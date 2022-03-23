https://tr.sputniknews.com/20220323/rus-buyukelci-polonya-disislerinden-45-rus-diplomatin-sinir-disi-edilmesiyle-ilgili-nota-aldim-1054979736.html
Rus büyükelçi: Polonya Dışişleri'nden 45 Rus diplomatın sınır dışı edilmesiyle ilgili nota aldım
Rus büyükelçi: Polonya Dışişleri'nden 45 Rus diplomatın sınır dışı edilmesiyle ilgili nota aldım
Rusya'nın Varşova Büyükelçisi Andreyev, Polonya Dışişleri Bakanlığı'ndan 45 Rus diplomatın sınır dışı edilmesine ilişkin nota aldığını duyurdu. 23.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-23T13:55+0300
2022-03-23T13:55+0300
2022-03-23T14:11+0300
rusya
polonya
ukrayna krizi
sergey andreyev
nota
diplomat
sınır dışı
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Polonya Dışişleri Bakanlığı'ndaki istişarelerin ardından açıklamalarda bulunan Rusya'nın Varşova Büyükelçisi Sergey Andreyev, kendisinin listede yer almadığını, listedeki Rus diplomatlara Polonya'dan ayrılmaları için en fazla 5 gün olmak üzere farklı mühletler tanındığını söyledi.Varşova'nın 45 Rus diplomatı sınır dışı etme kararının mesnetsiz olduğunu vurgulayan Andreyev, Rusya ile Polonya arasındaki diplomatik ilişkilerin şu anda resmi olarak devam ettiğini kaydetti.Andreyev ayrıca, listeye dahil edilen Rus büyükelçiliği ve ticari temsilciliği çalışanlarının Viyana Sözleşmesi'ne aykırı faaliyetler yürüttüğünün iddia edildiğini dile getirdi.
https://tr.sputniknews.com/20220323/kremlin-rusya-ve-nato-guclerinin-temasi-duzeltilmesi-zor-sonuclar-dogurur-1054977575.html
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rusya, polonya, sergey andreyev, nota, diplomat, sınır dışı
Rus büyükelçi: Polonya Dışişleri'nden 45 Rus diplomatın sınır dışı edilmesiyle ilgili nota aldım
13:55 23.03.2022 (güncellendi: 14:11 23.03.2022) Abone ol
Rusya'nın Varşova Büyükelçisi Andreyev, Polonya Dışişleri Bakanlığı'ndan 45 Rus diplomatın sınır dışı edilmesine ilişkin nota aldığını duyurdu.
Polonya Dışişleri Bakanlığı'ndaki istişarelerin ardından açıklamalarda bulunan Rusya'nın Varşova Büyükelçisi Sergey Andreyev, kendisinin listede yer almadığını, listedeki Rus diplomatlara Polonya'dan ayrılmaları için en fazla 5 gün olmak üzere farklı mühletler tanındığını söyledi.
Varşova'nın 45 Rus diplomatı sınır dışı etme kararının mesnetsiz olduğunu vurgulayan Andreyev, Rusya ile Polonya arasındaki diplomatik ilişkilerin şu anda resmi olarak devam ettiğini kaydetti.
Andreyev ayrıca, listeye dahil edilen Rus büyükelçiliği ve ticari temsilciliği çalışanlarının Viyana Sözleşmesi'ne aykırı faaliyetler yürüttüğünün iddia edildiğini dile getirdi.