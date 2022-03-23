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SON DAKİKA| Stoltenberg: Ukrayna'nın NATO üyeliği gündemde yok
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220323/stoltenberg-ukraynanin-nato-uyeligi-gundemde-yok-1054985157.html
Stoltenberg: Ukrayna'nın NATO üyeliği gündemde yok
Stoltenberg: Ukrayna'nın NATO üyeliği gündemde yok
ABD başkanı Joe Biden'ın da katılacağı yarınki NATO liderler zirvesi öncesi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den açıklamalar geldi. 23.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-23T16:27+0300
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ukrayna krizi
nato
jens stoltenberg
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* Ukrayna'nın NATO üyeliği gündemde yok. * Rusya'ya net bir mesajımız var: Nükleer savaş kazanılamaz. * Herhangi bir nükleer silah kullanımı, çatışmanın doğasını değiştirir. Rusya nükleer bir savaşı kazanamayacağını anlamalı.* Herhangi bir kimyasal silah kullanımı, çatışmanın doğasını tamamen değiştirecek, uluslararası hukukun açık bir ihlali olacak ve geniş kapsamlı sonuçlara yol açacaktır.* Belarus, Rusya'nın Ukrayna işgaline imkan sağlamaya devam ediyor. * NATO çatışmanın parçası değil. Ukrayna'ya kendisini savunma hakkı konusunda yardım ediyoruz. Ukrayna'ya birlik göndermeyeceğiz. * Çinli yetkililer Rusya'ya bariz yalanlar ve yanlış bilgiler yaymak da dahil olmak üzere siyasi destek sağlıyor. Çin'in Rusya'ya maddi destek sağlayabileceğinden endişe ediyoruz. NATO zirvesinin, Çin'e, işgali kınayıp savaşın bitirilmesine barışçı yol bulmaya yönelik diplomatik çabalara katılması ve Rusya'ya maddi destek sağlamaması dahil sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yapmasını bekliyorum.
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Stoltenberg: Ukrayna'nın NATO üyeliği gündemde yok

16:27 23.03.2022 (güncellendi: 16:48 23.03.2022)
© REUTERS / Olivier DoulieryNATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2022
© REUTERS / Olivier Douliery
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ABD başkanı Joe Biden'ın da katılacağı yarınki NATO liderler zirvesi öncesi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den açıklamalar geldi.
* Ukrayna'nın NATO üyeliği gündemde yok.
* Rusya'ya net bir mesajımız var: Nükleer savaş kazanılamaz.
* Herhangi bir nükleer silah kullanımı, çatışmanın doğasını değiştirir. Rusya nükleer bir savaşı kazanamayacağını anlamalı.
* Herhangi bir kimyasal silah kullanımı, çatışmanın doğasını tamamen değiştirecek, uluslararası hukukun açık bir ihlali olacak ve geniş kapsamlı sonuçlara yol açacaktır.
* Belarus, Rusya'nın Ukrayna işgaline imkan sağlamaya devam ediyor.
* NATO çatışmanın parçası değil. Ukrayna'ya kendisini savunma hakkı konusunda yardım ediyoruz. Ukrayna'ya birlik göndermeyeceğiz.
* Çinli yetkililer Rusya'ya bariz yalanlar ve yanlış bilgiler yaymak da dahil olmak üzere siyasi destek sağlıyor. Çin'in Rusya'ya maddi destek sağlayabileceğinden endişe ediyoruz. NATO zirvesinin, Çin'e, işgali kınayıp savaşın bitirilmesine barışçı yol bulmaya yönelik diplomatik çabalara katılması ve Rusya'ya maddi destek sağlamaması dahil sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yapmasını bekliyorum.
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