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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220323/putinden-talimat-hasim-ulkelere-rus-gazi-sadece-ruble-ile-satilacak-1054983064.html
Putin'den talimat: Hasım ülkelere Rus gazı sadece ruble ile satılacak
Putin'den talimat: Hasım ülkelere Rus gazı sadece ruble ile satılacak
Batılı ülkelerin Rusya'nın varlıklarını dondurarak kendi para birimlerine olan güveni yitirdiklerini belirten Rusya lideri Vladimir Putin, yurtdışında Rus... 23.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-23T15:35+0300
2022-03-23T16:28+0300
ukrayna krizi
rusya
vladimir putin
gaz
satış
düşman
ülke
yaptırım
dolar
euro
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Sosyo-ekonomik konuların ele alındığı hükümet toplantısında konuşan Putin, "Ödemelerle ilgili önlemler dizisinin en kısa zamanda uygulanmasına karar verdim. Buna, hasım ülkelere tedarik edilen Rus gazı için rubleyle ödeme alarak başlayacağız" dedi.AB ülkelerine ve ABD'ye tedarik edilen gaz karşılığında döviz cinsinden ödeme almanın anlamsız hale geldiğini kaydeden Rusya lideri, "Son günlerde bir dizi Batılı ülke tarafından Rus varlıklarının dondurulmasıyla ilgili gayrimeşru kararlar alındı. 'Kolektif Batı', kendi para birimlerine olan güveni zedeledi. Hem ABD hem de AB, prensipte Rusya'ya karşı yükümlülüklerini yerine getirmedi. Artık dünyada herkes, dolar ve euro cinsinden yükümlülüklerin yerine getirilmeyebileceğini biliyor" diye konuştu.Hasım ülkelerle gaz ödemeleri rubleye geçirildikten sonra yurtdışındaki tüm kullanıcıların rubleyle ödeme imkanına sahip olması gerektiğini belirten Putin, hükümetten Gazprom'a mevcut anlaşmalarda ilgili değişikliklerin yapılmasına ilişkin talimat vermesini rica ettiğini söyledi.Değişikliklerin sadece ödeme kullanılacak para birimleriyle ilgili olduğunun da altını çizen Putin, Rusya'nın daha önce akdedilen sözleşmelerde kararlaştırılan hacimlerde ve fiyatlardan doğalgaz tedarikine kesinlikle devam edeceğini vurguladı.Avrupa'da doğalgaz fiyatları yeniden 120 euro seviyesine yaklaştı Avrupa'da 97 euro'dan güne başlayan doğalgazın megavatsaat fiyatı yüzde 22.42 artarak 118.75 euro'ya yükseldi. Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli gaz kontrat fiyatı, bugün megavatsaat başına 97 avrodan açılarak 100 euro seviyesinin altına inmişti. Fiyatlar, Türkiye saatiyle 15.54'te açılışa göre yüzde 22.42 artarak megavatsaat başına 118.75 euro'ya çıktı. Fiyat artışında Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamaları etkili oldu. Scholz, Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarının etkilerini göstermeye başladığını ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'ülkenin saldırgan tutumunu' sona erdirmemesi halinde yakında daha da katı önlemler alabileceklerini söyledi. Hasım ülkeler listesi 7 Mart'ta onaylanmıştı7 Mart'ta hükümet, Rusya'ya, Rus şirketlerine ve vatandaşlarına hasmane eylemlerde bulunan yabancı ülke ve bölgelerin listesini onaylamıştı. Listede ABD, tüm AB ülkeleri, Kanada, Birleşik Krallık (Jersey, Anguilla, Britanya Virjin Adaları, Cebelitarık dahil), Ukrayna, Karadağ, İsviçre, Arnavutluk, Andorra, İzlanda, Liechtenstein, Monaco, Norveç, San Marino, Kuzey Makedonya'nın yanı sıra Japonya, Güney Kore, Avustralya, Mikronezya, Yeni Zelanda, Singapur ve Tayvan yer alıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220321/ispanyada-binlerce-kisi-zamlari-protesto-etti-putin-yuzunden-oldugunu-soyluyorlar-ama-yalan-1054919666.html
https://tr.sputniknews.com/20220303/avrupada-dogalgaz-fiyati-tarihi-rekor-kirdi-1054382570.html
https://tr.sputniknews.com/20210514/rusyanin-hasim-ulkeler-listesine-dahil-ettigi-cekyadan-tepki-geldi-1044505936.html
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rusya, vladimir putin, gaz, satış, düşman, ülke, yaptırım, dolar, euro, ukrayna, doğalgaz, doğalgaz boru hattı

Putin'den talimat: Hasım ülkelere Rus gazı sadece ruble ile satılacak

15:35 23.03.2022 (güncellendi: 16:28 23.03.2022)
© Sputnik / Alexander Demyanchuk / Fotoğraf bankasına girRuble Dolar
Ruble Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2022
© Sputnik / Alexander Demyanchuk
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Batılı ülkelerin Rusya'nın varlıklarını dondurarak kendi para birimlerine olan güveni yitirdiklerini belirten Rusya lideri Vladimir Putin, yurtdışında Rus gazını kullanan tüm tüketicilerin rubleyle ödeme imkanına sahip olması gerektiğini söyledi. Rus lider, yakında hasım ülkelerden gaz için sadece rubleyle ödeme kabul edeceklerini vurguladı.
Sosyo-ekonomik konuların ele alındığı hükümet toplantısında konuşan Putin, "Ödemelerle ilgili önlemler dizisinin en kısa zamanda uygulanmasına karar verdim. Buna, hasım ülkelere tedarik edilen Rus gazı için rubleyle ödeme alarak başlayacağız" dedi.
AB ülkelerine ve ABD'ye tedarik edilen gaz karşılığında döviz cinsinden ödeme almanın anlamsız hale geldiğini kaydeden Rusya lideri, "Son günlerde bir dizi Batılı ülke tarafından Rus varlıklarının dondurulmasıyla ilgili gayrimeşru kararlar alındı. 'Kolektif Batı', kendi para birimlerine olan güveni zedeledi. Hem ABD hem de AB, prensipte Rusya'ya karşı yükümlülüklerini yerine getirmedi. Artık dünyada herkes, dolar ve euro cinsinden yükümlülüklerin yerine getirilmeyebileceğini biliyor" diye konuştu.
Hasım ülkelerle gaz ödemeleri rubleye geçirildikten sonra yurtdışındaki tüm kullanıcıların rubleyle ödeme imkanına sahip olması gerektiğini belirten Putin, hükümetten Gazprom'a mevcut anlaşmalarda ilgili değişikliklerin yapılmasına ilişkin talimat vermesini rica ettiğini söyledi.
Değişikliklerin sadece ödeme kullanılacak para birimleriyle ilgili olduğunun da altını çizen Putin, Rusya'nın daha önce akdedilen sözleşmelerde kararlaştırılan hacimlerde ve fiyatlardan doğalgaz tedarikine kesinlikle devam edeceğini vurguladı.
İspanya- Zam protestoları - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2022
DÜNYA
İspanya'da binlerce kişi zamları protesto etti: 'Putin yüzünden olduğunu söylüyorlar ama yalan'
21 Mart, 15:56

Avrupa'da doğalgaz fiyatları yeniden 120 euro seviyesine yaklaştı

Avrupa'da 97 euro'dan güne başlayan doğalgazın megavatsaat fiyatı yüzde 22.42 artarak 118.75 euro'ya yükseldi.
Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli gaz kontrat fiyatı, bugün megavatsaat başına 97 avrodan açılarak 100 euro seviyesinin altına inmişti. Fiyatlar, Türkiye saatiyle 15.54'te açılışa göre yüzde 22.42 artarak megavatsaat başına 118.75 euro'ya çıktı.
Fiyat artışında Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamaları etkili oldu. Scholz, Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarının etkilerini göstermeye başladığını ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'ülkenin saldırgan tutumunu' sona erdirmemesi halinde yakında daha da katı önlemler alabileceklerini söyledi.
Karikatür - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2022
MULTİMEDYA
Avrupa’da doğalgaz fiyatı tarihi rekor kırdı
3 Mart, 11:31

Hasım ülkeler listesi 7 Mart'ta onaylanmıştı

7 Mart'ta hükümet, Rusya'ya, Rus şirketlerine ve vatandaşlarına hasmane eylemlerde bulunan yabancı ülke ve bölgelerin listesini onaylamıştı.
Listede ABD, tüm AB ülkeleri, Kanada, Birleşik Krallık (Jersey, Anguilla, Britanya Virjin Adaları, Cebelitarık dahil), Ukrayna, Karadağ, İsviçre, Arnavutluk, Andorra, İzlanda, Liechtenstein, Monaco, Norveç, San Marino, Kuzey Makedonya'nın yanı sıra Japonya, Güney Kore, Avustralya, Mikronezya, Yeni Zelanda, Singapur ve Tayvan yer alıyor.
Çekya Dışişleri Bakanlığı binası - Rusya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2021
DÜNYA
Rusya’nın ‘hasım ülkeler’ listesine dahil ettiği Çekya’dan tepki geldi
14 Mayıs 2021, 21:49
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