Ömür Gedik’ten zam yorumu: Et daha da pahalılansın, hayvanlar kurtulsun

Et ve Süt Kurumu'nun et fiyatlarında yaptığı yüzde 48'lik zamla, 1 kg kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya, 1 kg kuşbaşının fiyatı da 62.50 liradan 92 liraya yükseldi. Hayvansever kimliğiyle tanınan, Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HAÇİKO) Kurucu Başkanı ve şarkıcı Ömür Gedik, Et ve Süt Kurumu'nun et fiyatlarına yaptığı yüzde 48'lik zamla ilgili dikkat çeken bir yorumda bulundu.Kırımızı et fiyatlarına gelen zammı destekleyen Ömür Gedik, konu ile ilgili Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Gedik, paylaşımında ''Kırmızı et daha da pahalılansın, hayvanlar kurtulsun, insanlar daha sağlıklı olsun…'' ifadelerine yer verdi.

