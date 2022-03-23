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Ömür Gedik’ten zam yorumu: Et daha da pahalılansın, hayvanlar kurtulsun
Ömür Gedik’ten zam yorumu: Et daha da pahalılansın, hayvanlar kurtulsun
Yazar ve şarkıcı Ömür Gedik, kırmızı ete gelen yüzde 48 zamla ilgili çarpıcı bir yorumda bulundu. Gedik, "Kırmızı et daha da pahalılansın, hayvanlar kurtulsun... 23.03.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
et
et ve süt kurumu (esk)
ömür gedik
zam
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Et ve Süt Kurumu'nun et fiyatlarında yaptığı yüzde 48'lik zamla, 1 kg kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya, 1 kg kuşbaşının fiyatı da 62.50 liradan 92 liraya yükseldi. Hayvansever kimliğiyle tanınan, Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HAÇİKO) Kurucu Başkanı ve şarkıcı Ömür Gedik, Et ve Süt Kurumu'nun et fiyatlarına yaptığı yüzde 48'lik zamla ilgili dikkat çeken bir yorumda bulundu.Kırımızı et fiyatlarına gelen zammı destekleyen Ömür Gedik, konu ile ilgili Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Gedik, paylaşımında ''Kırmızı et daha da pahalılansın, hayvanlar kurtulsun, insanlar daha sağlıklı olsun…'' ifadelerine yer verdi.
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et, et ve süt kurumu (esk), ömür gedik, zam

Ömür Gedik’ten zam yorumu: Et daha da pahalılansın, hayvanlar kurtulsun

22:08 23.03.2022
© AAÖmür Gedik
Ömür Gedik - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2022
© AA
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Yazar ve şarkıcı Ömür Gedik, kırmızı ete gelen yüzde 48 zamla ilgili çarpıcı bir yorumda bulundu. Gedik, "Kırmızı et daha da pahalılansın, hayvanlar kurtulsun, insanlar daha sağlıklı olsun" dedi.
Et ve Süt Kurumu'nun et fiyatlarında yaptığı yüzde 48'lik zamla, 1 kg kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya, 1 kg kuşbaşının fiyatı da 62.50 liradan 92 liraya yükseldi. Hayvansever kimliğiyle tanınan, Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HAÇİKO) Kurucu Başkanı ve şarkıcı Ömür Gedik, Et ve Süt Kurumu'nun et fiyatlarına yaptığı yüzde 48'lik zamla ilgili dikkat çeken bir yorumda bulundu.
Kırımızı et fiyatlarına gelen zammı destekleyen Ömür Gedik, konu ile ilgili Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Gedik, paylaşımında ''Kırmızı et daha da pahalılansın, hayvanlar kurtulsun, insanlar daha sağlıklı olsun…'' ifadelerine yer verdi.
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