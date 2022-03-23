https://tr.sputniknews.com/20220323/polonya-ic-guvenlik-ajansi-casusluk-suphelisi-45-rus-diplomatin-sinir-disi-edilmesini-talep-ettik-1054975564.html
Polonya İç Güvenlik Ajansı: Casusluk şüphelisi 45 Rus diplomatın sınır dışı edilmesini talep ettik
Polonya İç Güvenlik Ajansı: Casusluk şüphelisi 45 Rus diplomatın sınır dışı edilmesini talep ettik
Polonya İç Güvenlik Ajansı (ISA) Sözcüsü Stanislav Zarin, ISA'nın casusluk faaliyetleri yürüttüğünden şüphelendiği 45 Rus diplomattan oluşan bir liste... 23.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-23T12:06+0300
2022-03-23T12:06+0300
2022-03-23T12:14+0300
dünya
polonya
rus
diplomat
istihbarat
rus istihbarat teşkilatı (fsb)
casusluk
casusluk iddiası
sınır dışı
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Zarin, "İç Güvenlik Ajansı, Polonya'da sözde diplomat kisvesi altında çalışan 45 kişinin yer aldığı bir liste hazırladı. Bunlar, diplomatik statüyle çalışan ancak fiiliyatta Polonya'ya karşı istihbari faaliyetler yürüten kişilerdir. İçişleri Bakanlığı'na sunulan bu listede Rus istihbarat servislerinin çalışanları ve onlarla işbirliği yapan kişiler var" dedi.Sözcü, ISA direktörünün bu listeyi İçişleri Bakanlığı'na ileterek listedeki kişilerin Polonya'dan derhal sınır dışı edilmesini talep ettiğinin altını çizdi.Rus elçi Polonya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldıBu arada Rusya'nın Varşova Büyükelçiliği Sözcüsü Vladimir Aleksandrov, Rus büyükelçinin Polonya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını söyledi.Aleksandrov, 45 Rus diplomatın sınır dışı edilmesi talebiyle ilgili soruları ise yanıtsız bıraktı.
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polonya, rus, diplomat, istihbarat, rus istihbarat teşkilatı (fsb), casusluk, casusluk iddiası, sınır dışı
Polonya İç Güvenlik Ajansı: Casusluk şüphelisi 45 Rus diplomatın sınır dışı edilmesini talep ettik
12:06 23.03.2022 (güncellendi: 12:14 23.03.2022) Abone ol
Polonya İç Güvenlik Ajansı (ISA) Sözcüsü Stanislav Zarin, ISA'nın casusluk faaliyetleri yürüttüğünden şüphelendiği 45 Rus diplomattan oluşan bir liste hazırladığını ve listedeki kişilerin sınır dışı edilmesini talep ettiğini açıkladı.
Zarin, "İç Güvenlik Ajansı, Polonya'da sözde diplomat kisvesi altında çalışan 45 kişinin yer aldığı bir liste hazırladı. Bunlar, diplomatik statüyle çalışan ancak fiiliyatta Polonya'ya karşı istihbari faaliyetler yürüten kişilerdir. İçişleri Bakanlığı'na sunulan bu listede Rus istihbarat servislerinin çalışanları ve onlarla işbirliği yapan kişiler var" dedi.
Sözcü, ISA direktörünün bu listeyi İçişleri Bakanlığı'na ileterek listedeki kişilerin Polonya'dan derhal sınır dışı edilmesini talep ettiğinin altını çizdi.
Rus elçi Polonya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Bu arada Rusya'nın Varşova Büyükelçiliği Sözcüsü Vladimir Aleksandrov, Rus büyükelçinin Polonya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını söyledi.
Aleksandrov, 45 Rus diplomatın sınır dışı edilmesi talebiyle ilgili soruları ise yanıtsız bıraktı.