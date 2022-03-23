https://tr.sputniknews.com/20220323/ortaokul-mudurunun-erkek-ve-kiz-ogrencileri-yan-yana-oturtmayin-talimati-hakkinda-sorusturma-1054973181.html
Ortaokul müdürünün 'erkek ve kız öğrencileri yan yana oturtmayın' talimatı hakkında soruşturma
Ortaokul müdürünün 'erkek ve kız öğrencileri yan yana oturtmayın' talimatı hakkında soruşturma
Osmangazi Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Haydar Akın'ın öğrencilerin erkek ve kız öğrencileri yan yana oturtulmamasına ilişkin talimatıyla ilgili soruşturma... 23.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-23T11:24+0300
2022-03-23T11:24+0300
2022-03-23T11:24+0300
türkiye
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sınıf
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Osmangazi Kaymakamlığı, Bursa Osmangazi Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Haydar Akın'ın kız öğrencilerle erkek öğlencilerin birlikte oturmaması talimatıyla ilgili açıklama yaptı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurulan açıklamada, "Konu hakkında çalışmalar tüm boyutlarıyla kapsamlı bir şekilde ve hassasiyetle yürütülmektedir" denildi. Akın imzalı belgede, "Değerli öğretmen arkadaşlarımız 22/03/2022 tarihi itibari ile tüm sınıflardaki oturma düzeninin değiştirilmesi ve erkek öğrenciler ile erkek, kız öğrenciler ile kız öğrencilerin denk gelecek şekilde bir düzen oluşturulması gerekmektedir" ifadeleri yer alıyor.
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osmangazi, okul, sınıf
Ortaokul müdürünün 'erkek ve kız öğrencileri yan yana oturtmayın' talimatı hakkında soruşturma
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Osmangazi Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Haydar Akın'ın öğrencilerin erkek ve kız öğrencileri yan yana oturtulmamasına ilişkin talimatıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Osmangazi Kaymakamlığı, Bursa Osmangazi Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Haydar Akın'ın kız öğrencilerle erkek öğlencilerin birlikte oturmaması talimatıyla ilgili açıklama yaptı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurulan açıklamada, "Konu hakkında çalışmalar tüm boyutlarıyla kapsamlı bir şekilde ve hassasiyetle yürütülmektedir" denildi.
Akın imzalı belgede, "Değerli öğretmen arkadaşlarımız 22/03/2022 tarihi itibari ile tüm sınıflardaki oturma düzeninin değiştirilmesi ve erkek öğrenciler ile erkek, kız öğrenciler ile kız öğrencilerin denk gelecek şekilde bir düzen oluşturulması gerekmektedir" ifadeleri yer alıyor.