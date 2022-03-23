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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220323/reuters-rus-tass-haber-ajansini-icerik-saglama-servisinden-cikardi-1054980560.html
Reuters, Rus TASS haber ajansını içerik sağlama servisinden çıkardı
Reuters, Rus TASS haber ajansını içerik sağlama servisinden çıkardı
İngiliz Reuters haber ajansı, Rus TASS haber ajansını içerik sağlama servisinden çıkarma kararı aldı. Bu, İngiliz haber ajansının haber sağlama servisi Reuters... 23.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-23T14:11+0300
2022-03-23T14:11+0300
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Reuters yöneticisi Matthew Keen, ajans personeline ilettiği bir mesajda, TASS içeriklerini Reuters’ın içerik sağlama servisi Reuters Connect üstünden erişilebilir tutmanın, İngiliz haber ajansının ‘güvenilirlik prensipleriyle uyuşmadığına inandıklarını’ kaydetti.Reuters, ajans yönetiminin söz konusu kararının, Rus haber ajansı ‘TASS’ın Ukrayna’da yaşananları anlatma biçimine yönelik eleştirilerin arttığı bir dönemde alındığını’ yazdı. Daha önce de Forbes dergisi, fotoğraf ajansı Getty Images’ın TASS ile ilişkisini kestiğini yazmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220320/reuters-abd-turkiyeye-s-400leri-ukraynaya-transfer-etmeyi-teklif-etti-1054885640.html
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tass, rus, haber ajansı, üyelik, medya, yaptırım, rusya, ukrayna

Reuters, Rus TASS haber ajansını içerik sağlama servisinden çıkardı

14:11 23.03.2022
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girRus haber ajansı TASS
Rus haber ajansı TASS - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2022
© Sputnik
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İngiliz Reuters haber ajansı, Rus TASS haber ajansını içerik sağlama servisinden çıkarma kararı aldı. Bu, İngiliz haber ajansının haber sağlama servisi Reuters Connect’in abonelerinin, TASS’ın içeriklerine bu servis üstünden erişemeyecekleri anlamına geliyor.
Reuters yöneticisi Matthew Keen, ajans personeline ilettiği bir mesajda, TASS içeriklerini Reuters’ın içerik sağlama servisi Reuters Connect üstünden erişilebilir tutmanın, İngiliz haber ajansının ‘güvenilirlik prensipleriyle uyuşmadığına inandıklarını’ kaydetti.
Reuters, ajans yönetiminin söz konusu kararının, Rus haber ajansı ‘TASS’ın Ukrayna’da yaşananları anlatma biçimine yönelik eleştirilerin arttığı bir dönemde alındığını’ yazdı.
Daha önce de Forbes dergisi, fotoğraf ajansı Getty Images’ın TASS ile ilişkisini kestiğini yazmıştı.
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