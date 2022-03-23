https://tr.sputniknews.com/20220323/polonya-ic-guvenlik-ajansi-casusluk-suphelisi-45-rus-diplomatin-sinir-disi-edilmesini-talep-ettik-1054975564.html

Polonya İç Güvenlik Ajansı: Casusluk şüphelisi 45 Rus diplomatın sınır dışı edilmesini talep ettik

Polonya İç Güvenlik Ajansı: Casusluk şüphelisi 45 Rus diplomatın sınır dışı edilmesini talep ettik

Polonya İç Güvenlik Ajansı (ISA) Sözcüsü Stanislav Zarin, ISA'nın casusluk faaliyetleri yürüttüğünden şüphelendiği 45 Rus diplomattan oluşan bir liste... 23.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-23T12:06+0300

2022-03-23T12:06+0300

2022-03-23T12:14+0300

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istihbarat

rus istihbarat teşkilatı (fsb)

casusluk

casusluk iddiası

sınır dışı

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Zarin, "İç Güvenlik Ajansı, Polonya'da sözde diplomat kisvesi altında çalışan 45 kişinin yer aldığı bir liste hazırladı. Bunlar, diplomatik statüyle çalışan ancak fiiliyatta Polonya'ya karşı istihbari faaliyetler yürüten kişilerdir. İçişleri Bakanlığı'na sunulan bu listede Rus istihbarat servislerinin çalışanları ve onlarla işbirliği yapan kişiler var" dedi.Sözcü, ISA direktörünün bu listeyi İçişleri Bakanlığı'na ileterek listedeki kişilerin Polonya'dan derhal sınır dışı edilmesini talep ettiğinin altını çizdi.Rus elçi Polonya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldıBu arada Rusya'nın Varşova Büyükelçiliği Sözcüsü Vladimir Aleksandrov, Rus büyükelçinin Polonya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını söyledi.Aleksandrov, 45 Rus diplomatın sınır dışı edilmesi talebiyle ilgili soruları ise yanıtsız bıraktı.

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polonya, rus, diplomat, istihbarat, rus istihbarat teşkilatı (fsb), casusluk, casusluk iddiası, sınır dışı