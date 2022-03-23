https://tr.sputniknews.com/20220323/sili-milli-takimindaki-galatasarayli-pulgar-koronaviruse-yakalandi-1054981931.html
Şili Milli Takımı'ndaki Galatasaraylı Pulgar, koronavirüse yakalandı
Şili Milli Takımı'ndaki Galatasaraylı Pulgar, koronavirüse yakalandı
Şili Milli Takımı'nın kamp kadrosunda yer alan Galatasaraylı Erick Pulgar, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı. 23.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-23T14:46+0300
2022-03-23T14:46+0300
2022-03-23T14:48+0300
spor
koronavirüs
galatasaray
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Şili Milli Takımı'ndan yapılan açıklamada, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Erick Pulgar'ın kendisini kötü hissetmesi üzerine uygulanan koronavirüs testinin pozitif çıktığı kaydedildi.Pulgar, Şili'nin 25 Mart Cuma günü deplasmanda Brezilya ile yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri maçında forma giyemeyecek.Açıklamada, Şilili futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu ve izolasyon sürecini tamamlamayı beklediği belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20220206/galatasaray-nef-anadolu-efes-karsisina-kovid-19lu-oyuncularla-cikmak-zorunda-kalacak-1053517134.html
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koronavirüs, galatasaray
Şili Milli Takımı'ndaki Galatasaraylı Pulgar, koronavirüse yakalandı
14:46 23.03.2022 (güncellendi: 14:48 23.03.2022) Abone ol
Şili Milli Takımı'nın kamp kadrosunda yer alan Galatasaraylı Erick Pulgar, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
Şili Milli Takımı'ndan yapılan açıklamada, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Erick Pulgar'ın kendisini kötü hissetmesi üzerine uygulanan koronavirüs testinin pozitif çıktığı kaydedildi.
Pulgar, Şili'nin 25 Mart Cuma günü deplasmanda Brezilya ile yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri maçında forma giyemeyecek.
Açıklamada, Şilili futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu ve izolasyon sürecini tamamlamayı beklediği belirtildi.