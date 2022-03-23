https://tr.sputniknews.com/20220323/scholz-rus-karsiti-yaptirimlarin-ters-etkisi-asilabilir-olmali-1054985018.html

Scholz: Rus karşıtı yaptırımların ‘ters etkisi’ aşılabilir olmalı

Scholz: Rus karşıtı yaptırımların ‘ters etkisi’ aşılabilir olmalı

Almanya Başbakanı Scholz, Batı'ya Rusya'ya yönelik yaptırımların ters etkisini dikkate alması çağrısında bulundu. 23.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-23T16:24+0300

2022-03-23T16:24+0300

2022-03-23T16:24+0300

ukrayna krizi

olaf scholz

almanya

yaptırım

rusya

donbass

operasyon

açıklama

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1053000910_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_575d045c8d7bbc5db40b92f0d75b0da1.jpg

Almanya Başbakanı Olaf Scholz düzenlediği basın toplantısında, Rusya'ya yaptırım uygularken, bunların ‘ters etkilerinin’ hesaba katılması gerektiğini söyledi.Scholz, Rusya’ya yönelik yaptırımların ‘ters etkisinin’ aşılabilir olması gerektiğini belirterek, “Yaptırımlar kısa vadedeki konulardan ziyade, uzun süreli bir gerilime yol açabilir. Buna karşı birlikte durmak zorunda kalacağız. Bu nedenle Almanya'nın bu konudaki tutumu değişmedi. Bu, petrol, gaz ve kömür ithalatına Almanya'dan daha fazla bağımlı olan diğer birçok üye ülke için de geçerlidir ve bu konuda hiç kimse kaderine terk edilmemelidir” dedi.Avrupa ve ortaklarının böyle büyük bir ülkeye karşı şimdiye kadar alınmış en sert yaptırımları uyguladığına vurgu yapan Scholz, “Bu önlemler Rusya'nın ekonomik gelişimini etkiliyor ve sonuçları daha da dramatik olacak” diye konuştu.Scholz, AB'nin Rusya'dan petrol, gaz ve kömür ithalatına olan bağımlılığını azaltma konusundaki uzun vadeli hedefinin tüm AB üye ülkeleri tarafından paylaşıldığını kaydederek, “Bu gerçekleştiğinde, bu çeşitlendirme hızlı bir şekilde sağlandığında, o zaman bu etki (Rusya'dan enerji ithalatının durdurulması) bir anlamda otomatikman kendini gösterecektir” ifadelerini kullandı.Rusya'nın Ukrayna'da özel askeri operasyona başlaması ve Batılı ülkelerin Moskova'ya yeni kısıtlamalar getirmesinin ardından, Berlin defalarca Rusya'dan enerji kaynakları tedarikini reddetmek için çok erken olduğunu dile getirmiş, ancak durumun olumsuz yönde gelişmesi halinde böyle bir kararın verilebileceğini dışlamamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220323/putinden-talimat-hasim-ulkelere-rus-gazi-sadece-ruble-ile-satilacak-1054983064.html

almanya

rusya

donbass

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

olaf scholz, almanya, yaptırım, rusya, donbass, operasyon, açıklama