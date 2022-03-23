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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220323/rusya-disisleri-rusya-ile-ukrayna-arasinda-iki-kez-esir-takasi-yapildi-1054982344.html
Rusya Dışişleri: Rusya ile Ukrayna arasında iki kez esir takası yapıldı
Rusya Dışişleri: Rusya ile Ukrayna arasında iki kez esir takası yapıldı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, bugün itibarıyla Moskova ve Kiev arasında iki kez esir takasının yapıldığını duyurdu. 23.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-23T15:05+0300
2022-03-23T15:05+0300
ukrayna krizi
rusya
mariya zaharova
ukrayna
esir takası
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Bakanlığın sitesinde yayınlanan açıklamaya göre Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugün itibarıyla Rusya ve Ukrayna arasında iki kez esir takasının yapıldığını belirtti.Rus diplomat, “Rusya Savunma Bakanlığı her gün insani yardım koridorları ve sivillerin yerleşim yerlerinden tahliyesini organize ediyor. Ayrıca Rusya ile Ukrayna arasında iki kez esir takası yapıldı” ifadelerini kullandı.Rusya'nın son zamanlarda sık sık Ukrayna'dan gelen sığınmacıları baskı aracı olarak Avrupa Birliği'ne (AB) göndermekle suçlandığını söyleyen Zaharova, aslında vatandaşların Moskova'ya tahliyesine izin vermeyen Ukrayna makamları olduğunu vurguladı.Zaharova, “Bu kişilerin çoğu her şeye rağmen Rusya'ya, akrabalarının yanına gelmeye çalışıyor, ancak başta Polonya olmak üzere AB ülkeleri bunu yapmalarına izin vermiyor. İnsanlar önce Kiev, sonra da Brüksel tarafından rehin alınıyor” dedi.Rusya ve Ukrayna arasındaki ilk esir takasının dün yapıldığı duyurulmuştu. Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Tatyana Moskalkova, takas kapsamda Melitopol Belediye Başkanı İvan Fedorov'un teslim edilmesi karşılığında 9 Rus esir askerin Ukrayna tarafından serbest bırakıldığını duyurmuştu.Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Kiev'in Rusya ile Donbass'ı korumaya yönelik operasyon sırasında esir düşen ve ölen askerler ile ilgili bilgi paylaşımı için Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin (ICRC) arabuluculuğuyla bir yapı oluşturmayı planladığını açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220323/medvedev-abd-30-yildir-rusyayi-bolme-ve-yikma-planlari-yapiyor-1054980997.html
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rusya, mariya zaharova, ukrayna, esir takası

Rusya Dışişleri: Rusya ile Ukrayna arasında iki kez esir takası yapıldı

15:05 23.03.2022
© SputnikMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2022
© Sputnik
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, bugün itibarıyla Moskova ve Kiev arasında iki kez esir takasının yapıldığını duyurdu.
Bakanlığın sitesinde yayınlanan açıklamaya göre Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugün itibarıyla Rusya ve Ukrayna arasında iki kez esir takasının yapıldığını belirtti.
Rus diplomat, “Rusya Savunma Bakanlığı her gün insani yardım koridorları ve sivillerin yerleşim yerlerinden tahliyesini organize ediyor. Ayrıca Rusya ile Ukrayna arasında iki kez esir takası yapıldı” ifadelerini kullandı.
Rusya'nın son zamanlarda sık sık Ukrayna'dan gelen sığınmacıları baskı aracı olarak Avrupa Birliği'ne (AB) göndermekle suçlandığını söyleyen Zaharova, aslında vatandaşların Moskova'ya tahliyesine izin vermeyen Ukrayna makamları olduğunu vurguladı.
Zaharova, “Bu kişilerin çoğu her şeye rağmen Rusya'ya, akrabalarının yanına gelmeye çalışıyor, ancak başta Polonya olmak üzere AB ülkeleri bunu yapmalarına izin vermiyor. İnsanlar önce Kiev, sonra da Brüksel tarafından rehin alınıyor” dedi.
Rusya ve Ukrayna arasındaki ilk esir takasının dün yapıldığı duyurulmuştu. Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Tatyana Moskalkova, takas kapsamda Melitopol Belediye Başkanı İvan Fedorov'un teslim edilmesi karşılığında 9 Rus esir askerin Ukrayna tarafından serbest bırakıldığını duyurmuştu.
Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Kiev'in Rusya ile Donbass'ı korumaya yönelik operasyon sırasında esir düşen ve ölen askerler ile ilgili bilgi paylaşımı için Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin (ICRC) arabuluculuğuyla bir yapı oluşturmayı planladığını açıklamıştı.
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