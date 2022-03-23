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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220323/psaki-zelenskiyin-3-dunya-savasi-cikar-sozunu-anlayamadim-ne-demek-istedigini-anlatsin-1054979415.html
Psaki: Zelenskiy'in '3. Dünya Savaşı çıkar' sözünü anlayamadım, ne demek istediğini anlatsın
Psaki: Zelenskiy'in '3. Dünya Savaşı çıkar' sözünü anlayamadım, ne demek istediğini anlatsın
Zelenskiy'in 'Putin'le görüşmeye hazır olduğu, ama görüşmeler başarısızlığa uğrarsa 3. Dünya Savaşı çıkacağı' açıklamasına Beyaz Saray Sözcüsü'nden frenleme... 23.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-23T13:42+0300
2022-03-23T14:36+0300
ukrayna krizi
jen psaki
vladimir zelenskiy
vladimir putin
joe biden
3. dünya savaşı
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Rusya'nın Donbass askeri operasyonu birinci ayını tamamlamaya yaklaşırken, Batı'da 3. Dünya Savaşı söylemi dillerden düşmüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in 20 Mart'ta CNN'e verdiği röportajda "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşme, müzakere ihtimali için her formatı, her şansı kullanmalıyız. Ama bu girişimlerin başarısız olması, 3. Dünya Savaşı çıkması anlamına gelir" demesi, Beyaz Saray basın toplantısında gündeme geldi. '3. Dünya Savaşı'ndan kaçınmanın yolu'Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, "Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy 'Görüşmeler işe yaramazsa 3. Dünya Savaşı çıkar' dedi. Başkan Joe Biden da aynı görüşte mi" sorusunu şöyle yanıtladı: "Zelenskiy'in ne demek istediği hakkında daha fazla bilgiye sahip olmaksızın, söyleyebilirim ki, bizim görüşümüz ve Başkan'ın görüşü şudur: 3. Dünya Savaşı'ndan kaçınmanın yolu, ABD'nin ve aynı şekilde NATO'nun sahada doğrudan askeri müdahalede bulunmasını önlemektir ve bizim oynamaya devam edebileceğimiz en etkili rol, sağlamakta olduğumuz geniş çaplı askeri, ekonomik ve insani yardımı sağlamaktır. Dolayısıyla (bu sözlerini) değerlendiremiyorum."'Bununla ne demek istediğini daha fazla anlatmalı'"Açıkçası, pek çoğunuzun yakında Zelenskiy ile konuşmaya veya ondan daha fazla şey duymaya devam edeceğini biliyorum ve ben de bununla ne demek istediğini daha fazla anlatmasını beklerim."'Zelenskiy'in yapacağı olası anlaşma ABD'den bağımsız mı?'Bunun üzerine "Biden Zelenskiy'in bu müzakereler ilerlerken ve nihai bir çözüme yaklaşırken kendisine veya diğer NATO liderlerine bir kontrol (check-in) borçlu olduğuna inanıyor mu? Demek istediğim, Zelenskiy'in yapmaya karar verebileceği şey üzerinde NATO ya da Biden zımni veya yumuşak veto yetkisi istiyor mu" sorusu geldi.'ABD veya NATO ile ilgili bir şey içerirse, müdahil oluruz'Psaki "Zelenskiy'in ve Ukrayna liderlerinin kararlarını, bu müzakere sürecinde kendi kararlarını alabilme kabiliyetlerini destekliyoruz" diyerek ekledi:"Açıkçası ABD veya NATO ile ilgili bir şey içermesi halinde, desteklemek için buradayız. Ama elbette müzakerenin o veçhesine müdahil olmamız gerekir."
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jen psaki, vladimir zelenskiy, vladimir putin, joe biden, 3. dünya savaşı

Psaki: Zelenskiy'in '3. Dünya Savaşı çıkar' sözünü anlayamadım, ne demek istediğini anlatsın

13:42 23.03.2022 (güncellendi: 14:36 23.03.2022)
© REUTERS / Leah MillisBeyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2022
© REUTERS / Leah Millis
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Zelenskiy'in 'Putin'le görüşmeye hazır olduğu, ama görüşmeler başarısızlığa uğrarsa 3. Dünya Savaşı çıkacağı' açıklamasına Beyaz Saray Sözcüsü'nden frenleme geldi. Ukrayna liderinin sözlerine açıklık getirmesini temenni eden Psaki, ABD'nin sahada savaşmayacağını, ancak Ukrayna'ya geniş kapsamlı askeri yardımı devam ettireceğini söyledi.
Rusya'nın Donbass askeri operasyonu birinci ayını tamamlamaya yaklaşırken, Batı'da 3. Dünya Savaşı söylemi dillerden düşmüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in 20 Mart'ta CNN'e verdiği röportajda "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşme, müzakere ihtimali için her formatı, her şansı kullanmalıyız. Ama bu girişimlerin başarısız olması, 3. Dünya Savaşı çıkması anlamına gelir" demesi, Beyaz Saray basın toplantısında gündeme geldi.

'3. Dünya Savaşı'ndan kaçınmanın yolu'

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, "Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy 'Görüşmeler işe yaramazsa 3. Dünya Savaşı çıkar' dedi. Başkan Joe Biden da aynı görüşte mi" sorusunu şöyle yanıtladı:
"Zelenskiy'in ne demek istediği hakkında daha fazla bilgiye sahip olmaksızın, söyleyebilirim ki, bizim görüşümüz ve Başkan'ın görüşü şudur: 3. Dünya Savaşı'ndan kaçınmanın yolu, ABD'nin ve aynı şekilde NATO'nun sahada doğrudan askeri müdahalede bulunmasını önlemektir ve bizim oynamaya devam edebileceğimiz en etkili rol, sağlamakta olduğumuz geniş çaplı askeri, ekonomik ve insani yardımı sağlamaktır. Dolayısıyla (bu sözlerini) değerlendiremiyorum."

'Bununla ne demek istediğini daha fazla anlatmalı'

"Açıkçası, pek çoğunuzun yakında Zelenskiy ile konuşmaya veya ondan daha fazla şey duymaya devam edeceğini biliyorum ve ben de bununla ne demek istediğini daha fazla anlatmasını beklerim."

'Zelenskiy'in yapacağı olası anlaşma ABD'den bağımsız mı?'

Bunun üzerine "Biden Zelenskiy'in bu müzakereler ilerlerken ve nihai bir çözüme yaklaşırken kendisine veya diğer NATO liderlerine bir kontrol (check-in) borçlu olduğuna inanıyor mu? Demek istediğim, Zelenskiy'in yapmaya karar verebileceği şey üzerinde NATO ya da Biden zımni veya yumuşak veto yetkisi istiyor mu" sorusu geldi.

'ABD veya NATO ile ilgili bir şey içerirse, müdahil oluruz'

Psaki "Zelenskiy'in ve Ukrayna liderlerinin kararlarını, bu müzakere sürecinde kendi kararlarını alabilme kabiliyetlerini destekliyoruz" diyerek ekledi:
"Açıkçası ABD veya NATO ile ilgili bir şey içermesi halinde, desteklemek için buradayız. Ama elbette müzakerenin o veçhesine müdahil olmamız gerekir."
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