https://tr.sputniknews.com/20220323/reuters-rus-tass-haber-ajansini-icerik-saglama-servisinden-cikardi-1054980560.html
Reuters, Rus TASS haber ajansını içerik sağlama servisinden çıkardı
Reuters, Rus TASS haber ajansını içerik sağlama servisinden çıkardı
İngiliz Reuters haber ajansı, Rus TASS haber ajansını içerik sağlama servisinden çıkarma kararı aldı. Bu, İngiliz haber ajansının haber sağlama servisi Reuters... 23.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-23T14:11+0300
2022-03-23T14:11+0300
2022-03-23T14:11+0300
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Reuters yöneticisi Matthew Keen, ajans personeline ilettiği bir mesajda, TASS içeriklerini Reuters’ın içerik sağlama servisi Reuters Connect üstünden erişilebilir tutmanın, İngiliz haber ajansının ‘güvenilirlik prensipleriyle uyuşmadığına inandıklarını’ kaydetti.Reuters, ajans yönetiminin söz konusu kararının, Rus haber ajansı ‘TASS’ın Ukrayna’da yaşananları anlatma biçimine yönelik eleştirilerin arttığı bir dönemde alındığını’ yazdı. Daha önce de Forbes dergisi, fotoğraf ajansı Getty Images’ın TASS ile ilişkisini kestiğini yazmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220320/reuters-abd-turkiyeye-s-400leri-ukraynaya-transfer-etmeyi-teklif-etti-1054885640.html
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tass, rus, haber ajansı, üyelik, medya, yaptırım, rusya, ukrayna
Reuters, Rus TASS haber ajansını içerik sağlama servisinden çıkardı
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İngiliz Reuters haber ajansı, Rus TASS haber ajansını içerik sağlama servisinden çıkarma kararı aldı. Bu, İngiliz haber ajansının haber sağlama servisi Reuters Connect’in abonelerinin, TASS’ın içeriklerine bu servis üstünden erişemeyecekleri anlamına geliyor.
Reuters yöneticisi Matthew Keen, ajans personeline ilettiği bir mesajda, TASS içeriklerini Reuters’ın içerik sağlama servisi Reuters Connect üstünden erişilebilir tutmanın, İngiliz haber ajansının ‘güvenilirlik prensipleriyle uyuşmadığına inandıklarını’ kaydetti.
Reuters, ajans yönetiminin söz konusu kararının, Rus haber ajansı ‘TASS’ın Ukrayna’da yaşananları anlatma biçimine yönelik eleştirilerin arttığı bir dönemde alındığını’ yazdı.
Daha önce de Forbes dergisi, fotoğraf ajansı Getty Images’ın TASS ile ilişkisini kestiğini yazmıştı.