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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220323/rus-hahamdan-putinin-ukraynayi-nazilerden-arindirma-hedefine-destek-1054970333.html
Rus hahamdan Putin'in Ukrayna'yı Nazilerden arındırma hedefine destek
Rus hahamdan Putin'in Ukrayna'yı Nazilerden arındırma hedefine destek
Rus haham Alensandr Boroda, neo-Nazizmin Ukrayna'da aktif olarak kendini var ettiğini belirterek, Rusya lideri Putin'in ülkeyi Nazilerden arındırma hedefine... 23.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-23T09:52+0300
2022-03-23T09:58+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
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Rusya'nın önde gelen Yahudi cemaati liderlerinden Rusya Yahudi Toplulukları Federasyonu (FJCR) Yönetim Kurulu Başkanı Haham Aleksandr Boroda, Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatını değerlendirdi.Interfax'a röportaj veren Boroda, "Son yıllarda Nazi suçluları, meşaleli yürüyüşler ve benzerleri sistematik olarak yüceltildi" diyerek, 'neo-Nazizmin Ukrayna gibi bir ülkede aktif olarak kendini var etmesinden ötürü şaşkınlık duyduğunu' söyledi."Savaş suçlarının üstü çizildi, unutuldu" diyen haham, Nazi işbirlikçisi liderlerin sadece ülkenin uluslaşmasına katkısından söz edildiğini belirtti.Boroda, "Oldukça kalabalık ve müreffeh bir Yahudi topluluğunun bulunduğu Ukrayna'da, bu Yahudilerin atalarının ölümünden sorumlu suçluların yüceltilmesinin paralel olarak devam ediyor olmasını anlamak zor" ifadelerini kullandı.Öte yandan hamam, Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler'de (BM) 'Nazizm ve neo-Nazizmin yüceltilmesiyle mücadele' konulu karara karşı çıkmasını anımsattı.Almanya'daki Rus mağazalarından birinin camlarının kırılmasını Holokost öncesi dönemde Yahudi katliamlarından olan 'Kristallnacht'a (Kristal Gece) benzeten Boroda, "Sosyal medyadaki bir video, Almanya'da bir Rus mağazasının camlarının kırıldığını ve boyaya bulandığını göstermişti. Bunun doğru olmadığına sahiden inanmak istiyorum. Zira Nazizmin muzaffer ve uzun vadeli yükselişi, camların kırıldığı gece olan Kristallnacht ile başladı" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220322/ukraynada-neo-nazilerle-savasmaya-giden-brezilyali-asiri-sagcilar-ulke-icinde-endiseye-neden-oldu-1054952627.html
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rusya, ukrayna, yahudi, haham, nazi

Rus hahamdan Putin'in Ukrayna'yı Nazilerden arındırma hedefine destek

09:52 23.03.2022 (güncellendi: 09:58 23.03.2022)
© SputnikUkraynalılar, Nazi işbirlikçisi Bandera'yı anmak için sokağa çıktı
Ukraynalılar, Nazi işbirlikçisi Bandera'yı anmak için sokağa çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2022
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Rus haham Alensandr Boroda, neo-Nazizmin Ukrayna'da aktif olarak kendini var ettiğini belirterek, Rusya lideri Putin'in ülkeyi Nazilerden arındırma hedefine desteğini sundu.
Rusya'nın önde gelen Yahudi cemaati liderlerinden Rusya Yahudi Toplulukları Federasyonu (FJCR) Yönetim Kurulu Başkanı Haham Aleksandr Boroda, Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatını değerlendirdi.
Interfax'a röportaj veren Boroda, "Son yıllarda Nazi suçluları, meşaleli yürüyüşler ve benzerleri sistematik olarak yüceltildi" diyerek, 'neo-Nazizmin Ukrayna gibi bir ülkede aktif olarak kendini var etmesinden ötürü şaşkınlık duyduğunu' söyledi.
"Savaş suçlarının üstü çizildi, unutuldu" diyen haham, Nazi işbirlikçisi liderlerin sadece ülkenin uluslaşmasına katkısından söz edildiğini belirtti.
Boroda, "Oldukça kalabalık ve müreffeh bir Yahudi topluluğunun bulunduğu Ukrayna'da, bu Yahudilerin atalarının ölümünden sorumlu suçluların yüceltilmesinin paralel olarak devam ediyor olmasını anlamak zor" ifadelerini kullandı.
Öte yandan hamam, Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler'de (BM) 'Nazizm ve neo-Nazizmin yüceltilmesiyle mücadele' konulu karara karşı çıkmasını anımsattı.
Almanya'daki Rus mağazalarından birinin camlarının kırılmasını Holokost öncesi dönemde Yahudi katliamlarından olan 'Kristallnacht'a (Kristal Gece) benzeten Boroda, "Sosyal medyadaki bir video, Almanya'da bir Rus mağazasının camlarının kırıldığını ve boyaya bulandığını göstermişti. Bunun doğru olmadığına sahiden inanmak istiyorum. Zira Nazizmin muzaffer ve uzun vadeli yükselişi, camların kırıldığı gece olan Kristallnacht ile başladı" diye konuştu.
Brezilya - neo-Nazi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2022
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