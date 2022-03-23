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https://tr.sputniknews.com/20220323/pfizer-kansere-neden-olabilecek-ilaclarini-geri-cagirdi-1054970105.html
Pfizer, kansere neden olabilecek ilaçlarını geri çağırdı
Pfizer, kansere neden olabilecek ilaçlarını geri çağırdı
Pfizer, dünya genelinde kansere neden olabileceği tespit edilen Accuretic tansiyon ilaçlarını geri çağırdı. Listelenen partilere sahip toptancı ve... 23.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-23T10:01+0300
2022-03-23T10:14+0300
dünya
ilaç
kanser
pfizer
geri çağırma
abd
kovid-19
eczane
eczacı
dağıtım
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ABD'li ilaç şirketi Pfizer, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Accuretic adlı ilacını ve iki jenerik versiyonunu geri çağırdığını duyurdu. Açıklamada, kansere neden olabileceği söylenen bir maddenin söz konusu ilaçta yüksek seviyede bulunduğu belirtildi. Açıklamada, Greenstone tarafından dağıtımı gerçekleştirilen ilacın iki jenerik versiyonunun (kinapril HCl/hidroklorotiyazid), ABD düzenleyicileri tarafından belirlenen Kabul Edilebilir Günlük Alım (ADI) seviyesinin üzerinde N-nitroso-kinapril seviyelerine sahip olduğu bildirildi. Şirket, söz konusu partilerde nitrozamin seviyesinin kaç olarak tespit edildiğini belirtmese de, ilacın '20 yılı aşkın pazarlama izni ve sağlam bir klinik program aracılığıyla oluşturulmuş bir güvenlik profiline' sahip olduğu kaydedildi.Açıklamada, "Pfizer, mevcut verilere göre ürünlerin fayda/risk profilinin pozitif kaldığına inanıyor. Geri çağırma, tamamen gönüllü bir şekilde ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) bilgisi ile yürütülmektedir" denildi. Accuretic ve jenerikleri, felç ve miyokard enfarktüsü, yani kalp krizi gibi 'kardiyovasküler olaylar' riskini azaltmak ve yüksek tansiyonu gidermek için kullanılıyor. Pfizer, şu anda bu ilaçları alan hastaların 'alternatif tedavi seçenekleri hakkında doktorlarına danışmaları' gerektiğini söylüyor. Öte yandan, listelenen partilere sahip toptancı ve distribütörlerden de kullanımı ve dağıtımı durdurup ürünü derhal karantinaya almaları istendi.New York merkezli ilaç devi, milyarlarca dolar değerinde çok çeşitli ilaçlar üretiyor. Firma ayrıca son 2 yılda, mRNA tabanlı Kovid-19 aşılarının ana üreticisi olarak da kar marjını oldukça artırdı.
https://tr.sputniknews.com/20220314/pfizer-ceosu-bourla-koronavirus-asisinin-dorduncu-dozuna-ihtiyac-var-1054697954.html
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ilaç, kanser, pfizer, geri çağırma, abd, kovid-19, eczane, eczacı, dağıtım

Pfizer, kansere neden olabilecek ilaçlarını geri çağırdı

10:01 23.03.2022 (güncellendi: 10:14 23.03.2022)
© REUTERS / DADO RUVICPfizer
Pfizer - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2022
© REUTERS / DADO RUVIC
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Pfizer, dünya genelinde kansere neden olabileceği tespit edilen Accuretic tansiyon ilaçlarını geri çağırdı. Listelenen partilere sahip toptancı ve distribütörlerden, kullanımı ve dağıtımı durdurup ürünü derhal karantinaya almaları istendi. Accuretic, felç ve miyokard enfarktüsü riskini azaltmak ve yüksek tansiyonu gidermek için kullanılıyor.
ABD'li ilaç şirketi Pfizer, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Accuretic adlı ilacını ve iki jenerik versiyonunu geri çağırdığını duyurdu. Açıklamada, kansere neden olabileceği söylenen bir maddenin söz konusu ilaçta yüksek seviyede bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, Greenstone tarafından dağıtımı gerçekleştirilen ilacın iki jenerik versiyonunun (kinapril HCl/hidroklorotiyazid), ABD düzenleyicileri tarafından belirlenen Kabul Edilebilir Günlük Alım (ADI) seviyesinin üzerinde N-nitroso-kinapril seviyelerine sahip olduğu bildirildi.
Şirket, söz konusu partilerde nitrozamin seviyesinin kaç olarak tespit edildiğini belirtmese de, ilacın '20 yılı aşkın pazarlama izni ve sağlam bir klinik program aracılığıyla oluşturulmuş bir güvenlik profiline' sahip olduğu kaydedildi.
Açıklamada, "Pfizer, mevcut verilere göre ürünlerin fayda/risk profilinin pozitif kaldığına inanıyor. Geri çağırma, tamamen gönüllü bir şekilde ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) bilgisi ile yürütülmektedir" denildi.
Accuretic ve jenerikleri, felç ve miyokard enfarktüsü, yani kalp krizi gibi 'kardiyovasküler olaylar' riskini azaltmak ve yüksek tansiyonu gidermek için kullanılıyor. Pfizer, şu anda bu ilaçları alan hastaların 'alternatif tedavi seçenekleri hakkında doktorlarına danışmaları' gerektiğini söylüyor. Öte yandan, listelenen partilere sahip toptancı ve distribütörlerden de kullanımı ve dağıtımı durdurup ürünü derhal karantinaya almaları istendi.
New York merkezli ilaç devi, milyarlarca dolar değerinde çok çeşitli ilaçlar üretiyor. Firma ayrıca son 2 yılda, mRNA tabanlı Kovid-19 aşılarının ana üreticisi olarak da kar marjını oldukça artırdı.
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