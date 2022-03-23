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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220323/rus-buyukelci-polonya-disislerinden-45-rus-diplomatin-sinir-disi-edilmesiyle-ilgili-nota-aldim-1054979736.html
Rus büyükelçi: Polonya Dışişleri'nden 45 Rus diplomatın sınır dışı edilmesiyle ilgili nota aldım
Rus büyükelçi: Polonya Dışişleri'nden 45 Rus diplomatın sınır dışı edilmesiyle ilgili nota aldım
Rusya'nın Varşova Büyükelçisi Andreyev, Polonya Dışişleri Bakanlığı'ndan 45 Rus diplomatın sınır dışı edilmesine ilişkin nota aldığını duyurdu. 23.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-23T13:55+0300
2022-03-23T14:11+0300
rusya
polonya
ukrayna krizi
sergey andreyev
nota
diplomat
sınır dışı
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Polonya Dışişleri Bakanlığı'ndaki istişarelerin ardından açıklamalarda bulunan Rusya'nın Varşova Büyükelçisi Sergey Andreyev, kendisinin listede yer almadığını, listedeki Rus diplomatlara Polonya'dan ayrılmaları için en fazla 5 gün olmak üzere farklı mühletler tanındığını söyledi.Varşova'nın 45 Rus diplomatı sınır dışı etme kararının mesnetsiz olduğunu vurgulayan Andreyev, Rusya ile Polonya arasındaki diplomatik ilişkilerin şu anda resmi olarak devam ettiğini kaydetti.Andreyev ayrıca, listeye dahil edilen Rus büyükelçiliği ve ticari temsilciliği çalışanlarının Viyana Sözleşmesi'ne aykırı faaliyetler yürüttüğünün iddia edildiğini dile getirdi.
https://tr.sputniknews.com/20220323/kremlin-rusya-ve-nato-guclerinin-temasi-duzeltilmesi-zor-sonuclar-dogurur-1054977575.html
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rusya, polonya, sergey andreyev, nota, diplomat, sınır dışı

Rus büyükelçi: Polonya Dışişleri'nden 45 Rus diplomatın sınır dışı edilmesiyle ilgili nota aldım

13:55 23.03.2022 (güncellendi: 14:11 23.03.2022)
© REUTERS / Brian SnyderRusya bayrağı
Rusya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2022
© REUTERS / Brian Snyder
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Rusya'nın Varşova Büyükelçisi Andreyev, Polonya Dışişleri Bakanlığı'ndan 45 Rus diplomatın sınır dışı edilmesine ilişkin nota aldığını duyurdu.
Polonya Dışişleri Bakanlığı'ndaki istişarelerin ardından açıklamalarda bulunan Rusya'nın Varşova Büyükelçisi Sergey Andreyev, kendisinin listede yer almadığını, listedeki Rus diplomatlara Polonya'dan ayrılmaları için en fazla 5 gün olmak üzere farklı mühletler tanındığını söyledi.
Varşova'nın 45 Rus diplomatı sınır dışı etme kararının mesnetsiz olduğunu vurgulayan Andreyev, Rusya ile Polonya arasındaki diplomatik ilişkilerin şu anda resmi olarak devam ettiğini kaydetti.
Andreyev ayrıca, listeye dahil edilen Rus büyükelçiliği ve ticari temsilciliği çalışanlarının Viyana Sözleşmesi'ne aykırı faaliyetler yürüttüğünün iddia edildiğini dile getirdi.
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2022
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