https://tr.sputniknews.com/20220323/savunma-sanayii-baskani-demir-turkiye-s-400-sistemini-ukraynaya-gondermeyecek-1054984325.html

Savunma Sanayii Başkanı Demir: Türkiye, S-400 sistemini Ukrayna’ya göndermeyecek

Savunma Sanayii Başkanı Demir: Türkiye, S-400 sistemini Ukrayna’ya göndermeyecek

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Rus İzvestiya gazetesine demecinde, Türkiye’nin, elindeki Rus S-400 savunma sistemini Ukrayna’ya göndermeyi... 23.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-23T16:10+0300

2022-03-23T16:10+0300

2022-03-23T16:10+0300

ukrayna krizi

s-400

rusya

türkiye

ukrayna

ismail demir

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İzvestiya gazetesi, Savunma Sanayii Başkanı Demir’e, elindeki S-400 sistemini Ukrayna’ya göndermesi karşılığında Türkiye’nin F-35 programına geri alınması ihtimalinin ABD ile Türkiye tarafından resmi düzeyde tartışıldığı iddiasını içeren haberleri sordu.Demir, soruya, Türkiye’nin ABD ya da NATO’nun baskısıyla S-400 sistemini elinden çıkarmayı değerlendirmediği yanıtını verdi.“Türkiye, kendi politikalarını ve izleyeceği yolu kendi belirleyen bir ülke” diyen Demir, "Bu (S-400 sistemini elden çıkarmak) bizim için tartışma konusu değil. Geçmişte değerlendirmemizi yaptık ve şu anda (Rusya ile işbirliğimize) devam ediyoruz. Bundan vazgeçmemiz değerlendirmeye dahi aldığımız bir mesele değil" ifadelerini kullandı.Bunun yanında Demir, Türkiye’nin Ukrayna’da barışı sağlamak istediğini ve Ankara’nın ‘Ukrayna’da kan dökülmesinin durdurulması adına mümkün olan her şeyi yaptığını’ kaydetti.Daha önce Reuters ajansı, elindeki S-400 sistemini ‘Rusya güçlerine karşı koyabilmesi için’ Ukrayna’ya göndermesinin karşılığında, ABD’nin Türkiye’nin savunma sanayisine uyguladığı yaptırımları geri çekmeyi teklif ettiğini yazmıştı.Haberde, S-400 sistemini elinden çıkarması durumunda Türkiye’nin F-35 programına da geri alınabileceği kaydedilmişti. Daha sonra Sky News Arabia televizyonunda da bu iddiayı içeren başka bir haber yayınlamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220322/rus-uzman-turkiye-washingtondan-odul-karsiliginda-abdnin-s-400-transfer-teklifini-kabul-etmez-1054953384.html

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s-400, rusya, türkiye, ukrayna, ismail demir