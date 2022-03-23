https://tr.sputniknews.com/20220323/putinin-endonezyada-duzenlenecek-olan-g20-zirvesine-katilma-planinda-degisiklik-yok-1054969887.html

'Putin'in Endonezya'da düzenlenecek olan G20 Zirvesi'ne katılma planında değişiklik yok'

'Putin'in Endonezya'da düzenlenecek olan G20 Zirvesi'ne katılma planında değişiklik yok'

Rusya'nın Cakarta Büyükelçisi, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu yılın sonunda Endonezya'da düzenlenecek olan G20 Zirvesi'ne katılacağını ve planda... 23.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-23T09:33+0300

2022-03-23T09:33+0300

2022-03-23T09:36+0300

ukrayna krizi

rusya

endonezya

g20

vladimir putin

ukrayna

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Rusya'nın Cakarta Büyükelçisi Lyudmila Vorobiyeva, ülkesinin G20'den çıkarılması yönündeki çağrıların ardından Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yıl sonu Endonezya'da düzenlenecek olan zirveye katılma planında değişiklik olmadığını söyledi.Vorobiyeva, düzenlediği basın toplantısında, "Yalnızca G20 değil, birçok kuruluş Rusya'yı kapı dışı etmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.Daha önce Reuters'a konuşan kaynaklar, ABD ve müttefiklerinin, Ukrayna harekatı nedeniyle Rusya'nın dünyanın en büyük 20 ekonomisini bir araya getiren G20'den çıkarılması seçeneğini düşündüğünü dile getirmişti.Söz konusu kararın Çin ve Hindistan tarafından veto edilmesi bekleniyor.

https://tr.sputniknews.com/20220323/donbass-operasyonu-rusya-ukrayna-canli-anlatim-1054967755.html

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