https://tr.sputniknews.com/20220323/pfizer-kansere-neden-olabilecek-ilaclarini-geri-cagirdi-1054970105.html

Pfizer, kansere neden olabilecek ilaçlarını geri çağırdı

Pfizer, kansere neden olabilecek ilaçlarını geri çağırdı

Pfizer, dünya genelinde kansere neden olabileceği tespit edilen Accuretic tansiyon ilaçlarını geri çağırdı. Listelenen partilere sahip toptancı ve... 23.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-23T10:01+0300

2022-03-23T10:01+0300

2022-03-23T10:14+0300

dünya

ilaç

kanser

pfizer

geri çağırma

abd

kovid-19

eczane

eczacı

dağıtım

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ABD'li ilaç şirketi Pfizer, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Accuretic adlı ilacını ve iki jenerik versiyonunu geri çağırdığını duyurdu. Açıklamada, kansere neden olabileceği söylenen bir maddenin söz konusu ilaçta yüksek seviyede bulunduğu belirtildi. Açıklamada, Greenstone tarafından dağıtımı gerçekleştirilen ilacın iki jenerik versiyonunun (kinapril HCl/hidroklorotiyazid), ABD düzenleyicileri tarafından belirlenen Kabul Edilebilir Günlük Alım (ADI) seviyesinin üzerinde N-nitroso-kinapril seviyelerine sahip olduğu bildirildi. Şirket, söz konusu partilerde nitrozamin seviyesinin kaç olarak tespit edildiğini belirtmese de, ilacın '20 yılı aşkın pazarlama izni ve sağlam bir klinik program aracılığıyla oluşturulmuş bir güvenlik profiline' sahip olduğu kaydedildi.Açıklamada, "Pfizer, mevcut verilere göre ürünlerin fayda/risk profilinin pozitif kaldığına inanıyor. Geri çağırma, tamamen gönüllü bir şekilde ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) bilgisi ile yürütülmektedir" denildi. Accuretic ve jenerikleri, felç ve miyokard enfarktüsü, yani kalp krizi gibi 'kardiyovasküler olaylar' riskini azaltmak ve yüksek tansiyonu gidermek için kullanılıyor. Pfizer, şu anda bu ilaçları alan hastaların 'alternatif tedavi seçenekleri hakkında doktorlarına danışmaları' gerektiğini söylüyor. Öte yandan, listelenen partilere sahip toptancı ve distribütörlerden de kullanımı ve dağıtımı durdurup ürünü derhal karantinaya almaları istendi.New York merkezli ilaç devi, milyarlarca dolar değerinde çok çeşitli ilaçlar üretiyor. Firma ayrıca son 2 yılda, mRNA tabanlı Kovid-19 aşılarının ana üreticisi olarak da kar marjını oldukça artırdı.

https://tr.sputniknews.com/20220314/pfizer-ceosu-bourla-koronavirus-asisinin-dorduncu-dozuna-ihtiyac-var-1054697954.html

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ilaç, kanser, pfizer, geri çağırma, abd, kovid-19, eczane, eczacı, dağıtım