https://tr.sputniknews.com/20220323/portekiz-milli-takim-teknik-direktoru-santos-turkiye-maci-bizim-icin-bir-final-olacak-1054987986.html

Portekiz Milli Takım Teknik Direktörü Santos: Türkiye maçı bizim için bir final olacak

Portekiz Milli Takım Teknik Direktörü Santos: Türkiye maçı bizim için bir final olacak

Portekiz Milli Takım Teknik Direktörü Santos, "İsteğimiz Dünya Kupası’na katılmak. Şu anda sadece Türkiye maçına odaklandık. Yarınki maç bizim için bir final... 23.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-23T18:10+0300

2022-03-23T18:10+0300

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spor

türkiye

portekiz

maç

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Portekiz Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Fernando Santos, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Türkiye ile yarın sahalarında yapacakları maçla ilişkin karşılaşmanın oynanacağı Dragao Stadı'nda açıklamalarda bulundu.Santos, maça hazır olduklarını belirterek, "Bu maçın benim buradaki geleceğimle alakalı sorular soruyorsunuz ama şu an yalnızca yarınki oyunla ilgili konuşalım. Yarınki oyun hakkında ekibimiz yüksek konsantrasyona sahip ve hazır. Bugüne gelene kadar sürekli çalıştık, elimizden geleni yaptık. İsteğimiz Dünya Kupası’na katılmak. Şu anda sadece Türkiye maçına odaklandık. Yarınki maç bizim için bir final olacak. Gruptaki son maçta Sırbistan'a kaybettik, gerekeni veremedik ancak bu yarın için negatif bir faktör değil. Yarın için tamamen pozitif düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.Deneyimli teknik adam, kadrodan çıkan sakat oyuncuların hatırlatılması üzerine ise "Ruben Diaz, Ruben Neves benim için hiçbiri fark etmez. Çağırdığım tüm futbolcular tecrübeye sahip. Onların hepsi ellerinden geleni yapacaklar ve yarın tüm futbolcularımın 11 milyon Portekizli için oynayacağını biliyorum. Verebileceğimizin en iyisini vereceğiz. Futbolcularımın güvensizlik konusunda bir sıkıntısı yok. Şimdiye kadar milli takım için ne yaptılarsa yarın da aynısını yapacaklar." şeklinde konuştu.Fernando Santos, Türkiye'nin güçlü ve zayıf yanlarının sorulması üzerine ise şöyle konuştu:Santos, "Yarın için ilk 11'iniz hazır mı?" sorusunu, "Aşağı yukarı 11’im belli, ufak tefek şüphelerim var ama maça 24 saat var. Hala kafamdaki 11'de birkaç şey değişebilir." şeklinde yanıtladı.Deneyimli teknik adam, Sırbistan yenilgisine takılıp kalmamaları gerektiğinin altını çizerek, "İki tarafın da yetenekleri iyiydi ama kötü oynadık. Keşke iyi oynasaydık, şu anda burada olmayacaktık ama daha önce de söylediğim gibi geriye dönüp aynı şeyleri konuşmanın anlamı yok. Yarınki oyunu düşüneceğiz. Yarınki oyunda maksimum kalitemizi gösterip, kazanacağız. EURO 2016'da Fransa'ya karşı finali kazandık. Yarın yeniden bir final oynayacağız. Umarım yarın Portekizlilere büyük bir mutluluk yaşatacağız. Buna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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türkiye, portekiz, maç