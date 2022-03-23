https://tr.sputniknews.com/20220323/pelin-batu-esi-macit-bitargile-uzaklastirma-karari-aldirdi-1054974201.html

Pelin Batu, eşi Macit Bitargil'e uzaklaştırma kararı aldırdı

Pelin Batu, eşi Macit Bitargil'e uzaklaştırma kararı aldırdı

Pelin Batu, 4 yıl önce Roma’da evlendiği kalp damar cerrahı eşi Macit Bitargil’in kendisine yoğun psikolojik baskı uyguladığı ve fiziksel şiddet eğilimli... 23.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-23T11:46+0300

2022-03-23T11:46+0300

2022-03-23T11:49+0300

pelin batu

yaşam

uzaklaştırma

boşanma

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Oyuncu Pelin Batu, 2018 yılında ünlü kalp damar cerrahı Macit Bitargil ile Roma’daki Türkiye Büyükelçiliği’nde evlendi. Çiftin bu evliliğinden Rafael adında bir çocuğu dünyaya geldi.Batu’nun mahkemeye sunduğu dilekçedeki iddialara göre, Macit Bitargil evliliğin başından itibaren eşine psikolojik şiddet uyguladı. Pelin Batu’ya karşı fiziksel şiddet tehdidinde de bulunan Bitargil, sürekli telefonla mesaj atma, eşinin evini basma gibi eylemlerde bulundu.Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın haberine göre oyuncu, evlilik birliğinin kendisine yüklediği görevi ihmal eden Macit Bitargil’in psikolojik baskısı ve fiziksel şiddet gösterme yönündeki ciddi tehditleri nedeniyle boşanmak amacıyla dava açma aşamasına geldiğini belirtti.‘Çocuğa da kendime de zarar vereceğim’Çiftin evlilik birliğini yürütemediğini ve bu nedenle ayrı yaşadığını belirten Pelin Batu’nun avukatı Halil Cenk Akdoğan, dilekçisinde şu detaylara yer verdi:Talebi haklı bulan mahkeme, Macit Bitargil’in 2 ay süreyle Pelin Batu ile çocuğuna yaklaşmamasına karar verdi.‘Oğlumuza Fransız literatür kitapları okudu’Aleyhine verilen karara itiraz eden Macit Bitargil ise iddiaların tamamının gerçeğe aykırı ve asılsız olduğunu belirtti. Bitargil, itiraz dilekçesinde şu sözlere yer verdi:

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pelin batu, uzaklaştırma, boşanma