinde 32.2 milyon dolar satış hacmine ulaştı.Axie Infinity gibi oyun NFT'leri ikinci en büyük kategori olurken, 5.2 milyar dolar satış yaptı.NonFungible.com'un CEO'su ve kurucu ortağı Dan Kelly, NFT alanının bir balon olmadığını savunurken, "2021 inanılmaz bir yıldı. Birçoğu için, koleksiyon segmentini çevreleyen patlama bir 'balon' olarak kabul edilir" dedi.NFT'lerin geleceğiBazılarının İnternet'in bir sonraki aşaması olarak adlandırdığı Web3, İnternet'teki büyük aracıları ortadan kaldıran çevrimiçi bir ekosistem için kullanılan bir terim olarak öne çıkarken, kayıt işlemleri gibi durumlarda kullanılacak olan blockchain gibi teknolojiyi içeriyor.3 boyutlu sanal dünyalar Metaverse konusunda geleceğin teknolojisi olarak öne çıkarken, Web3'ü de oluşturacak teknoloji NFT'lerin geleceği olarak görülüyor.Nonfungible.com'un araştırmasına göre, uzaydaki dijital arazi ve diğer projelerin satışları geçen yıl 514 milyon dolara ulaştı.
https://tr.sputniknews.com/20220209/otisabinin-cizeri-yilmaz-aslanturk-nft-hesabim-hacklendi-tum-param-calindi-1053647584.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/16/1052017019_0:122:752:686_1920x0_80_0_0_a21ec1313a9c4bf5110d24e7ce67c2a3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
nft, kripto para, artış
NFT satışları bir yılda yüzde 21 bin arttı
13:05 23.03.2022 (güncellendi: 13:08 23.03.2022) Abone ol
3 boyutlu teknoloji dünyası gün geçtikçe ilerlerken, değiştirilemez tokenler olarak bilinen NFT'lerin ününü her geçen gün artırdığı ortaya çıktı. Yapılan yeni bir araştırmaya göre, 2021 yılında NFT'lerin satışı bir önceki yıla göre yüzde 21 bin artarken, alıcı sayısı yaklaşık yüzde 3 bin yükseldiği belirtildi.
Kripto para birimlerinin 2 trilyon dolarlık bir hacme ulaştığı günümüzde, gelişen teknolojiyle birlikte yeni pazarlar ortaya çıkmaya devam ediyor.
NTV’nin aktardığına göre, değiştirilemez tokenler olarak bilinen NFT'ler her geçen gün ise ününü artırıyor.
Yayımlanan yeni bir rapora göre, 2021 yılında NFT'lerin satışında 200'den fazla kat arttığı açıklandı.
NFT veri şirketi Nonfungible.com'un raporuna göre, satışların bir yıl öncesinde gerçekleşen 82 milyon dolardan 2021'de yüzde 21 bin artışla 17.6 milyar doların üzerine çıktığı belirtildi.
NFT'ler, bir blok zincirine veya dijital deftere kaydedilen sanat, oyun veya diğer yaratıcı ürünleri içeren dijital koleksiyonlar olarak düşünülebilecek benzersiz dijital varlıklardır.
Son dönemde satışlarında patlama olduğu aktarılan NFT piyasasında geçtiğimiz yıl alıcı sayısı yaklaşık yüzde 3 bin artarken, satıcı sayısı yüzde 3 bin 669 yükseldi.
Raporda ayrıca, NFT'lerin satılmadan önce 2021'de ortalama 48 gün tutulduğu, bir önceki yıl ise bu rakamın 156 gün olduğu tespit edildi.
En değerli NFT’ler
Geçen yıl, dijital sanatçı Beeple'ın bir kolajını temsil eden bir jeton, Christie's müzayede evinde 69 milyon dolarlık bedelle rekor fiyata satıldı.
NFT'lerin en popüler kategorisi, 8.4 milyar dolar değerinde satış oluşturan koleksiyon ürünleriydi.
Ethereum blok zincirindeki 10 bin dijital koleksiyondan oluşan Bored Ape Yacht Club gibi NFT koleksiyonları da popülaritesini artırırken, 7 günlük bir süre içerisinde 32.2 milyon dolar satış hacmine ulaştı.
Axie Infinity gibi oyun NFT'leri ikinci en büyük kategori olurken, 5.2 milyar dolar satış yaptı.
NonFungible.com'un CEO'su ve kurucu ortağı Dan Kelly, NFT alanının bir balon olmadığını savunurken, "2021 inanılmaz bir yıldı. Birçoğu için, koleksiyon segmentini çevreleyen patlama bir 'balon' olarak kabul edilir" dedi.
NFT'lerin geleceği
Bazılarının İnternet'in bir sonraki aşaması olarak adlandırdığı Web3, İnternet'teki büyük aracıları ortadan kaldıran çevrimiçi bir ekosistem için kullanılan bir terim olarak öne çıkarken, kayıt işlemleri gibi durumlarda kullanılacak olan blockchain gibi teknolojiyi içeriyor.
3 boyutlu sanal dünyalar Metaverse konusunda geleceğin teknolojisi olarak öne çıkarken, Web3'ü de oluşturacak teknoloji NFT'lerin geleceği olarak görülüyor.
Nonfungible.com'un araştırmasına göre, uzaydaki dijital arazi ve diğer projelerin satışları geçen yıl 514 milyon dolara ulaştı.