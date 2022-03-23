https://tr.sputniknews.com/20220323/rus-hahamdan-putinin-ukraynayi-nazilerden-arindirma-hedefine-destek-1054970333.html

Rus hahamdan Putin'in Ukrayna'yı Nazilerden arındırma hedefine destek

Rus hahamdan Putin'in Ukrayna'yı Nazilerden arındırma hedefine destek

Rus haham Alensandr Boroda, neo-Nazizmin Ukrayna'da aktif olarak kendini var ettiğini belirterek, Rusya lideri Putin'in ülkeyi Nazilerden arındırma hedefine... 23.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-23T09:52+0300

2022-03-23T09:52+0300

2022-03-23T09:58+0300

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Rusya'nın önde gelen Yahudi cemaati liderlerinden Rusya Yahudi Toplulukları Federasyonu (FJCR) Yönetim Kurulu Başkanı Haham Aleksandr Boroda, Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatını değerlendirdi.Interfax'a röportaj veren Boroda, "Son yıllarda Nazi suçluları, meşaleli yürüyüşler ve benzerleri sistematik olarak yüceltildi" diyerek, 'neo-Nazizmin Ukrayna gibi bir ülkede aktif olarak kendini var etmesinden ötürü şaşkınlık duyduğunu' söyledi."Savaş suçlarının üstü çizildi, unutuldu" diyen haham, Nazi işbirlikçisi liderlerin sadece ülkenin uluslaşmasına katkısından söz edildiğini belirtti.Boroda, "Oldukça kalabalık ve müreffeh bir Yahudi topluluğunun bulunduğu Ukrayna'da, bu Yahudilerin atalarının ölümünden sorumlu suçluların yüceltilmesinin paralel olarak devam ediyor olmasını anlamak zor" ifadelerini kullandı.Öte yandan hamam, Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler'de (BM) 'Nazizm ve neo-Nazizmin yüceltilmesiyle mücadele' konulu karara karşı çıkmasını anımsattı.Almanya'daki Rus mağazalarından birinin camlarının kırılmasını Holokost öncesi dönemde Yahudi katliamlarından olan 'Kristallnacht'a (Kristal Gece) benzeten Boroda, "Sosyal medyadaki bir video, Almanya'da bir Rus mağazasının camlarının kırıldığını ve boyaya bulandığını göstermişti. Bunun doğru olmadığına sahiden inanmak istiyorum. Zira Nazizmin muzaffer ve uzun vadeli yükselişi, camların kırıldığı gece olan Kristallnacht ile başladı" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220322/ukraynada-neo-nazilerle-savasmaya-giden-brezilyali-asiri-sagcilar-ulke-icinde-endiseye-neden-oldu-1054952627.html

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