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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220323/putinin-endonezyada-duzenlenecek-olan-g20-zirvesine-katilma-planinda-degisiklik-yok-1054969887.html
'Putin'in Endonezya'da düzenlenecek olan G20 Zirvesi'ne katılma planında değişiklik yok'
'Putin'in Endonezya'da düzenlenecek olan G20 Zirvesi'ne katılma planında değişiklik yok'
Rusya'nın Cakarta Büyükelçisi, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu yılın sonunda Endonezya'da düzenlenecek olan G20 Zirvesi'ne katılacağını ve planda... 23.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-23T09:33+0300
2022-03-23T09:36+0300
ukrayna krizi
rusya
endonezya
g20
vladimir putin
ukrayna
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Rusya'nın Cakarta Büyükelçisi Lyudmila Vorobiyeva, ülkesinin G20'den çıkarılması yönündeki çağrıların ardından Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yıl sonu Endonezya'da düzenlenecek olan zirveye katılma planında değişiklik olmadığını söyledi.Vorobiyeva, düzenlediği basın toplantısında, "Yalnızca G20 değil, birçok kuruluş Rusya'yı kapı dışı etmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.Daha önce Reuters'a konuşan kaynaklar, ABD ve müttefiklerinin, Ukrayna harekatı nedeniyle Rusya'nın dünyanın en büyük 20 ekonomisini bir araya getiren G20'den çıkarılması seçeneğini düşündüğünü dile getirmişti.Söz konusu kararın Çin ve Hindistan tarafından veto edilmesi bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20220323/donbass-operasyonu-rusya-ukrayna-canli-anlatim-1054967755.html
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rusya, endonezya, g20, vladimir putin, ukrayna

'Putin'in Endonezya'da düzenlenecek olan G20 Zirvesi'ne katılma planında değişiklik yok'

09:33 23.03.2022 (güncellendi: 09:36 23.03.2022)
© Sputnik / Михаил Климентьев / Fotoğraf bankasına girRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2022
© Sputnik / Михаил Климентьев
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Rusya'nın Cakarta Büyükelçisi, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu yılın sonunda Endonezya'da düzenlenecek olan G20 Zirvesi'ne katılacağını ve planda değişiklik olmadığını duyurdu.
Rusya'nın Cakarta Büyükelçisi Lyudmila Vorobiyeva, ülkesinin G20'den çıkarılması yönündeki çağrıların ardından Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yıl sonu Endonezya'da düzenlenecek olan zirveye katılma planında değişiklik olmadığını söyledi.
Vorobiyeva, düzenlediği basın toplantısında, "Yalnızca G20 değil, birçok kuruluş Rusya'yı kapı dışı etmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.
Daha önce Reuters'a konuşan kaynaklar, ABD ve müttefiklerinin, Ukrayna harekatı nedeniyle Rusya'nın dünyanın en büyük 20 ekonomisini bir araya getiren G20'den çıkarılması seçeneğini düşündüğünü dile getirmişti.
Söz konusu kararın Çin ve Hindistan tarafından veto edilmesi bekleniyor.
Donbass operasyonu- Sivillerin tahliyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2022
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