https://tr.sputniknews.com/20220323/ortaokul-mudurunun-erkek-ve-kiz-ogrencileri-yan-yana-oturtmayin-talimati-hakkinda-sorusturma-1054973181.html

Ortaokul müdürünün 'erkek ve kız öğrencileri yan yana oturtmayın' talimatı hakkında soruşturma

Ortaokul müdürünün 'erkek ve kız öğrencileri yan yana oturtmayın' talimatı hakkında soruşturma

Osmangazi Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Haydar Akın'ın öğrencilerin erkek ve kız öğrencileri yan yana oturtulmamasına ilişkin talimatıyla ilgili soruşturma... 23.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-23T11:24+0300

2022-03-23T11:24+0300

2022-03-23T11:24+0300

türkiye

osmangazi

okul

sınıf

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Osmangazi Kaymakamlığı, Bursa Osmangazi Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Haydar Akın'ın kız öğrencilerle erkek öğlencilerin birlikte oturmaması talimatıyla ilgili açıklama yaptı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurulan açıklamada, "Konu hakkında çalışmalar tüm boyutlarıyla kapsamlı bir şekilde ve hassasiyetle yürütülmektedir" denildi. Akın imzalı belgede, "Değerli öğretmen arkadaşlarımız 22/03/2022 tarihi itibari ile tüm sınıflardaki oturma düzeninin değiştirilmesi ve erkek öğrenciler ile erkek, kız öğrenciler ile kız öğrencilerin denk gelecek şekilde bir düzen oluşturulması gerekmektedir" ifadeleri yer alıyor.

türkiye

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

osmangazi, okul, sınıf