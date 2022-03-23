https://tr.sputniknews.com/20220323/scholz-rus-karsiti-yaptirimlarin-ters-etkisi-asilabilir-olmali-1054985018.html
Scholz: Rus karşıtı yaptırımların ‘ters etkisi’ aşılabilir olmalı
Scholz: Rus karşıtı yaptırımların ‘ters etkisi’ aşılabilir olmalı
Almanya Başbakanı Scholz, Batı'ya Rusya'ya yönelik yaptırımların ters etkisini dikkate alması çağrısında bulundu. 23.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-23T16:24+0300
2022-03-23T16:24+0300
2022-03-23T16:24+0300
ukrayna krizi
olaf scholz
almanya
yaptırım
rusya
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açıklama
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz düzenlediği basın toplantısında, Rusya'ya yaptırım uygularken, bunların ‘ters etkilerinin’ hesaba katılması gerektiğini söyledi.Scholz, Rusya’ya yönelik yaptırımların ‘ters etkisinin’ aşılabilir olması gerektiğini belirterek, “Yaptırımlar kısa vadedeki konulardan ziyade, uzun süreli bir gerilime yol açabilir. Buna karşı birlikte durmak zorunda kalacağız. Bu nedenle Almanya'nın bu konudaki tutumu değişmedi. Bu, petrol, gaz ve kömür ithalatına Almanya'dan daha fazla bağımlı olan diğer birçok üye ülke için de geçerlidir ve bu konuda hiç kimse kaderine terk edilmemelidir” dedi.Avrupa ve ortaklarının böyle büyük bir ülkeye karşı şimdiye kadar alınmış en sert yaptırımları uyguladığına vurgu yapan Scholz, “Bu önlemler Rusya'nın ekonomik gelişimini etkiliyor ve sonuçları daha da dramatik olacak” diye konuştu.Scholz, AB'nin Rusya'dan petrol, gaz ve kömür ithalatına olan bağımlılığını azaltma konusundaki uzun vadeli hedefinin tüm AB üye ülkeleri tarafından paylaşıldığını kaydederek, “Bu gerçekleştiğinde, bu çeşitlendirme hızlı bir şekilde sağlandığında, o zaman bu etki (Rusya'dan enerji ithalatının durdurulması) bir anlamda otomatikman kendini gösterecektir” ifadelerini kullandı.Rusya'nın Ukrayna'da özel askeri operasyona başlaması ve Batılı ülkelerin Moskova'ya yeni kısıtlamalar getirmesinin ardından, Berlin defalarca Rusya'dan enerji kaynakları tedarikini reddetmek için çok erken olduğunu dile getirmiş, ancak durumun olumsuz yönde gelişmesi halinde böyle bir kararın verilebileceğini dışlamamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220323/putinden-talimat-hasim-ulkelere-rus-gazi-sadece-ruble-ile-satilacak-1054983064.html
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olaf scholz, almanya, yaptırım, rusya, donbass, operasyon, açıklama
Scholz: Rus karşıtı yaptırımların ‘ters etkisi’ aşılabilir olmalı
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Almanya Başbakanı Scholz, Batı'ya Rusya'ya yönelik yaptırımların ters etkisini dikkate alması çağrısında bulundu.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz düzenlediği basın toplantısında, Rusya'ya yaptırım uygularken, bunların ‘ters etkilerinin’ hesaba katılması gerektiğini söyledi.
Scholz, Rusya’ya yönelik yaptırımların ‘ters etkisinin’ aşılabilir olması gerektiğini belirterek, “Yaptırımlar kısa vadedeki konulardan ziyade, uzun süreli bir gerilime yol açabilir. Buna karşı birlikte durmak zorunda kalacağız. Bu nedenle Almanya'nın bu konudaki tutumu değişmedi. Bu, petrol, gaz ve kömür ithalatına Almanya'dan daha fazla bağımlı olan diğer birçok üye ülke için de geçerlidir ve bu konuda hiç kimse kaderine terk edilmemelidir” dedi.
Avrupa ve ortaklarının böyle büyük bir ülkeye karşı şimdiye kadar alınmış en sert yaptırımları uyguladığına vurgu yapan Scholz, “Bu önlemler Rusya'nın ekonomik gelişimini etkiliyor ve sonuçları daha da dramatik olacak” diye konuştu.
Scholz, AB'nin Rusya'dan petrol, gaz ve kömür ithalatına olan bağımlılığını azaltma konusundaki uzun vadeli hedefinin tüm AB üye ülkeleri tarafından paylaşıldığını kaydederek, “Bu gerçekleştiğinde, bu çeşitlendirme hızlı bir şekilde sağlandığında, o zaman bu etki (Rusya'dan enerji ithalatının durdurulması) bir anlamda otomatikman kendini gösterecektir” ifadelerini kullandı.
Rusya'nın Ukrayna'da özel askeri operasyona başlaması ve Batılı ülkelerin Moskova'ya yeni kısıtlamalar getirmesinin ardından, Berlin defalarca Rusya'dan enerji kaynakları tedarikini reddetmek için çok erken olduğunu dile getirmiş, ancak durumun olumsuz yönde gelişmesi halinde böyle bir kararın verilebileceğini dışlamamıştı.