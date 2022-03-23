https://tr.sputniknews.com/20220323/reuters-rus-tass-haber-ajansini-icerik-saglama-servisinden-cikardi-1054980560.html

Reuters, Rus TASS haber ajansını içerik sağlama servisinden çıkardı

Reuters, Rus TASS haber ajansını içerik sağlama servisinden çıkardı

İngiliz Reuters haber ajansı, Rus TASS haber ajansını içerik sağlama servisinden çıkarma kararı aldı. Bu, İngiliz haber ajansının haber sağlama servisi Reuters... 23.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-23T14:11+0300

2022-03-23T14:11+0300

2022-03-23T14:11+0300

ukrayna krizi

tass

rus

haber ajansı

üyelik

medya

yaptırım

rusya

ukrayna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102843/62/1028436250_0:205:2913:1843_1920x0_80_0_0_0d9357e5dc87c5fae4b9b1d362cd8cf4.jpg

Reuters yöneticisi Matthew Keen, ajans personeline ilettiği bir mesajda, TASS içeriklerini Reuters’ın içerik sağlama servisi Reuters Connect üstünden erişilebilir tutmanın, İngiliz haber ajansının ‘güvenilirlik prensipleriyle uyuşmadığına inandıklarını’ kaydetti.Reuters, ajans yönetiminin söz konusu kararının, Rus haber ajansı ‘TASS’ın Ukrayna’da yaşananları anlatma biçimine yönelik eleştirilerin arttığı bir dönemde alındığını’ yazdı. Daha önce de Forbes dergisi, fotoğraf ajansı Getty Images’ın TASS ile ilişkisini kestiğini yazmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220320/reuters-abd-turkiyeye-s-400leri-ukraynaya-transfer-etmeyi-teklif-etti-1054885640.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tass, rus, haber ajansı, üyelik, medya, yaptırım, rusya, ukrayna