https://tr.sputniknews.com/20220323/sili-milli-takimindaki-galatasarayli-pulgar-koronaviruse-yakalandi-1054981931.html

Şili Milli Takımı'ndaki Galatasaraylı Pulgar, koronavirüse yakalandı

Şili Milli Takımı'ndaki Galatasaraylı Pulgar, koronavirüse yakalandı

Şili Milli Takımı'nın kamp kadrosunda yer alan Galatasaraylı Erick Pulgar, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı. 23.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-23T14:46+0300

2022-03-23T14:46+0300

2022-03-23T14:48+0300

spor

koronavirüs

galatasaray

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Şili Milli Takımı'ndan yapılan açıklamada, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Erick Pulgar'ın kendisini kötü hissetmesi üzerine uygulanan koronavirüs testinin pozitif çıktığı kaydedildi.Pulgar, Şili'nin 25 Mart Cuma günü deplasmanda Brezilya ile yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri maçında forma giyemeyecek.Açıklamada, Şilili futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu ve izolasyon sürecini tamamlamayı beklediği belirtildi.

https://tr.sputniknews.com/20220206/galatasaray-nef-anadolu-efes-karsisina-kovid-19lu-oyuncularla-cikmak-zorunda-kalacak-1053517134.html

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koronavirüs, galatasaray