https://tr.sputniknews.com/20220323/soylu-kadin-cinayetleri-yuzde-29-azaldi-1054973982.html
İçişleri Bakanı Soylu: Kadın cinayetleri yüzde 29 azaldı
İçişleri Bakanı Soylu: Kadın cinayetleri yüzde 29 azaldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Geçen yılın aynı dönemine göre kadın cinayetleri sayısı 70'ten 50'ye, yani yüzde 29 bir azalışa geldi" dedi. Soylu ayrıca... 23.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-23T11:44+0300
2022-03-23T11:44+0300
2022-03-23T11:44+0300
politika
süleyman soylu
kadına şiddet
kadına yönelik şiddet
kadın cinayeti
kadın cinayetleri
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla 75. Yıl Huzurevi'nde "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Faaliyet Planı Tanıtım Toplantısı" düzenlendi. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, "Geçen yılın aynı dönemine göre kadın cinayetleri sayısı 70'ten 50'ye, yani yüzde 29 bir azalışa geldi" dedi. Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında önemli adımlar atıldığını belirten Soylu, "Özellikle gizlilik kararlarının, mağdurun kamusal hizmetlerden yararlanmasına engel olmamasını sağlayarak ilgili kurumlar arasında entegrasyonun hemen sağlanması gerekli. Nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğünde bu sabah itibariyle ilk adım atılmış oldu. Verilen randevularda baş harflerinden ilk iki, soy adlarından ilk iki harfin yer aldığı süreç başlamış oldu." ifadelerini kullandı.
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süleyman soylu, kadına şiddet, kadına yönelik şiddet, kadın cinayeti, kadın cinayetleri
İçişleri Bakanı Soylu: Kadın cinayetleri yüzde 29 azaldı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Geçen yılın aynı dönemine göre kadın cinayetleri sayısı 70'ten 50'ye, yani yüzde 29 bir azalışa geldi" dedi. Soylu ayrıca kadına şiddetle mücadele için yeni adımlar atıldığını söyledi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla 75. Yıl Huzurevi'nde "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Faaliyet Planı Tanıtım Toplantısı" düzenlendi.
Burada açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, "Geçen yılın aynı dönemine göre kadın cinayetleri sayısı 70'ten 50'ye, yani yüzde 29 bir azalışa geldi" dedi.
Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında önemli adımlar atıldığını belirten Soylu, "Özellikle gizlilik kararlarının, mağdurun kamusal hizmetlerden yararlanmasına engel olmamasını sağlayarak ilgili kurumlar arasında entegrasyonun hemen sağlanması gerekli. Nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğünde bu sabah itibariyle ilk adım atılmış oldu. Verilen randevularda baş harflerinden ilk iki, soy adlarından ilk iki harfin yer aldığı süreç başlamış oldu." ifadelerini kullandı.